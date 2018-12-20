Суд оправдал заведующую химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольгу Зеленину, которая выступала экспертом по брянскому «маковому делу». Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Евгений Губин.

В 2010 году на Брянской таможне задержали 42 тонны кондитерского мака, которые ввозил в Россию владелец бакалейного бизнеса Сергей Шилов. ФСКН нашла в растениях следы веществ опийной группы и признала арестованный мак наркотическим средством. Зеленина написала экспертное письмо, в котором было написано, что семена мака нельзя полностью очистить от следов алкалоидов опия.