Соединенные Штаты начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии в сторону Ирака

Об этом сообщает турецкий телеканал «Хабер Тюрк». По его данным, речь идет об оружии, которое ранее было передано курдским формированиям.

Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он объяснил это тем, что победа над исламистами уже одержана. Предполагается, что вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до ста дней.

Владимир Путин решение Дональда Трампа назвал правильным, однако он сказал, что пока не видел реального вывода войск.

При этом Путин напомнил, что присутствие войск США в Сирии в Москве считают нелегитимным, поскольку оно не было подтверждено решением Совета безопасности ООН.