Впервые на поверхности Марса установлен сейсмометрический датчик – сообщает NASA
Таким образом, станция Марс-Инсайт выполнила одну из основных задач своей миссии. Прибор позволит ученым понять внутреннюю структуру Красной планеты и изучить колебания грунта.
Марс-Инсайт совершила посадку на Марсе 26 ноября. Уже через несколько минут после посадки станция передала на землю первый фотоснимок
Комментарии8
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danko1 20 декабря 2018 | 13:36
Кто-то Космос и другие планеты осваивает, а у нас одно и то же ничтожество 20 лет Россию разваливает и грабит и один и тот же бред и враньё по ТВ несет.
vezdehod1 20 декабря 2018 | 13:39
Только товарищ Рогозин может подтвердить эти данные - лично побывав на Марсе.
ura_123 20 декабря 2018 | 13:40
danko1: Не скажите! Вон например,один только гармонист ролдугин развивает Панамские офшоры,храня там не только маракасы Страдивари но и 2 (два) миллиарда долларов,неизвестно откуда взявшихся)))
danko1 20 декабря 2018 | 13:44
ura_123: Если бы только Панамские офшоры. За последнее время выведено только по официальным данным 90 млрд. дол. И офшоров множество, как много у Путина "друзей"-подельников.
alex_melnikov Алексей Мельников 20 декабря 2018 | 13:42
А вы в России давитесь в это время захваченным Крымом, выкидывая на него сотни миллиардов.
И все равно придется вернуть.
Марс - это Америка.
piterjanis 20 декабря 2018 | 13:46
alex_melnikov: а Крым - Это Россия!
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 13:44
А у меня трэнд вырос на целых полпроцента!
sergs_sergs 20 декабря 2018 | 13:47
>> на поверхности Марса установлен сейсмометрический датчик
А в Расее ужин, макароны...