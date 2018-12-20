Z Архив новостей новости
5 29 6 2083
14:29, 20 декабря 2018

Британский регулятор признал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности

Британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности. Речь идет о  семи новостных и информационных программах, которые были показаны за последние недели.

Дальнейшие действия, — как пишет агентство Bloomberg, — могут включать в себя санкции в отношении телеканала, в том числе, штраф или отзыв лицензии на вещание.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

dimab 20 декабря 2018 | 14:33

Типичный образчик цензуры.

vezdehod1 20 декабря 2018 | 14:35

корреспондент "Рашка Тудей" уже пожаловался Владимиру Владимировичу на эту "несправедливость" - пожалел их.

blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 14:45

Нет ни одного в мире жывотного, которое будет более лживо, лицемерно и двулично, чем англо-сакс и какел. ;)

(комментарий скрыт)

hamasmustdie 20 декабря 2018 | 14:42

dimab: не баись, из твоих кровных ольгинских будут забирать копеек 10 за пост, чтобы восполнить дыру в бюджет РТ вот и восстановится справедливость

dimab 20 декабря 2018 | 14:45

hamasmustdie: Скоро потрясут как следует инагентов. Деньги за инагента Альбац уже в казне и будут потрачены на благие цели -- усиление мощи державы. Очередь за остальными.

compare 20 декабря 2018 | 14:49

dimab: скоро будет так,что ты будешь в "ауте"...подожди немного,раб поварской...

dimab 20 декабря 2018 | 14:51

compare: Не, я в шоколаде буду. Потому что Родину люблю. Вот был бы ты умным и понимал, что Родину любить надо и у тебя бы было всё в шоколаде.

gennady_77 20 декабря 2018 | 14:59

dimab: до сих пор веришь, что эта субстанция - шоколад?

dimab 20 декабря 2018 | 15:04

gennady_77: Субстанцию под название "западная свобода слова" я вовсе шоколадом не считаю ты что-то не так понял, дружок.

gennady_77 20 декабря 2018 | 15:16

dimab: твой дружок в овраге лошадь доедает.

unprejudiced 20 декабря 2018 | 14:33

А англосакский регулятор оценивал фейковые новости британских сми о России перед проведением Мундиаля в России сопровождавшиеся призывами болельщиков не ехать в нашу страну?

ura_123 20 декабря 2018 | 14:33

Макнули лжецов-пропагандонов мордочкой в экскрименты...в соловьиный помёт)))

vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 14:34

Марго Симоньян - очень страстная женщина, какая уж тут "беспристрастность".

valeromm 20 декабря 2018 | 14:34

Это после обнародования RT запроса редакции ВВС сюжетов о российском следе в беспорядках в Париже.
Свобода слова в действии.

timwlad93 20 декабря 2018 | 14:34

Британский регулятор признал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности
Британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности. Речь идет о семи новостных и информационных программах, которые были показаны за последние недели.

Дальнейшие действия, — как пишет агентство Bloomberg, — могут включать в себя санкции в отношении телеканала, в том числе, штраф или отзыв лицензии на вещание.
------------
Ну тоже самое будет с британскими СМИ работающие в России.
Рабочие места для своих надо сохранять.

cattt 20 декабря 2018 | 14:52

timwlad93: Привет дефективный! На долго тебя выпустили или скоро опять в дурку?

legas 20 декабря 2018 | 14:35

Свобода слова и невидимая рука рынка

tilik13 20 декабря 2018 | 14:36

Не знаю, о каких передачах RT идет речь, но вполне допускаю, что они были необъективны. С другой стороны, большинство новостных передач BBC, CNN, FOX – абсолютно необъективны и для восстановления объективности лицензии этих станций надо отозвать.

serg_anat 20 декабря 2018 | 14:46

Забавный такой регулятор.
А вот российский регулятор очевидно недоволен несоблюдением принципа беспристрастности со стороны ВВС и прочих аглицких псевдосми.
Да и я в беспристрастности аглицких СМИ сильно сильно сомневаюсь...

sara_kerrigan 20 декабря 2018 | 14:47

Говноватники ввиду врождённого скудоумия привычно путают ущемление свободы слова и пресечение выброса канализации.

dimab 20 декабря 2018 | 15:01

sara_kerrigan: Да нет никто ничего не путает. Трудно, например, спутать базарную хабалку вроде тебя с достойным оппонентом.

permsky_valenok 20 декабря 2018 | 15:34

sara_kerrigan: Сарочка, золотце, не позорьте евреев. Они умные, а вы несете в массы вместо разумного, доброго и вечного содержимое вашего кишечного тракта.

jblack2 20 декабря 2018 | 14:47

Представление иной не общепризнанной в Британии точки зрения - нарушает принцип беспристрастности?
А как на счёт свободы слова?
В Королевстве её уже отменили?..
Британия идёт по пути Украины, где на законодательном уровне закреплено запрещение представлять Россию в любом позитивном свете.
Несколько украинских оппозиционных СМИ были предупреждены о недопустимости этого так называемым "регулятором".

compare 20 декабря 2018 | 14:51

можно представить,хотя бы,по новостям от "хрен-тв",или там же,"добров"-образец превращение новостного канала в пропагондонскую "трибуну",где не хватает только визга и пены у рта,а оскорбительных сравнений,присказок и эпитетов-хоть составляй "словарь гопника"!

hihi2raza 20 декабря 2018 | 15:20

Очень хорошо, надеюсь симоняньшу прикроют в Британии.

imkerkyman1971 20 декабря 2018 | 15:20

Смoтритe, кaкoй я пoдарок взяла мужy на новый год, вот тут: https://is.gd/oTNNbQ
Комплeкт часы Emporio Armani и клатч co cкидкой 70 %. Нaдeюсь понрaвится).

foma55 20 декабря 2018 | 15:23

В чём проигрывает западная демократия, что очень медлительная. Я всего пару часов посмотрел и стало ясно RT путинский пропагандонский канал на Запад. А до них пока дойдёт столько времени надо ,потом в своих законах копошатся как бы своему имиджу не навредить , а RT в это время травит и травит западного обывателя путинской пропагандой.
А Путин быстро действует по обстоятельствам без оглядки на российское законодательство да и на международное. В этом то его большое ,решающее преимущество действовать по обстоятельствам и по возможности , а законы и потом можно подогнать под нужные действие. Главное результат! Крым захватил, мост построил ,теперь правила прохода под мостом установил. И всё это никого не с прося?! А там до сих пор с Брекситом не могут разобраться , и с беженцами с ближнего востока?! Кстати, к защитнику Востока Путину беженцы востока не рвутся. Знают что их ждёт в России!

grazschdanin 20 декабря 2018 | 15:33

в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности
#
Это что такое? Альтернативный взгляд на события?

oneoretwo 20 декабря 2018 | 15:35

...давно пора гнать эту халду с ее каналом с острова, пусть едет мост-2.0 снимать на потеху публики...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 269 6 11845 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 510 6 26543 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 131 6 10487
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 192 6 18989 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Новости

Ежегодная большая пресс-конференция президента Путина началась примерно с  10-минутным опозданием С чем была связана задержка главы государства, собравшимся не объяснили…

5 54 6 5338
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 509 6 53788 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15575 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7967 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14129 17.12
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 230 6 28538 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 246 6 30340 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США Соответствующий документ размещен на сайте Минфина…

5 82 6 10156 19.12
Kобщество, санкции, сша, скрипаль, события
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40927 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 70 6 9535 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 37 6 5106
Блоги

Алексей Навальный политик

О, меня тут, похоже, снова под арест сажают. Именем Усманова и Михася Служба судебных приставов сообщила, что завтра составит на меня протоколы, которые потом передаст в суд, а суд и посадить может. Ну с моим опытом общения с судами, не сомневаюсь: посадят…

5 263 6 92324 13.12
Kполитика, суды, законы, рф, усманов, мнения

Популярное за неделю

Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 126 6 10223
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 149 6 181496 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14048 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 373 6 352472 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 120325 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7494975
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3816625

Сегодня в эфире