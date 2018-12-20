Владимир Путин: Реальные доходы населения по итогам года могут вырасти на полпроцента
Реальные доходы населения по итогам года могут вырасти на полпроцента, — заявил Владимир Путин. По его словам, это хоть и незначительный, но положительный тренд в экономике. Президент отметил, что по итогам 10 месяцев реальная зарплата в стране выросла более чем на 7%.
Путин сказал, что в целом доволен командой Дмитрия Медведева. При этом призвал губернаторов, которые не справляются с исполнением задач по нацпроектам, уступить место оптимистам.
Комментарии42
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zhrv 20 декабря 2018 | 14:09
- "По его словам, это хоть и незначительный, но положительный тренд в экономике. "
Интересная у него бухгалтерия...
Топливо вырастет больше
Коммуналка вырастет больше
Цены вырастут больше
Инфляция, черт бы ее побрал, вырастет больше.
Ну и что тут "положительный тренд" для нас - что еще не сдохли?