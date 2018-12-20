Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море

Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.

Резолюция американских сенаторов, выступивших за проведение операции в Черном море, не приведет к реальным действиям, однако демонстрирует напряженность в отношениях США и России. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов добавил, что люди, которые в США могут принимать решения о подобных операциях, не будут ввязываться в такую авантюру.