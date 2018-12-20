«Transparency International» опубликовала расследование, что ФК выделяют бюджетные деньги на съемки своих фильмов
Международная организация по борьбе с коррупцией «Transparency International» опубликовала расследование о том, что эксперты государственного Фонда кино с 2015 года выделяют бюджетные деньги на съемки собственных фильмов, а также проектов, где участвуют их партнеры и родственники. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор расследования Игорь Сергеев.
Он напомнил, что Фонд кино является некоммерческой организацией, учрежденной правительством. Именно он выделяет субсидии на поддержку российской кинематографии. «Мы изучили всю документацию Фонда и перечень фильмов, которые получали поддержку. Выяснилось, что деньги выделяются в сторону определенной группы кинопроизводителей. У 60% фильмов (94 киноленты из 158), которые Фонд оплатил с 2015 года, найдены признаки «конфликта интересов», — отметил И.Сергеев.
Он уточнил, что «с момента создания фонда существует так называемая группа лидеров кинопроката, у которой условия поддержки лучше, чем у остальных». «Восемь из десяти лидеров кинопроизводства присутствуют в экспертном совете фонда, который формирует рейтинг заявок. Этот орган существенно влияет на конечное распределение средств. Если там находятся лица, прямо или косвенно заинтересованные, это не совсем чистый подход к распределению бюджетных средств», — подчеркнул И.Сергеев.
В частности, «Transparency International» обнаружила признаки неурегулированного конфликта интересов у заместителя Министра экономического развития, главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. Помимо госслужбы, он входит в попечительский совет Фонда кино, который, в свою очередь, выдает бюджетные субсидии продюсерской компании его супруги и друзей «2Д Целлулоид».
И.Сергеев добавил, что «Transparency International» попросила Генеральную прокуратуру проверить, принимали ли члены попечительского и экспертного советов Фонда кино меры по урегулированию конфликта интересов.
Комментарии8
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vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 20 декабря 2018 | 15:03
Ничего нового. Коррупция- это основа, скрепа путинского режима.
Начиная с Кремля, всюду свои щупальца запустила.
Разве Путин не отдал ОПГ Озеро, своим подельникам, на разграбление Россию?
Остальные только подражают Путину.
grazschdanin 20 декабря 2018 | 15:39
danko1: Разве Путин не отдал ОПГ Озеро, своим подельникам, на разграбление Россию?
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Разве Чубайс не отдал Змеиную Горку, своим подельникам, на разграбление Россию?
unprejudiced 20 декабря 2018 | 15:06
А в документах фонда кино есть хоть слов про конфликт интересов и следовательно невозможности выделения денег на киноленты по которым у компаний есть какие то связи с фондом?
polsan 20 декабря 2018 | 15:18
unprejudiced: Ты, тролль, хоть сам понимаешь, что ты пишешь?! ))
О конфликте интересов прописано в Федеральном законе "О противодействии коррупции"
Как следует из ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
unprejudiced 20 декабря 2018 | 15:35
polsan: а фонд кино у нас государственный орган и в нем госслсужащие работают?
polsan 20 декабря 2018 | 15:52
unprejudiced: Тролль - типа юрист, ты вообще читать умеешь?! ) Хватит нести бред!
quigotbersdo1985 20 декабря 2018 | 15:40
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