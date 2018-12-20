Владимир Путин: Москва и Киев ведут диалог по поводу обмена гражданами, находящимися в заключении
Москва и Киев ведут диалог по поводу обмена гражданами, находящимися в заключении. Об этом сообщил президент Владимир Путин, подчеркнув, что также ставился вопрос о задержанных украинских моряках.
Три корабля ВМС Украины в конце ноября вместе с экипажем были задержаны. В отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Комментарии8
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romashka__ 20 декабря 2018 | 13:34
Свободу Олегу Сенцову, морякам и всем украинцам, ставшим жертвами российской агрессии.
vasyakirin 20 декабря 2018 | 13:39
romashka__: Ну хоть понятно стало зачем моряков с борта судна выкрали...
tvitov66 20 декабря 2018 | 14:09
vasyakirin: «Я не Негоро! Я - капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом!»(с)
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 13:40
romashka__: Не так! Агрессора - на пенсию!
sergirusso 20 декабря 2018 | 13:50
Ну все ж просто. Плешака опустили на Майдане и он кукарекает...
pulalala 20 декабря 2018 | 13:57
Вовке и свои грушники назад не нужны,
Что уж говорить о захваченных заложниках.
vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 14:02
Да, да.
Не зря у нас такие классные отношения с соседями.
Потому что мы - Духовные.
valeromm 20 декабря 2018 | 14:05
Не надо было трогать судно "НОРД".