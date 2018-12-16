Одновременно в санкции были внесены новые имена и компании, в том числе советник Дерипаски и сотрудники российского ГРУ.

Изначально Минфин США ввел санкции против компаний Олега Дерипаски не из-за их действий, а из-за самого российского бизнесмена, попавшего под американские санкции. Поскольку Русал занимает большую долю мирового рынка алюминия, Минфин сразу поставил условие: если в определенные сроки Олег Дерипаска снизит свою долю в санкционированных компаниях до менее чем 50-ти процентов, то они будут исключены из санкций.

В пояснительной записке Конгрессу Минфин США вчера написал, что условия были выполнены и таким образом компании «защищены от контрольного влияния кремлевского инсайдера». Минфин при этом особенно подчеркнул, что сам Дерипаска под санкциями остается, и внес в санкционные списки советника Дерипаски, бывшего сотрудника ГРУ Виктора Бояркина. В новые санкции Минфина попали также 15 сотрудников ГРУ: те кому ранее за хакерские атаки предъявил обвинения Боб Мюллер, ответственные за попытку убийства в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные в России как Боширов и Петров, и офицеры ГРУ, ответственные за попытку кибератак на международное антидопинговое агентство и организацию по запрещению химического оружия.

Под новые санкции Минфина попали также участники проекта Лахта Евгения Пригожина — за вмешательство в выборы США и по всему миру.

Минфин США также уточнил, что все, кто будут иметь дело с санкционированными лицами и компаниями рискуют оказаться под вторичными санкциями США.

Тренд на рост акций компаний «Русал» и En+ не будет долгосрочным. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Максим Худалов.

По словам Худалова, последнее время аналитики исходили из того, что продукция этих компаний, так или иначе, будет на рынке, поэтому информация о снятии санкций серьёзно не повлияет на стоимость алюминия.