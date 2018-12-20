«Transparency International» опубликовала расследование, что ФК выделяют бюджетные деньги на съемки своих фильмов

Международная организация по борьбе с коррупцией «Transparency International» опубликовала расследование о том, что эксперты государственного Фонда кино с 2015 года выделяют бюджетные деньги на съемки собственных фильмов, а также проектов, где участвуют их партнеры и родственники. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор расследования Игорь Сергеев.

Он напомнил, что Фонд кино является некоммерческой организацией, учрежденной правительством. Именно он выделяет субсидии на поддержку российской кинематографии. «Мы изучили всю документацию Фонда и перечень фильмов, которые получали поддержку. Выяснилось, что деньги выделяются в сторону определенной группы кинопроизводителей. У 60% фильмов (94 киноленты из 158), которые Фонд оплатил с 2015 года, найдены признаки «конфликта интересов», — отметил И.Сергеев.

Он уточнил, что «с момента создания фонда существует так называемая группа лидеров кинопроката, у которой условия поддержки лучше, чем у остальных». «Восемь из десяти лидеров кинопроизводства присутствуют в экспертном совете фонда, который формирует рейтинг заявок. Этот орган существенно влияет на конечное распределение средств. Если там находятся лица, прямо или косвенно заинтересованные, это не совсем чистый подход к распределению бюджетных средств», — подчеркнул И.Сергеев.

В частности, «Transparency International» обнаружила признаки неурегулированного конфликта интересов у заместителя Министра экономического развития, главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. Помимо госслужбы, он входит в попечительский совет Фонда кино, который, в свою очередь, выдает бюджетные субсидии продюсерской компании его супруги и друзей «2Д Целлулоид».

И.Сергеев добавил, что «Transparency International» попросила Генеральную прокуратуру проверить, принимали ли члены попечительского и экспертного советов Фонда кино меры по урегулированию конфликта интересов.