Суд оправдал заведующую химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольгу Зеленину
Суд оправдал заведующую химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольгу Зеленину, которая выступала экспертом по брянскому «маковому делу». Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Евгений Губин.
В 2010 году на Брянской таможне задержали 42 тонны кондитерского мака, которые ввозил в Россию владелец бакалейного бизнеса Сергей Шилов. ФСКН нашла в растениях следы веществ опийной группы и признала арестованный мак наркотическим средством. Зеленина написала экспертное письмо, в котором было написано, что семена мака нельзя полностью очистить от следов алкалоидов опия.
Комментарии9
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nik476 20 декабря 2018 | 15:06
Пусть еще компенсируют моральный вред из карманов тех ослов, которые это дело завели.
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 15:09
Дело еще и в том, что этим оправданием суд надолго исчерпал лимит оправдательных приговоров...
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:24
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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m_doc 20 декабря 2018 | 15:06
Слава богу. Знаю честных людей, которые бились за Ольгу; они будут очень рады.
satttana_perrrrkele 20 декабря 2018 | 15:06
"Бублики украинские" - запретить к чертовой матери!
Во-первых украинские.
Во-вторых с маком.
Вот как киевская хунта пытается разорвать наши скрепы!!!
kir_pich_101 20 декабря 2018 | 15:07
Помнится у нас, в Твери один из комбинатов, выпускал рулет с маком, вкусная булочка, с кефиром шла на Ура, потом заменили мак на какую-то кашу, ничего общего с прежней выпечкой не осталось, больше не покупаю.
В Союзе мак продавался, использовался без ограничений.
Кому это мешает?
Бред...
katvit 20 декабря 2018 | 15:09
Те, кто придумал это дело, преступники
oneoretwo 20 декабря 2018 | 15:26
...сотрудничать с этой токсичной властью уголовников и бандитов - себе дороже...
wertrakhburku1972 20 декабря 2018 | 15:49
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