Z Архив новостей новости
5 0 6 333
Эксклюзив Эха 14:04, 20 декабря 2018

Минфин США уведомил Конгресс о намерении исключить из санкций компании Олега Дерипаски — Русал, En+ и ЕвроСибЭнерго

Одновременно в санкции были внесены новые имена и компании, в том числе советник Дерипаски и сотрудники российского ГРУ.

Изначально Минфин США ввел санкции против компаний Олега Дерипаски не из-за их действий, а из-за самого российского бизнесмена, попавшего под американские санкции. Поскольку Русал занимает большую долю мирового рынка алюминия, Минфин сразу поставил условие: если в определенные сроки Олег Дерипаска снизит свою долю в санкционированных компаниях до менее чем 50-ти процентов, то они будут исключены из санкций.

В пояснительной записке Конгрессу Минфин США вчера написал, что условия были выполнены и таким образом компании «защищены от контрольного влияния кремлевского инсайдера». Минфин при этом особенно подчеркнул, что сам Дерипаска под санкциями остается, и внес в санкционные списки советника Дерипаски, бывшего сотрудника ГРУ Виктора Бояркина. В новые санкции Минфина попали также 15 сотрудников ГРУ: те кому ранее за хакерские атаки предъявил обвинения Боб Мюллер, ответственные за попытку убийства в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные в России как Боширов и Петров, и офицеры ГРУ, ответственные за попытку кибератак на международное антидопинговое агентство и организацию по запрещению химического оружия.

Под новые санкции Минфина попали также участники проекта Лахта Евгения Пригожина — за вмешательство в выборы США и по всему миру.

Минфин США также уточнил, что все, кто будут иметь дело с санкционированными лицами и компаниями рискуют оказаться под вторичными санкциями США.

Тренд на рост акций компаний «Русал» и En+ не будет долгосрочным. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Максим Худалов.

По словам Худалова, последнее время аналитики исходили из того, что продукция этих компаний, так или иначе, будет на рынке, поэтому информация о снятии санкций серьёзно не повлияет на стоимость алюминия.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 269 6 11845 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 510 6 26543 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 131 6 10487
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 192 6 18989 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Новости

Ежегодная большая пресс-конференция президента Путина началась примерно с  10-минутным опозданием С чем была связана задержка главы государства, собравшимся не объяснили…

5 54 6 5338
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 509 6 53788 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15575 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7967 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14129 17.12
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 230 6 28538 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 246 6 30340 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США Соответствующий документ размещен на сайте Минфина…

5 82 6 10156 19.12
Kобщество, санкции, сша, скрипаль, события
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40927 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 70 6 9535 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 37 6 5106
Блоги

Алексей Навальный политик

О, меня тут, похоже, снова под арест сажают. Именем Усманова и Михася Служба судебных приставов сообщила, что завтра составит на меня протоколы, которые потом передаст в суд, а суд и посадить может. Ну с моим опытом общения с судами, не сомневаюсь: посадят…

5 263 6 92324 13.12
Kполитика, суды, законы, рф, усманов, мнения

Популярное за неделю

Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 126 6 10223
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 149 6 181496 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14048 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 373 6 352472 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 120325 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7494975
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3816625

Сегодня в эфире