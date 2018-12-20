С сайта мэрии Москвы произошла утечка личных данных родителей школьников

Как отмечает РБК, если задать определенные параметры поиска в Яндексе, отображаются более 400 платежных документов. В ширкоий доступ попали квитанции, получателями платежей по которым являются школы, управление федерального казначейства, а также ГИБДД.

В мэрии и Яндексе пока ситуацию не прокомментировали.