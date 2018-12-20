Z Архив новостей новости
5 7 6 415
14:09, 20 декабря 2018

Штраф за неоплаченную парковку в Москве хотят увеличить вдвое

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Мосгордумы.

Не успели автомобилисты отжить повышение стоимости парковки в Москве, как их огорошили новыми планами. Наказание за неоплату стоянки хотят увеличить с 2,5 до 5 тысяч рублей. И это при том, что время на оплату сократили с 15 до 5 минут, а паркоматы по-прежнему днем с огнем не сыщешь. Ну и работают они почему-то тоже далеко не всегда. Но парламентская профильная комиссия по законодательствам и регламенту, тем не менее, сочла, что установленный в настоящее время штраф «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». По мнению депутатов, действующий тариф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках. Как говорится в пояснительной записке, оставить машину на уличной платной парковке в течение суток можно за сумму от 960 до 7140 рублей. При этом эти услуги востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности. «Коммерсант» отмечает, что законопроект внесен в Мосгордуму с пометкой «в первоочередном порядке». Как правило, такая формулировка значительно форсирует принятие документа.

Напомним, с 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за стоянку авто повысился до 380 рублей в час. Таким образом, по данным издания Deutsche Welle, Москва оказалась на втором месте после Лондона по дороговизне парковок.

Участники сообщества «Синие ведерки» анонсировали митинг против повышения тарифов на парковку. Акция должна пройти 23 декабря в гайд-парке Сокольники. Начало в 14 часов.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tv_victim 20 декабря 2018 | 14:13

Велика Россия, а припарковаться негде...

(комментарий скрыт)

danko1 20 декабря 2018 | 14:14

Надо еще плату за проход населению вывести.
Сначала в центре, далее везде. Грабить, так по полной.

archibald_dandy_esquire 20 декабря 2018 | 14:24

danko1: @ Надо еще плату за проход населению вывести. @

блокпосты с пулеметами и огнеметами по периметру ж.-.д.вокзалов Великой Москвы - города для миллиардеров
вход - 5356 руб.
выход - 7193 руб
отказывающихся платить - расстреливать на месте
пулеметы и огнемёты - для расстрела неплательщиков в "час пик"

#ТакЪ пубедимЪ!

jblack2 20 декабря 2018 | 14:17

А как насчёт конфискации транспортных средств злостных нарушителей?

timber_head 20 декабря 2018 | 14:28

Ну почему же "хотят"? Это если бы "хотели снизить" стоило бы гадать снизят или нет. А когда "увеличить" - тут не "хотят", а "решили". Себе зарплаты, с людей поборы.

nepobedimoe 20 декабря 2018 | 14:30

Нужно больше штрафов, нужно больше Ада.

waitabraren1980 20 декабря 2018 | 15:11

Зaцените, какой я пoдарок взяла мужy на нoвый год, вoт тyт: https://is.gd/YKmVc4
Комплект чаcы Emporio Armani и клaтч cо скидкoй 70 %. Нaдеюсь понравится).

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 269 6 11845 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 510 6 26543 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 131 6 10487
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 192 6 18989 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Новости

Ежегодная большая пресс-конференция президента Путина началась примерно с  10-минутным опозданием С чем была связана задержка главы государства, собравшимся не объяснили…

5 54 6 5338
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 509 6 53788 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15575 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7967 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14129 17.12
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 230 6 28538 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 246 6 30340 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США Соответствующий документ размещен на сайте Минфина…

5 82 6 10156 19.12
Kобщество, санкции, сша, скрипаль, события
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40927 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 70 6 9535 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 37 6 5106
Блоги

Алексей Навальный политик

О, меня тут, похоже, снова под арест сажают. Именем Усманова и Михася Служба судебных приставов сообщила, что завтра составит на меня протоколы, которые потом передаст в суд, а суд и посадить может. Ну с моим опытом общения с судами, не сомневаюсь: посадят…

5 263 6 92324 13.12
Kполитика, суды, законы, рф, усманов, мнения

Популярное за неделю

Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 126 6 10223
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 149 6 181496 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14048 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 373 6 352472 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 120325 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7494975
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3816625

Сегодня в эфире