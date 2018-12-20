Алишер Усманов стал «бизнесменом года» по версии российского журнала Форбс

Отмечается, что он провел рекордное число больших сделок. Кроме тогО, бизнесмен продал свою долю в футбольном клубе Арсенал и договорился с руководством компании Алибаба о совместном проекте в России.

В прошлом году бизнесменом года российский Форбс назвал основателя Альфа-Групп Михаила Фридмана.