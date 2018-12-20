Штраф за неоплаченную парковку в Москве хотят увеличить вдвое

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Мосгордумы.

Не успели автомобилисты отжить повышение стоимости парковки в Москве, как их огорошили новыми планами. Наказание за неоплату стоянки хотят увеличить с 2,5 до 5 тысяч рублей. И это при том, что время на оплату сократили с 15 до 5 минут, а паркоматы по-прежнему днем с огнем не сыщешь. Ну и работают они почему-то тоже далеко не всегда. Но парламентская профильная комиссия по законодательствам и регламенту, тем не менее, сочла, что установленный в настоящее время штраф «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». По мнению депутатов, действующий тариф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. Как говорится в пояснительной записке, оставить машину на уличной платной парковке в течение суток можно за сумму от 960 до 7140 рублей. При этом эти услуги востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности. «Коммерсант» отмечает, что законопроект внесен в Мосгордуму с пометкой «в первоочередном порядке». Как правило, такая формулировка значительно форсирует принятие документа.

Напомним, с 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за стоянку авто повысился до 380 рублей в час. Таким образом, по данным издания Deutsche Welle, Москва оказалась на втором месте после Лондона по дороговизне парковок.

Участники сообщества «Синие ведерки» анонсировали митинг против повышения тарифов на парковку. Акция должна пройти 23 декабря в гайд-парке Сокольники. Начало в 14 часов.