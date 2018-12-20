Соединенные Штаты начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии в сторону Ирака
Об этом сообщает турецкий телеканал «Хабер Тюрк». По его данным, речь идет об оружии, которое ранее было передано курдским формированиям.
Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он объяснил это тем, что победа над исламистами уже одержана. Предполагается, что вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до ста дней.
Комментарии4
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bosen48 20 декабря 2018 | 13:54
Что сдулись, русофобы?
valeromm 20 декабря 2018 | 13:54
США уходят - это хорошо, это путь к миру.
Но боюсь, что существует договоренность США с Турцией. Эрдогану удалось заставить США пойти на уступки (Эрдоган поставил США в колено-локтевую позу). И теперь курды будут воевать с турками.
glotov 20 декабря 2018 | 14:01
Скорей уходите, а то Эрдогаша пэтриоты не купит.
unprejudiced 20 декабря 2018 | 14:05
Вооруженная группировка «Силы демократической Сирии» (СДС), костяк которой составляют курдские формирования, резко осудили вчерашнее решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.
Курды назвали действия американцев «ударом кинжала в спину».
Напомним, 19 декабря американский лидер объявил о «новой фазе» военной кампании в Сирии и выводе войск из страны. По словам Трампа, военные США выполнили в САР свою единственную задачу — «одержали победу» над террористами ИГИЛ*.
Американский контингент в Сирии составляет порядка 2 тысяч человек. Они работают в тесном контакте с «Сирийскими демократическими силами», в число которых входят курдские отряды самообороны YPG, которые Турция считает террористическими.
Напомним, что США проводят военные операции в Сирии без согласия законного правительства страны. Сирийские власти неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности.