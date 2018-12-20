В Роскомнадзор поступила жалоба на сайты Госдумы и партии «Единая Россия»
На них нашли те же нарушения, за которые ранее был заблокирован проект Алексея Навального «Умное голосование».
Жалобу в Роскомнадзор написал эксперт по кибербезопансости Александр Литреев. Основатель компании Vee Security указал, что сайты Госдумы, «Единой России» и «Вести.ру» используют сервисы по сбору персонифицированной информации Google Analytics и «Яндекс.Метрика». Однако не уведомляют об этом пользователей и не спрашивают согласия на обработку персональных данных. На этом основании интернет-ресурсы должны быть заблокированы – пишет Литреев. Он ссылается на решение, которое ранее принял Роскомнадзор по поводу портала «Умное голосование» Алексея Навального.
Именно по этим основаниям ранее ведомство заблокировало проект политика, с помощью которого он хотел бороться с лидерством «Единой России» на выборах разного уровня. Навальный предлагал всем избирателям отдавать голос за какого-то одного оппозиционного кандидата. Скоординировать свои действия планировалось через «Умное голосование».
После блокировки портала Навальный говорил, что на основе этих претензий «по щелчку пальцев» можно ограничить доступ к любому сайту, использующему Google Analytics или «Яндекс.Метрику».
Комментарии14
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ura_123 20 декабря 2018 | 13:07
Ха-ха-ха))) Бумеранг такая штука,постоянно возвращается назад.
danko1 20 декабря 2018 | 13:14
ura_123: Только законы у нас против правящего ворья не работают.
Отписку в лучшем случае получат.
cromwel 20 декабря 2018 | 13:11
Роскомнадзор наденет темные очки и скажет что он ничего не видит
cimirse37 20 декабря 2018 | 13:13
Не играться надо, а в суд подавать.
osal 20 декабря 2018 | 13:18
cimirse37: //Не играться надо, а в суд подавать.//
Судья занят. В данный момент пе телику п.здит!
ansata 20 декабря 2018 | 13:14
Интересно, как они отбрехиваться будут.
uhovostro 20 декабря 2018 | 13:24
ansata: Да никак! Напишут, что тщательно всё проверили, все документы изучили, всех опросили и допросили и абсолютно ничегошеньки противозаконного не нашли! Ну ваще ничего!...
ivfn 20 декабря 2018 | 14:08
ansata:
Этот Литреев друган Лелика и Ходорковского. И то что он делает называется "Сам дурак". У Лелика заблокировали сайт ,мы вам отомстим.
sneer1 20 декабря 2018 | 13:19
Троллинг толстый, но, увы, - сайты вряд ли заблокируют. Но вот это обращение еще раз выявит дикарскую сущность нынешней власти, ГД и ЕР, - за это, как говорится, респект и уважуха.
konogen 20 декабря 2018 | 13:24
Такое предложение я озвучил через 5 минут после того как узнал решение этого "суда"
sklar39 20 декабря 2018 | 13:30
«Все звери равны перед законом. Но некоторые твари равнее.»
ivfn 20 декабря 2018 | 14:01
Это уже похоже на озлобленность. Лелика плющит. и колбасит. Не дружен с головой
dimadima32 20 декабря 2018 | 14:07
ivfn: где Лелик то, дубина?
sparky 20 декабря 2018 | 14:08
У Роскомпозора индивидуальный подход - опирается на мнение только одного индивидуума.