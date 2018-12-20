Следователи допросят космонавта Сергея Прокопьева в рамках дела о появлении отверстия в корабле «Союз»

Капсулу с уликами с МКС взяли под охрану, в ближайшее время их изучат специалисты.

После возвращения с МКС следователи и служба безопасности Роскосмоса ранее уже допросили российского космонавта Олега Артемьева и вскоре приступят к допросу Сергея Прокопьева. У них выясняют все обстоятельства и последствия появления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз». Артемьев и Прокопьев были единственными россиянами на борту МКС в момент происшествия. Между тем, космонавты доставили с орбиты ряд вещественных доказательств, среди них: образцы герметика, пластины защиты, фрагменты с поверхности бытового отсека. Сквозное отверстие в пристыкованном к Международной космической станции кораблю «Союз МС-09» обнаружили в августе, позднее произошла утечка воздуха, которую впоследствии удалось заделать. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уверен, что единственная причина появления отверстия – преднамеренное воздействие, а технический брак при производстве исключен.

Космический корабль «Союз» взят под охрану и будет доставлен в подмосковный Королев.