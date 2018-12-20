МВД решило заблокировать статью о девушке, которая в течение 10 лет употребляет героин и не скрывает этого
МВД решило заблокировать скандальную статью о девушке, которая в течение 10 лет употребляет героин и не скрывает этого. Данная публикация издания «Батенька» «формирует положительный образ наркомании», — утверждает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Информация о блокировке статьи передана в Роскомнадзор, — уточнила она.
Комментарии11
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ankir 20 декабря 2018 | 14:38
если она 10 употребляла героин то это уже не девушка, а ближе к животному. т.е. она рекламирует преображение человака в животное существо. И я понимаю, что некоторые индивиды стремятся к этому.
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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compare 20 декабря 2018 | 15:09
ankir: а ты,без "хероина",родился животным,да еще тупым...и что? тебя надо тоже,"заблокировать"? кстати,животные умнее людей и эту дрянь,не употребляют,не знал,придуркович?
tv_victim 20 декабря 2018 | 14:41
А посадить эту овцу разве не надо? За пропаганду наркотиков, например?
komandarm___1968 20 декабря 2018 | 14:43
Наркобарыг и наркопропагандонов - в топку!
vova6_let 20 декабря 2018 | 14:48
"Данная публикация издания «Батенька» «формирует положительный образ наркомании», — утверждает официальный представитель ведомства Ирина Волк."--да, положительный, но любую проблему нужно рассматривать со всех сторон и детально: что изменилось у этой девушки и как сильно ?
x_signal 20 декабря 2018 | 14:59
Ну теперь эту статью прочитают все.
sborisych 20 декабря 2018 | 15:02
«Данная публикация... формирует положительный образ наркомании», — утверждает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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Похоже, что оне там все совсем с глузду съехали...
m_doc 20 декабря 2018 | 15:19
sborisych: Я читала отзывы, в статье так и есть. Например, герыч помогает сохранять стройную фигуру.
nikolas123 20 декабря 2018 | 15:03
Совок строят, только в более омерзительном виде. Там тоже не было ни наркоманов, ни проституток, а алкоголиками были только отдельные несознательные личности...
trochnablesgsun1978 20 декабря 2018 | 15:11
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