Владимир Путин: Реальные доходы населения по итогам года могут вырасти на полпроцента

Реальные доходы населения по итогам года могут вырасти на полпроцента, — заявил Владимир Путин. По его словам, это хоть и незначительный, но положительный тренд в экономике. Президент отметил, что по итогам 10 месяцев реальная зарплата в стране выросла более чем на 7%.

Путин сказал, что в целом доволен командой Дмитрия Медведева. При этом призвал губернаторов, которые не справляются с исполнением задач по нацпроектам, уступить место оптимистам.