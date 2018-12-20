Суд оправдал заведующую химической лаборатории Пензенского НИИ Ольгу Зеленину
Суд оправдал заведующую химической лаборатории Пензенского НИИ Ольгу Зеленину, которая выступала экспертом по делу о контрабанде кондитерского мака.
Подробности этой истории «Эху Москвы» рассказал адвокат Евгений Губин.
В 2010 году на Брянской таможне были задержаны более 40 тонн кондитерского мака, который ввозил в страну бизнесмен Сергей Шилов. Госнаркоконтроль нашел в маке следы опия. Зеленина в экспертном заключении написала, что семена мака нельзя полностью очистить от следов алкалоида опия.
Комментарии11
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timbuktu 20 декабря 2018 | 14:36
с чего это такое решение спустя восемь лет?
djuga 20 декабря 2018 | 14:44
timbuktu: с чего это такое решение спустя восемь лет?
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Почти десять лет мотали людям нервы по фиктивному делу. А сколько времени, сил, средств было потрачено!
Зазеркалье какое-то.
Вздрючить бы по-полнойи всех этих "правоохранителей", да штрафануть за разбазаривание и нецелевое использование государственных сил и средств.
timbuktu 20 декабря 2018 | 14:48
djuga: вздрючат как раз того,кто оправдал
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sborisych 20 декабря 2018 | 15:06
djuga:
Таких дел- тьма- тьмущая. Даже тех, которые на слуху и на глазах. Но весь айсберг- то взглядом не объять...
ivanbel 20 декабря 2018 | 14:40
Оправдали кого то, наверно чёрт с дуба упал.
vitaliys 20 декабря 2018 | 14:49
Какой кошмар ! Да ее казнить надо было ! Такую жирную палку сорвала Госнаркоконтролю. 40 тонн пищевого мака, перемножить на 0,0000001 мг опия на каждый кг. Это же завоз опия на десятки килограммов ! После этого брянские наркоконтролеры были бы произведены в генералы и могли лет 5 у себя в районе наркодилеров не ловить. И такой облом устроила им этот эксперт.
vitaliys 20 декабря 2018 | 14:53
vitaliys: Да, еще ! Кто то дело в отношении ее возбудил, расследовал много лет, утверждал обвинительное заключение, поддерживал обвинение в суде, теперь пойдут с апелляцией.... Сколько достойных людей несколько лет впустую работали. Звания шли, категории, зарплаты, льготные пенсии......Кошмар ! Нет, непременно казнить !
vladimir1967 20 декабря 2018 | 14:50
Мучали человека восемь лет, кто то звездочки на погоны получил-"раскрыл" крупный наркотрафик. А реальных наркобаронов в упор не хотят видеть.
sokol40 20 декабря 2018 | 15:02
И сколько лет она просидела в тюрьме?
djuga 20 декабря 2018 | 15:13
sokol40: И сколько лет она просидела в тюрьме?
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Вы это всерьез? Если да, то вопрос идиотский.
Что, восемь с лишним лет "ходить под статьей" (надуманной!), подвергаться допросам, получать повестки, быть в качестве обвиняемого в заседаниях суда по надуманной и очень серьезной статье - это праздник жизни, по-вашему?