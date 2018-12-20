Следователи допросят космонавта Сергея Прокопьева в рамках дела о появлении отверстия в корабле «Союз»
Капсулу с уликами с МКС взяли под охрану, в ближайшее время их изучат специалисты.
После возвращения с МКС следователи и служба безопасности Роскосмоса ранее уже допросили российского космонавта Олега Артемьева и вскоре приступят к допросу Сергея Прокопьева. У них выясняют все обстоятельства и последствия появления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз». Артемьев и Прокопьев были единственными россиянами на борту МКС в момент происшествия. Между тем, космонавты доставили с орбиты ряд вещественных доказательств, среди них: образцы герметика, пластины защиты, фрагменты с поверхности бытового отсека. Сквозное отверстие в пристыкованном к Международной космической станции кораблю «Союз МС-09» обнаружили в августе, позднее произошла утечка воздуха, которую впоследствии удалось заделать. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уверен, что единственная причина появления отверстия – преднамеренное воздействие, а технический брак при производстве исключен.
Космический корабль «Союз» взят под охрану и будет доставлен в подмосковный Королев.
Комментарии11
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kir_pich_101 20 декабря 2018 | 14:06
Надо правоохренителям использовать все имеющиеся средства, вплоть до бутылки шампанского.
Тогда они точно сознаются...
danko1 20 декабря 2018 | 14:11
kir_pich_101: Заранее какие-то образцы от проделанной дырки уликами объявили, а Рогозин с себя вину снял.
И кто же этим вечно врущим поверит?
alex_0049 20 декабря 2018 | 14:37
danko1:
...объявлять враками только предположения и гипотезы значит заранее мешать поискам и прятать истинного виновника...........
..ЛУЧШЕ СКАЖИТЕ СКОЛЬКО ВАМ ПЛАТЯТ ЗА КАМУФЛИРОВАНИЕ ПРАВДЫ.....................
..даже если и соврёте то всё-равно меньше вреда от вас будет в поисках истинного саботажника...............
vezdehod1 20 декабря 2018 | 14:45
Молодцы следаки - допросили пока бедолаги не очухались от полёта, а ведь могли бы и послать в "сад".
neyexo 20 декабря 2018 | 14:07
//Космический корабль «Союз» взят под охрану и будет доставлен в подмосковный Королев.//
Это не корабль, а спускаемый аппарат, средняя часть корабля.
Просверленная часть невозвращаемая, сгорела в атмосфере.
pusto1 20 декабря 2018 | 14:10
это такой трэш
buzukin074 20 декабря 2018 | 14:25
Ченселлор уже в наручниках?
alger 20 декабря 2018 | 14:32
сглупили ребята, надо приземлятся в Неваде, а теперь лет 10 рукавицы шить
ura_123 20 декабря 2018 | 14:35
alger: И к Маску на работу))))
ocvertheopreg1988 20 декабря 2018 | 14:50
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chnch 20 декабря 2018 | 14:57
Я в шоке "..Космический корабль «Союз» взят под охрану и будет доставлен в подмосковный Королев.". Под конвоем, и в наручниках?