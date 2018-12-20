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Эксклюзив Эха 13:03, 20 декабря 2018

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море

Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и  союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.

Резолюция американских сенаторов, выступивших за проведение операции в Черном море, не приведет к реальным действиям, однако демонстрирует напряженность в отношениях США и России. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов добавил, что люди, которые в США могут принимать решения о подобных операциях, не будут ввязываться в такую авантюру.

Комментарии

27

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ura_123 20 декабря 2018 | 13:09

Правильно,надо же куда то пристроить вернувшихся из Сирии.

blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 13:25

А сами эти сорок тупых престарелых маразматиков будут на тех пендосских корабликах, которые будут потоплены российскими ракетами в течение 4-х минут боя?

Если да - то ВЭЛКАМ, придурррркиии !!! Ждём-с !!! ;-))))))))

alger 20 декабря 2018 | 13:33

blinorozhiy__chmo: за 4 мунуты Вова до бункера не добежит, а если еще опоздает

gs1112 20 декабря 2018 | 13:58

Операции ведь разные бывают. Вот например украинский буксир будет сопровождать американский эсминец, а возле Босфора будет барражировать пару авианосцев США. Ведь очи запутинцы очи заплюшат и язык в попу спрячут. События при Дейр-эз-Зор показали всю вшивость диванных вояк.

dataan 20 декабря 2018 | 14:07

Вот и славно. Вот и пусть эти "Больше сорока американских сенаторов" погрузятся на украинские корыта и плывут во второй поход на крымский мост. :)))))))))))))

romansud 20 декабря 2018 | 13:23

Дно чёрного моря помнит и хранит желающих проводить операции.

alger 20 декабря 2018 | 13:31

romansud: это вы о затопленный кораблях, там даже монумент стоит

ura_123 20 декабря 2018 | 13:31

romansud: Ты про затопление черноморского флота? Бывает)))

avp235 20 декабря 2018 | 13:33

romansud:
Новая "победа" нашего незадачливого президента.

raffal 20 декабря 2018 | 13:36

romansud:
Вообще-то, дно Чёрного моря помнит, причём преимущественно, и русский флот. Но это история. В чём смысл операции Вы не поняли. Это не силовое воздействие. Реальная политика, ядерная держава. С этим невозможно не считаться никому. Ядерный тупик. Но есть болевые точки и у таких стран. Тем более, страны, хоть и вооружённой до зубов, но слаборазвитой, технологически отсталой, с полудохлой национальной валютой, полностью зависимой от конъюктуры на природный монопродукт, на что сама не может оказать никакого влияния.

kamen_12 20 декабря 2018 | 13:50

raffal: /причём преимущественно, и русский флот./


Преимущественно когда?

fowler 20 декабря 2018 | 13:54

kamen_12: Преимущественно всегда.
Самозатопление черноморского флота - древняя российскя традиция...

kamen_12 20 декабря 2018 | 13:55

fowler: Последний раз хохлы в плен сдались, дык когда?

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grigol331 20 декабря 2018 | 14:07

kamen_12:
Да, когда пиздеть ты перестанешь?

raffal 20 декабря 2018 | 14:07

kamen_12: Преимущественно когда?
________________
Всегда. С легендами о доблести российского флота знаком. Эта история напоминает нынче Хамаз, который, зализывая болячки, празднует очередную победу над "сионистским агрессором".
Увы, история русского флота изобилует поражениями, нежели победами. Да и флот российский был всегда статистом, бесконечно далёким от великих морских держав.

monik_7 20 декабря 2018 | 13:52

romansud: А Дно помнит наивных пассажиров Адмирала Нахимова?

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tag188 20 декабря 2018 | 13:31

Заявлять такое, да еще прямо во время пресс-конференции величайшего геополитика вселенной!
Да они просто издеваются над стариком.

bosen48 20 декабря 2018 | 13:41

tag188: Всего сенаторов 100, значит остальные понимают, что нельзя играть с огнём. 41 маразматику видно недолго осталось жить, поэтому им всё равно.
Всё это было известно за долго до пресс-конференции.

mppv 20 декабря 2018 | 13:34

Вы, сэры, что предпочитаете, реглан или кардиган?
Нет, сэры отвечали, нам пенал!

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sergirusso 20 декабря 2018 | 13:40

Лукьянов добавил, что люди, которые в США могут принимать решения о подобных операциях, не будут ввязываться в такую авантюру.... ЭТО Трампуша ТО НЕ АВАНТЮРИСТ?

vezdehod1 20 декабря 2018 | 13:44

По приглашению Украины - это, вполне, возможно.

monik_7 20 декабря 2018 | 13:59

vezdehod1: Почему? Там еще владычицами морей выступают ряд стран членов НАТО, поэтому никаких приглашений не нужно

timwlad94 20 декабря 2018 | 13:45

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море

Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.
-----------
Ну да ,ну настолько США не воюет своими руками после поражения во Вьетнамской Войне.
Потому Грузии самой пришлось расхлёбывать свои проблемы, как и Израилю и Украине.
Так что туркам нагнетать в Чёрном Море обстановку тоже не выгодно.Грузин кинуть на амбразуры, ну там конкуренты Грузии соседние регионы перевозбудятся учуяв угрозу для себя.
Так что США придётся принять статус иностранного легиона исполняющие приказы заказчиков, или все просто пошлют на хрен США как недееспособную шлюху.
Так что сенаторам надобно будет за свой базар отвечать. Или их как пустозвонов отправят на помойку.
Пустозвонство очередное со стороны США.

ltyio 20 декабря 2018 | 13:47

Какое дело Америке до того, что происходит в Черном море ? А если российский или китайский флот начнет учения в Карибском море ?

raffal 20 декабря 2018 | 14:10

ltyio: Какое дело Америке до того, что происходит в Черном море ?
____________________
В акватории Чёрного моря союзные с США страны НАТО: Румыния, Болгария и Турция. А так же, дружественные им Грузия и Украина.
Для масштабных учений в Карибском море у России кишка тонка. И союзников там нет. Куба давно "уплыла" в сторону Флориды.

nick_grinevitsky 20 декабря 2018 | 14:11

ltyio:
А у США - союзники по НАТО из числа причерноморских стран (Турция, Румыния). У Румынии (член НАТО с 2004 г.) имеется глубоководный порт Констанца. Другой вопрос в том, что согласно Конвенции Монтрё (1936 г.) установлен суверенитет Турции над проливами, одновременно сделав их свободными для прохода кораблей и судов. Корабли непричерноморских стран ограничены в водоизмещении и сроком пребывания в Чёрном море (21 сутки) . Есть у РФ союзники по военному блоку из числа стран, имеющих выход к Карибскому морю?

unprejudiced 20 декабря 2018 | 14:09

Сенаторов надо бы к уголовной ответственности привлечь за призывы к террористической деятельности

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