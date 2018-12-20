Владимир Путин: Москва и Киев ведут диалог по поводу обмена гражданами, находящимися в заключении

Москва и Киев ведут диалог по поводу обмена гражданами, находящимися в заключении. Об этом сообщил президент Владимир Путин, подчеркнув, что также ставился вопрос о задержанных украинских моряках.

Три корабля ВМС Украины в конце ноября вместе с экипажем были задержаны. В отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.