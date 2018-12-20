Соединенные Штаты начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии в сторону Ирака
Об этом сообщает турецкий телеканал «Хабер Тюрк». По его данным, речь идет об оружии, которое ранее было передано курдским формированиям.
Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он объяснил это тем, что победа над исламистами уже одержана. Предполагается, что вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до ста дней.
Владимир Путин решение Дональда Трампа назвал правильным, однако он сказал, что пока не видел реального вывода войск.
При этом Путин напомнил, что присутствие войск США в Сирии в Москве считают нелегитимным, поскольку оно не было подтверждено решением Совета безопасности ООН.
Комментарии17
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dimab 20 декабря 2018 | 15:06
Победа сирийского народа в борьбе против западных оккупантов не за горами.
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:25
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gonduras_in_colima 20 декабря 2018 | 15:30
// Владимир Путин решение Дональда Трампа назвал правильным, однако он сказал, что пока не видел реального вывода войск. //
Ахаха!
Таких "правильных решений" за Окурком числится несколько, но до сих пор никто не видел ни одного "реального вывода войск".
orlov_a_v 20 декабря 2018 | 15:31
dimab: бегство оккупантов.
strl_s 20 декабря 2018 | 15:10
Путин правит миром. Там где Путин американцы бегут домой на грузовиках
gonduras_in_colima 20 декабря 2018 | 15:33
strl_s: // Путин правит миром. Там где Путин американцы бегут домой на грузовиках //
Портянка, смотри не пукни от натуги вместе с Пукиным.
Который даже руццким миром не правит.
И да, я что-то важное пропустил или Окурок не вылазит из Сирии годами?
strl_s 20 декабря 2018 | 15:39
gonduras_in_colima: хахляра пшел на х, напиши чтонить на своей тупорылой мове и мы поугараем какой ты дибил
gonduras_in_colima 20 декабря 2018 | 15:42
strl_s: На х твоя задница хороша, удод ватный.
Ты уже от стекломоя угорел, копрофил лаптеногий.
Готовь вазелин, скоро будет больно, и учи китайский зарании - язык тяжёлый.
Если не выучишь, новые хозяева потому будут с тебя угарать, какой ты dебил.
strl_s 20 декабря 2018 | 15:45
gonduras_in_colima: пидар хахляцкий, незря вас поляки так назвали. Украинцами называли пидоров высылаемых на окраины Руси из польских городов
sensei54 20 декабря 2018 | 15:21
Эй, Оловянный Глаз, а сам то ты легитимный?
vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 15:23
Какое в высшей степени непрактичное использование грузовиков.
Вот Янукович, к примеру, на грузовиках наличку в Россию вывозил.
grazschdanin 20 декабря 2018 | 15:29
«Ура! Мы ломим,
гнутся шведы!»(с)
«Дави их, бля*дь»(с)
gonduras_in_colima 20 декабря 2018 | 15:38
orlov_a_v: // бегство оккупантов. //
Слышь, Ослов, а кто называл США оккупантами?
Можешь дать пруф или как всегда, бла-бла-бла?
А вот Роиссю по поводу Крыма ООН неоднократно квалифицировала как агрессора и оккупанта.
Учи матчасть перед выхлопом, удило.
grazschdanin: // «Дави их, бля*дь»(с) //
Это да, в марте этого года пару сотен ватников попробовали последовать твоему умному совету. Результат знаешь, удило ватное?
grazschdanin 20 декабря 2018 | 15:45
gonduras_in_colima: Ты, томосятина, не хорохорься. У вашей украинской хунты за время так называемой АТО боевых потерь 3000, а небоевые у атошников 10 000. Так что воевать с вами нет необходимости - вы сами себя по пьяни взрываете.
gonduras_in_colima 20 декабря 2018 | 15:54
grazschdanin: Цифири из методички сверни в трубочку и задвинь себе в место, которым думаешь.
Кстати, удило, в двух чеченских войнах более ста тысяч трупаков.
Арифметику в школе учил?
10 от 100 отличаешь?
Что до "по пьяни" - не таких традиции у украинского народа, в отличие от вас, мокша.
Так что не надо свой геморрой на чужие здоровые задницы вешать, наслаждайтесь им сами.
Уже дошло или ещё добавить?
dinggutzawoo1976 20 декабря 2018 | 15:33
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oxlomon 20 декабря 2018 | 15:40
О как! Даже оружие, которым поначалу было одарили курдов — и то с собой забирают!
Паходу, повторение вьетнамского сценария: т.е. мало того, что сами сливаются, так ещё и курдов на растерзание туркам оставляют!
Украм следовало бы присмотреться повнимательнее к таким "гарантам": от ЯО их благополучно избавили, а станет в Незалэжной чуть пожарче, так и «Джавелинов» не оставят. :)