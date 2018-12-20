Впервые на поверхности Марса установлен сейсмометрический датчик – сообщает NASA

Таким образом, станция Марс-Инсайт выполнила одну из основных задач своей миссии. Прибор позволит ученым понять внутреннюю структуру Красной планеты и изучить колебания грунта.

Марс-Инсайт совершила посадку на Марсе 26 ноября. Уже через несколько минут после посадки станция передала на землю первый фотоснимок