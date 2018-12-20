Дональд Трамп объявил о своём намерении вывести американские войска с территории Сирии, что многие наблюдатели в США воспринимают как исключительно политическое решение.

Две тысячи солдат и офицеров будут выведены из Сирии в тридцатидневный срок, о чем Трамп по обыкновению сообщил на личной странице в Твиттере, сопроводив свои слова о победе над Исламским государством в этой стране соответствующими видеокадрами. Как уточняет Нью-Йорк таймс, начиная с середины декабря наземный контингент войск США удерживает контроль над северной и восточной частью Сирийской арабской республики, в то время как силы Башара Асада контролируют её центральную и южную части. Эксперты считают, что столь неожиданное, как многие другие решения президента в первую очередь ударят по курдским союзникам Соединенных штатов, а также подорвут будущие усилия Вашингтона по завоеванию доверия среди выступающих против ИГИЛ бойцов в Афганистане, Йемене и Сомали. Как считает руководитель Центрального военного командования США генерал Вотел, без курдов Исламское государство никогда не было бы разбито, и теперь уход американцев делает их крайне уязвимыми перед атаками со стороны Турции, которые недавно заявили, что готовят против них новые атаки. Помимо этого, вывод американского контингента, цитата, «сцементирует режим Асада, чье смещение с поста главы государства давно было для Вашингтона одной из приоритетных целей». Американские военные прочат Сирии судьбу Ирака пеосле того, как предшественник Трампа , Барак Обама вывел оттуда войска семь лет назад. Наблюдателей удивляет и то, что Трамп предварительно не уведомил о своем решении Конгресс.

Союзники США на Ближнем востоке пока молчат и никак не реагируют на этот шаг американского президента, хотя очевидно, что он, в частности, нанесет удар по Израилю. Британское правительство ограничилось осторожным заявлением, в котором отмечается, что, цитата, «даже без территории, ИГИЛ (организация запрещена в России) остается опасным» для мирового сообщества. Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелози, комментируя решение Трампа заметила, что оно появилось на следующий день после того, как бывший советник президента Майкл Флинн признал, что является «зарегистрированным агентом страны, имеющей очевидные интересы в сирийском конфликте».

Нью-Йорк Таймс поясняет, что Флинн лоббировал в американской администрации заинтересованность Турции в экстрадиции базирующегося в США турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюллена, обвиняемого Анкарой в организации два года назад попытки государственного переворота.