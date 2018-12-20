Британский регулятор признал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности
Британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности. Речь идет о семи новостных и информационных программах, которые были показаны за последние недели.
Дальнейшие действия, — как пишет агентство Bloomberg, — могут включать в себя санкции в отношении телеканала, в том числе, штраф или отзыв лицензии на вещание.
Комментарии29
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dimab 20 декабря 2018 | 14:33
Типичный образчик цензуры.
vezdehod1 20 декабря 2018 | 14:35
корреспондент "Рашка Тудей" уже пожаловался Владимиру Владимировичу на эту "несправедливость" - пожалел их.
blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 14:45
Нет ни одного в мире жывотного, которое будет более лживо, лицемерно и двулично, чем англо-сакс и какел. ;)
hamasmustdie 20 декабря 2018 | 14:42
dimab: не баись, из твоих кровных ольгинских будут забирать копеек 10 за пост, чтобы восполнить дыру в бюджет РТ вот и восстановится справедливость
dimab 20 декабря 2018 | 14:45
hamasmustdie: Скоро потрясут как следует инагентов. Деньги за инагента Альбац уже в казне и будут потрачены на благие цели -- усиление мощи державы. Очередь за остальными.
compare 20 декабря 2018 | 14:49
dimab: скоро будет так,что ты будешь в "ауте"...подожди немного,раб поварской...
dimab 20 декабря 2018 | 14:51
compare: Не, я в шоколаде буду. Потому что Родину люблю. Вот был бы ты умным и понимал, что Родину любить надо и у тебя бы было всё в шоколаде.
gennady_77 20 декабря 2018 | 14:59
dimab: до сих пор веришь, что эта субстанция - шоколад?
dimab 20 декабря 2018 | 15:04
gennady_77: Субстанцию под название "западная свобода слова" я вовсе шоколадом не считаю ты что-то не так понял, дружок.
gennady_77 20 декабря 2018 | 15:16
dimab: твой дружок в овраге лошадь доедает.
unprejudiced 20 декабря 2018 | 14:33
А англосакский регулятор оценивал фейковые новости британских сми о России перед проведением Мундиаля в России сопровождавшиеся призывами болельщиков не ехать в нашу страну?
ura_123 20 декабря 2018 | 14:33
Макнули лжецов-пропагандонов мордочкой в экскрименты...в соловьиный помёт)))
vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 14:34
Марго Симоньян - очень страстная женщина, какая уж тут "беспристрастность".
valeromm 20 декабря 2018 | 14:34
Это после обнародования RT запроса редакции ВВС сюжетов о российском следе в беспорядках в Париже.
Свобода слова в действии.
timwlad93 20 декабря 2018 | 14:34
Британский регулятор признал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности
Британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности. Речь идет о семи новостных и информационных программах, которые были показаны за последние недели.
Дальнейшие действия, — как пишет агентство Bloomberg, — могут включать в себя санкции в отношении телеканала, в том числе, штраф или отзыв лицензии на вещание.
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Ну тоже самое будет с британскими СМИ работающие в России.
Рабочие места для своих надо сохранять.
cattt 20 декабря 2018 | 14:52
timwlad93: Привет дефективный! На долго тебя выпустили или скоро опять в дурку?
legas 20 декабря 2018 | 14:35
Свобода слова и невидимая рука рынка
tilik13 20 декабря 2018 | 14:36
Не знаю, о каких передачах RT идет речь, но вполне допускаю, что они были необъективны. С другой стороны, большинство новостных передач BBC, CNN, FOX – абсолютно необъективны и для восстановления объективности лицензии этих станций надо отозвать.
serg_anat 20 декабря 2018 | 14:46
Забавный такой регулятор.
А вот российский регулятор очевидно недоволен несоблюдением принципа беспристрастности со стороны ВВС и прочих аглицких псевдосми.
Да и я в беспристрастности аглицких СМИ сильно сильно сомневаюсь...
sara_kerrigan 20 декабря 2018 | 14:47
Говноватники ввиду врождённого скудоумия привычно путают ущемление свободы слова и пресечение выброса канализации.
dimab 20 декабря 2018 | 15:01
sara_kerrigan: Да нет никто ничего не путает. Трудно, например, спутать базарную хабалку вроде тебя с достойным оппонентом.
permsky_valenok 20 декабря 2018 | 15:34
sara_kerrigan: Сарочка, золотце, не позорьте евреев. Они умные, а вы несете в массы вместо разумного, доброго и вечного содержимое вашего кишечного тракта.
jblack2 20 декабря 2018 | 14:47
Представление иной не общепризнанной в Британии точки зрения - нарушает принцип беспристрастности?
А как на счёт свободы слова?
В Королевстве её уже отменили?..
Британия идёт по пути Украины, где на законодательном уровне закреплено запрещение представлять Россию в любом позитивном свете.
Несколько украинских оппозиционных СМИ были предупреждены о недопустимости этого так называемым "регулятором".
compare 20 декабря 2018 | 14:51
можно представить,хотя бы,по новостям от "хрен-тв",или там же,"добров"-образец превращение новостного канала в пропагондонскую "трибуну",где не хватает только визга и пены у рта,а оскорбительных сравнений,присказок и эпитетов-хоть составляй "словарь гопника"!
hihi2raza 20 декабря 2018 | 15:20
Очень хорошо, надеюсь симоняньшу прикроют в Британии.
imkerkyman1971 20 декабря 2018 | 15:20
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foma55 20 декабря 2018 | 15:23
В чём проигрывает западная демократия, что очень медлительная. Я всего пару часов посмотрел и стало ясно RT путинский пропагандонский канал на Запад. А до них пока дойдёт столько времени надо ,потом в своих законах копошатся как бы своему имиджу не навредить , а RT в это время травит и травит западного обывателя путинской пропагандой.
А Путин быстро действует по обстоятельствам без оглядки на российское законодательство да и на международное. В этом то его большое ,решающее преимущество действовать по обстоятельствам и по возможности , а законы и потом можно подогнать под нужные действие. Главное результат! Крым захватил, мост построил ,теперь правила прохода под мостом установил. И всё это никого не с прося?! А там до сих пор с Брекситом не могут разобраться , и с беженцами с ближнего востока?! Кстати, к защитнику Востока Путину беженцы востока не рвутся. Знают что их ждёт в России!
grazschdanin 20 декабря 2018 | 15:33
в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности
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Это что такое? Альтернативный взгляд на события?
oneoretwo 20 декабря 2018 | 15:35
...давно пора гнать эту халду с ее каналом с острова, пусть едет мост-2.0 снимать на потеху публики...