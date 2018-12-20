Z Архив новостей новости
5 8 6 2439
Эксклюзив Эха 14:58, 20 декабря 2018

«Transparency International» опубликовала расследование, что ФК выделяют бюджетные деньги на съемки своих фильмов

Международная организация по борьбе с коррупцией «Transparency International» опубликовала расследование о том, что эксперты государственного Фонда кино с 2015 года выделяют бюджетные деньги на съемки собственных фильмов, а также проектов, где участвуют их партнеры и родственники. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор расследования Игорь Сергеев.

Он напомнил, что Фонд кино является некоммерческой организацией, учрежденной правительством. Именно он выделяет субсидии на поддержку российской кинематографии. «Мы изучили всю документацию Фонда и перечень фильмов, которые получали поддержку. Выяснилось, что деньги выделяются в сторону определенной группы кинопроизводителей. У 60% фильмов (94 киноленты из 158), которые Фонд оплатил с 2015 года, найдены признаки «конфликта интересов», — отметил И.Сергеев.

Он уточнил, что «с момента создания фонда существует так называемая группа лидеров кинопроката, у которой условия поддержки лучше, чем у остальных». «Восемь из десяти лидеров кинопроизводства присутствуют в экспертном совете фонда, который формирует рейтинг заявок. Этот орган существенно влияет на конечное распределение средств. Если там находятся лица, прямо или косвенно заинтересованные, это не совсем чистый подход к распределению бюджетных средств», — подчеркнул И.Сергеев.

В частности, «Transparency International» обнаружила признаки неурегулированного конфликта интересов у заместителя Министра экономического развития, главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. Помимо госслужбы, он входит в попечительский совет Фонда кино, который, в свою очередь, выдает бюджетные субсидии продюсерской компании его супруги и друзей «2Д Целлулоид».

И.Сергеев добавил, что «Transparency International» попросила Генеральную прокуратуру проверить, принимали ли члены попечительского и экспертного советов Фонда кино меры по урегулированию конфликта интересов.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:03


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








danko1 20 декабря 2018 | 15:03

Ничего нового. Коррупция- это основа, скрепа путинского режима.
Начиная с Кремля, всюду свои щупальца запустила.
Разве Путин не отдал ОПГ Озеро, своим подельникам, на разграбление Россию?
Остальные только подражают Путину.

grazschdanin 20 декабря 2018 | 15:39

danko1: Разве Путин не отдал ОПГ Озеро, своим подельникам, на разграбление Россию?
#
Разве Чубайс не отдал Змеиную Горку, своим подельникам, на разграбление Россию?

unprejudiced 20 декабря 2018 | 15:06

А в документах фонда кино есть хоть слов про конфликт интересов и следовательно невозможности выделения денег на киноленты по которым у компаний есть какие то связи с фондом?

polsan 20 декабря 2018 | 15:18

unprejudiced: Ты, тролль, хоть сам понимаешь, что ты пишешь?! ))
О конфликте интересов прописано в Федеральном законе "О противодействии коррупции"

Как следует из ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

unprejudiced 20 декабря 2018 | 15:35

polsan: а фонд кино у нас государственный орган и в нем госслсужащие работают?

polsan 20 декабря 2018 | 15:52

unprejudiced: Тролль - типа юрист, ты вообще читать умеешь?! ) Хватит нести бред!

quigotbersdo1985 20 декабря 2018 | 15:40

Смотритe, какой я подарoк взяла мyжy на нoвый год, вот тут: https://is.gd/jHmqnQ
Комплeкт чаcы Emporio Armani и клaтч cо скидкoй 70 %. Дyмaю пoнравитcя).

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 269 6 11845 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 510 6 26543 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 131 6 10487
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 192 6 18989 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Новости

Ежегодная большая пресс-конференция президента Путина началась примерно с  10-минутным опозданием С чем была связана задержка главы государства, собравшимся не объяснили…

5 54 6 5338
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 509 6 53788 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15575 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7967 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14129 17.12
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 230 6 28538 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 246 6 30340 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США Соответствующий документ размещен на сайте Минфина…

5 82 6 10156 19.12
Kобщество, санкции, сша, скрипаль, события
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40927 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 70 6 9535 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 37 6 5106
Блоги

Алексей Навальный политик

О, меня тут, похоже, снова под арест сажают. Именем Усманова и Михася Служба судебных приставов сообщила, что завтра составит на меня протоколы, которые потом передаст в суд, а суд и посадить может. Ну с моим опытом общения с судами, не сомневаюсь: посадят…

5 263 6 92324 13.12
Kполитика, суды, законы, рф, усманов, мнения

Популярное за неделю

Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 126 6 10223
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 149 6 181496 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14048 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 373 6 352472 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 120325 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7494975
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3816625

Сегодня в эфире