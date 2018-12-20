По итогам года производство вина в России может оказаться ниже уровня прошлого года
По итогам года производство вина в России может оказаться ниже уровня прошлого года, который стал худшим для виноделов за десятилетие. Как пишет РБК, среди причин — недоверие к качеству отечественных вин и высокая конкуренция с импортом.
Комментарии8
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huyt 20 декабря 2018 | 14:41
Да не только вина. Почти все отрасли в упадке.Снизились и доходы россиян.Даже путинский лживый росстат об этом говорит, ведь бесконечно лгать и скрывать уже не получается.
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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sokol40 20 декабря 2018 | 15:18
huyt: Путин оправдывается, говорит, что это средние значения. Но тогда дайте статистику по группам населения....
staborampi1982 20 декабря 2018 | 14:50
Зацените, какой я подaрок взяла мyжу на новый гoд, вoт тyт: https://is.gd/fvv1DL
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ostapba 20 декабря 2018 | 14:50
Неурожай боярышника??
Заменяется стекломоем..
Ну прям как дети..
Даже..
vladimir1967 20 декабря 2018 | 14:54
Производство всего упало в стране, а экономика выросла. Парадокс.
curhatuy6 20 декабря 2018 | 15:02
Можно, конечно, жаловаться на неурожай, если считать то, что получается вином:(((
sokol40 20 декабря 2018 | 15:16
Вот действие конкуренции.
Не то, что с расейскими сырами, дорогими и некачественными...без конкуренции извне...