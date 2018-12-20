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14:03, 20 декабря 2018

Следователи допросят космонавта Сергея Прокопьева в рамках дела о появлении отверстия в корабле «Союз»

Капсулу с уликами с МКС взяли под охрану, в ближайшее время их изучат специалисты.

После возвращения с МКС следователи и служба безопасности Роскосмоса ранее уже допросили российского космонавта Олега Артемьева и вскоре приступят к допросу Сергея Прокопьева. У них выясняют все обстоятельства и последствия появления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз». Артемьев и Прокопьев были единственными россиянами на борту МКС в момент происшествия. Между тем, космонавты доставили с орбиты ряд вещественных доказательств, среди них: образцы герметика, пластины защиты, фрагменты с поверхности бытового отсека. Сквозное отверстие в пристыкованном к Международной космической станции кораблю «Союз МС-09» обнаружили в августе, позднее произошла утечка воздуха, которую впоследствии удалось заделать. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уверен, что единственная причина появления отверстия – преднамеренное воздействие, а технический брак при производстве исключен.

Космический корабль «Союз» взят под охрану и будет доставлен в подмосковный Королев.

Комментарии

11

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kir_pich_101 20 декабря 2018 | 14:06

Надо правоохренителям использовать все имеющиеся средства, вплоть до бутылки шампанского.
Тогда они точно сознаются...

danko1 20 декабря 2018 | 14:11

kir_pich_101: Заранее какие-то образцы от проделанной дырки уликами объявили, а Рогозин с себя вину снял.
И кто же этим вечно врущим поверит?

alex_0049 20 декабря 2018 | 14:37

danko1:




...объявлять враками только предположения и гипотезы значит заранее мешать поискам и прятать истинного виновника...........

..ЛУЧШЕ СКАЖИТЕ СКОЛЬКО ВАМ ПЛАТЯТ ЗА КАМУФЛИРОВАНИЕ ПРАВДЫ.....................

..даже если и соврёте то всё-равно меньше вреда от вас будет в поисках истинного саботажника...............



vezdehod1 20 декабря 2018 | 14:45

Молодцы следаки - допросили пока бедолаги не очухались от полёта, а ведь могли бы и послать в "сад".

neyexo 20 декабря 2018 | 14:07

//Космический корабль «Союз» взят под охрану и будет доставлен в подмосковный Королев.//

Это не корабль, а спускаемый аппарат, средняя часть корабля.
Просверленная часть невозвращаемая, сгорела в атмосфере.

pusto1 20 декабря 2018 | 14:10

это такой трэш

buzukin074 20 декабря 2018 | 14:25

Ченселлор уже в наручниках?

alger 20 декабря 2018 | 14:32

сглупили ребята, надо приземлятся в Неваде, а теперь лет 10 рукавицы шить

ura_123 20 декабря 2018 | 14:35

alger: И к Маску на работу))))

ocvertheopreg1988 20 декабря 2018 | 14:50

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chnch 20 декабря 2018 | 14:57

Я в шоке "..Космический корабль «Союз» взят под охрану и будет доставлен в подмосковный Королев.". Под конвоем, и в наручниках?

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