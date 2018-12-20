"Мосгордума предлагает повысить в два раза штраф за неоплаченную парковку — до 5 тысяч рублей"

Проект соответствующего закона подготовили в комиссии по законодательству.

В пояснительной записке говорится, что теперь на ряде улиц в центре Москвы час парковки стоит 380 рублей — в такой ситуации штраф в 2,5 тысячи рублей можно считать несоразмерным.