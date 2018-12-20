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13:31, 20 декабря 2018

Впервые на поверхности Марса установлен сейсмометрический датчик – сообщает NASA

Таким образом, станция Марс-Инсайт выполнила одну из основных задач своей миссии. Прибор позволит ученым понять внутреннюю структуру Красной планеты и изучить колебания грунта.

Марс-Инсайт совершила посадку на  Марсе 26 ноября. Уже через несколько минут после посадки станция передала на землю первый фотоснимок

Комментарии

8

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danko1 20 декабря 2018 | 13:36

Кто-то Космос и другие планеты осваивает, а у нас одно и то же ничтожество 20 лет Россию разваливает и грабит и один и тот же бред и враньё по ТВ несет.

vezdehod1 20 декабря 2018 | 13:39

Только товарищ Рогозин может подтвердить эти данные - лично побывав на Марсе.

ura_123 20 декабря 2018 | 13:40

danko1: Не скажите! Вон например,один только гармонист ролдугин развивает Панамские офшоры,храня там не только маракасы Страдивари но и 2 (два) миллиарда долларов,неизвестно откуда взявшихся)))

danko1 20 декабря 2018 | 13:44

ura_123: Если бы только Панамские офшоры. За последнее время выведено только по официальным данным 90 млрд. дол. И офшоров множество, как много у Путина "друзей"-подельников.

alex_melnikov Алексей Мельников 20 декабря 2018 | 13:42

А вы в России давитесь в это время захваченным Крымом, выкидывая на него сотни миллиардов.

И все равно придется вернуть.

Марс - это Америка.

piterjanis 20 декабря 2018 | 13:46

alex_melnikov: а Крым - Это Россия!

platonnekafrin 20 декабря 2018 | 13:44

А у меня трэнд вырос на целых полпроцента!

sergs_sergs 20 декабря 2018 | 13:47

>> на поверхности Марса установлен сейсмометрический датчик
А в Расее ужин, макароны...

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