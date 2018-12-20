МВД решило заблокировать статью о девушке, которая в течение 10 лет употребляет героин и не скрывает этого

МВД решило заблокировать скандальную статью о девушке, которая в течение 10 лет употребляет героин и не скрывает этого. Данная публикация издания «Батенька» «формирует положительный образ наркомании», — утверждает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Информация о блокировке статьи передана в Роскомнадзор, — уточнила она.