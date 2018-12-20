В Роскомнадзор поступила жалоба на сайты Госдумы и партии «Единая Россия»

На них нашли те же нарушения, за которые ранее был заблокирован проект Алексея Навального «Умное голосование».

Жалобу в Роскомнадзор написал эксперт по кибербезопансости Александр Литреев. Основатель компании Vee Security указал, что сайты Госдумы, «Единой России» и «Вести.ру» используют сервисы по сбору персонифицированной информации Google Analytics и «Яндекс.Метрика». Однако не уведомляют об этом пользователей и не спрашивают согласия на обработку персональных данных. На этом основании интернет-ресурсы должны быть заблокированы – пишет Литреев. Он ссылается на решение, которое ранее принял Роскомнадзор по поводу портала «Умное голосование» Алексея Навального.

Именно по этим основаниям ранее ведомство заблокировало проект политика, с помощью которого он хотел бороться с лидерством «Единой России» на выборах разного уровня. Навальный предлагал всем избирателям отдавать голос за какого-то одного оппозиционного кандидата. Скоординировать свои действия планировалось через «Умное голосование».

После блокировки портала Навальный говорил, что на основе этих претензий «по щелчку пальцев» можно ограничить доступ к любому сайту, использующему Google Analytics или «Яндекс.Метрику».