С сайта мэрии Москвы произошла утечка личных данных родителей школьников
Как отмечает РБК, если задать определенные параметры поиска в Яндексе, отображаются более 400 платежных документов. В ширкоий доступ попали квитанции, получателями платежей по которым являются школы, управление федерального казначейства, а также ГИБДД.
В мэрии и Яндексе пока ситуацию не прокомментировали.
Комментарии7
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jetsam 20 декабря 2018 | 14:37
мэр уже сидит?
яндекс извинился?
или, как всегда, по печенкам пенсионеров будут сильнее бить "за утечку"?
huyt 20 декабря 2018 | 14:38
jetsam: И Жаров из роскомнадзора молчит по этому поводу.
ivfn 20 декабря 2018 | 14:57
huyt:
Это Лелик злобствует. Типа ,"САм дурак"
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 20 декабря 2018 | 14:39
jetsam: Сайт мэрии , ЕР и прочих заблокировали по примеру вчерашнего постановления суда с сайтом Навального?
sborisych 20 декабря 2018 | 14:45
И чё, роскомпозорище сайт мэрии Москвы ещё не заблокировало?
P.S. Однако двойные у этой прошмандовки стандарты...
quigotbersdo1985 20 декабря 2018 | 15:07
Смoтрите, какой я подaрок взяла мyжу на нoвый гoд, вот тут: https://is.gd/Jh2uQo
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