Алишер Усманов стал «бизнесменом года» по версии российского журнала Форбс
Отмечается, что он провел рекордное число больших сделок. Кроме тогО, бизнесмен продал свою долю в футбольном клубе Арсенал и договорился с руководством компании Алибаба о совместном проекте в России.
В прошлом году бизнесменом года российский Форбс назвал основателя Альфа-Групп Михаила Фридмана.
Комментарии10
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vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 15:05
Бурханыч - это гордость России!
Как Майкрософт и Алибаба вместе взятые.
Да.
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:24
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
romashka__ 20 декабря 2018 | 15:05
У нас в регионах закрываются больницы по разным профилям.
А Эта жирная корова становится сё богаче.
Тьфу!
lenin3 20 декабря 2018 | 15:09
romashka__: в принципе,и Зубков является олимпийским чемпионом по российской версии...
danko1 20 декабря 2018 | 15:07
Где бы был Усманов и другие путинские подельники типа ротенбергов и прочих бандитов, если бы Путин не отдавал им без конкурса гос. заказы и не дарил природные ресурсы России?
Ни одного бизнесмена, который сколотил бы состояние на новых технологиях и новых достижениях науки, как в Китае, у нас нет.
Ворьё одно, если по большому счету считать и правду говорить.
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 15:08
Он к тому же еще и неплохо плюется...
kir_pich_101 20 декабря 2018 | 15:13
И это чмо назвали бизнесменом?
Я то думал, что это те люди, которые своим потом и кровью что-то создали...
Очередная путенская куча дерьма, из которой торчат наворованные деньги.
sadda 20 декабря 2018 | 15:17
Наши богачи абсолютно ничего сами не создали и не заработали, как, допустим, владельцы американских компаний Microsoft, IBM или Oracle. У нас просто бесстыдно наживаются на продаже природных ресурсов, результатах грабительской приватизации, различных махинациях и расхищении бюджетных средств.
oneoretwo 20 декабря 2018 | 15:30
...у этого "бизнесмена года" впереди хлопотное будущее...
osal 20 декабря 2018 | 15:34
Бизнесмен Фома, построил платный туалет в деревне!
А этот чё, укроп с кУлубникой на рынке торгует?