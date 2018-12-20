Мосгордума предлагает повысить в два раза штраф за неоплаченную парковку — до 5 тысяч рублей
Проект соответствующего закона подготовили в комиссии по законодательству.
В пояснительной записке говорится, что теперь на ряде улиц в центре Москвы час парковки стоит 380 рублей — в такой ситуации штраф в 2,5 тысячи рублей можно считать несоразмерным.
Комментарии8
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gordy 20 декабря 2018 | 13:35
"Мосгордума предлагает повысить в два раза штраф за неоплаченную парковку — до 5 тысяч рублей"
С конфискацией авто нарушителя?
vasyakirin 20 декабря 2018 | 13:43
gordy: долой имущественную дискриминацию!
по чему корыто толстосума, может стоять в центре москвы, а отечественной машиной можно только за пять часов парковки расплатиться?
djuga 20 декабря 2018 | 13:54
gordy: С конфискацией авто нарушителя?
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Такое ощущение, что они там окончательно головы потеряли. Да и совесть тоже.
huyt 20 декабря 2018 | 13:35
Автопарковочный рэкет.
yurhip 20 декабря 2018 | 13:39
Ну, просто замечательно: если раньше за ошибочно выписанный штраф (что бывало не редко, а оспаривать - "замучаешься пыль глотать") приходилось платить 3000, то теперь 5000.
alger 20 декабря 2018 | 13:40
ну хоть в чем-то перегнали Португалию
curhatuy6 20 декабря 2018 | 14:01
Мосгордуму надо занести в "Книгу рекордов Гиннеса". Колоссальное количество бабла она делает из воздуха:)))
vova6_let 20 декабря 2018 | 14:11
Была земля в москве золотая, а теперь будет платиновая.