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13:00, 20 декабря 2018

Владимир Путин: США провоцируют гонку вооружений, в которой Россия вынуждена участвовать

США провоцируют гонку вооружений, в которой Россия вынуждена участвовать. Об этом сказал президент Владимир Путин.

Он добавил, что гонка вооружений подводит человечество к очень опасной черте.

Комментарии

36

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hastings 20 декабря 2018 | 13:04

В этот раз посильнее поднатужимся и в гонке вооружений победим!

danko1 20 декабря 2018 | 13:08

hastings: Путин не соблюдает договор о разоружении и не собирается его соблюдать, т.к. США несколько месяцев дали на исправление, а Путин, вместо того, чтобы соблюдать договор, желает, чтобы США в одностороннем порядке его выполняли, а не разрывали, а он будет в это время наращивать вооружение и пугать Мир новым оружием, показывая как он его уничтожать будет.
Запредельные наглость и враньё.

hastings 20 декабря 2018 | 13:12

danko1: а зачем нам разоружаться? Наоборот - наращивать надо, иначе как всех победить то?

danko1 20 декабря 2018 | 13:16

hastings: Путин Россию победил, здравый смысл. Всех врагами сделал, а людей в богатой потенциально стране нищими.

glotze7 20 декабря 2018 | 13:19

Великолепное фото Путина - затравленный взгляд, поджатые губки психа-тихушника, запрятанный подбородочек блокадного вырожденца. Ну просто гордость страны.

huyt 20 декабря 2018 | 13:26

danko1: А он ли это? Писали что у него есть как минимум 6 двойников. Он не стареет, стал немного выше ростом, его не узнаёт собственная собака, напрочь забыл немецкий язык, общаясь с Меркель через переводчика, развёлся.....

call911 20 декабря 2018 | 13:13

Какая жижа у вовы в голове. Ему не страну, ему овощную базу доверить нельзя.

put__out 20 декабря 2018 | 13:34

call911: так ведь был завклубом...

huyt 20 декабря 2018 | 13:19

danko1: Сам он и разгоняет эскалацию гонки вооружений, представляет угрозу всему миру. В Гааге должны на мой взгляд признать его военным преступником и судить Трибуналом как судили когда-то диктатора Милошевича.

danko1 20 декабря 2018 | 13:33

huyt: Он понимает, что должен править вечно, т.к. Гааги ему в другом случае не избежать.
И имя его и правление в учебниках истории через 100 лет только в черных красках, как Гитлера, будет описано, если только это злобное ничтожество, предупредившее, что привык бить первым, планету не уничтожит.

novyrusich 20 декабря 2018 | 13:12

hastings: В этот раз посильнее поднатужимся......и снова обделаемся.
------------
Голубок, тужься не тужься, но кроме дерьма ничего из тебя не вылезет. Ты уже разок тужился и знаешь, что из этого вышло.
Не родил ты, а обосрался.

Потому как страна с 1,5% мирового ВВП не может соревноваться со страной, у которой 25% мирового ВВП.
Причем у3 России половина ВВП это нефть и газ. То что Бог подал на бедность и безрукость

hastings 20 декабря 2018 | 13:18

novyrusich: Всё то вы со своими цифрами лезете. Может понятие ВВП к нашей стране вообще не применимо, т.к. идем по особому пути? Да и разве проценты от ВВП как то способны защитить от излучения нашего праведного атома?

novyrusich 20 декабря 2018 | 13:29

hastings: Это особый путь уже привел СССР в полную задницу.
Туда же попадет и Россия, если пойдет по этому пути.

Идиоты вроде тебя надеются на праведный атом.
Но знающие люди таких надежд не испытывают.

Потому как знают, где находятся семьи российского руководства и знают, что российские руководители вменяемые люди и своих детей и внуков уничтожать не будут.
Не говоря уже о собственности.

Тупенький,пойми в чем коренное отличие российского руководства от советского.
У советского руководства не было вилл в Ницце и Майами, не было особняков в Лондоне и Нью-Йорке, не было огромных денег в американских банках.

А у российского все это есть.
Поэтому твои надежды - это мечтания нищего идиота

buzukin074 20 декабря 2018 | 13:23

novyrusich: В зачет ВВП в Америке и Европе идут доходы от проституции, наркотиков, взятки, воровство, оборот в юридической сфере - ну и фуле? И чего бы такому ВВП не превосходить мировой? Экономисты, мля... Лучше бы танчиками померялись - вот где настоящее соревнование! И кто из Сирии вот-вот сдриснет? То-то!

novyrusich 20 декабря 2018 | 13:33

buzukin074: Я рад за тебя, ты идиот и поэтому блаженствуешь.
Сосни еще ..... у начальника и отдохни.

А когда отдохнепшь, то возьми в руки свою лупу и поищи на карте СССР.
У него вся тайга танками заставлена была.
Но ... поищи СССР.
О результатах расскажешь.

avp235 20 декабря 2018 | 13:35

hastings:
Так ли уж вынуждена, если честно?

vezdehod1 20 декабря 2018 | 13:41

Владимир Путин: США провоцируют гонку вооружений, в которой Россия вынуждена участвовать
=============================================================================================
Значит Россия последовала по стопам СССР - и закончит тем же, что и он.

kottigr1 20 декабря 2018 | 13:04

Уже поставил заряжаться две трехлитровые банки с водой перед экраном в начале "Прямой линии Путина", разложил рубашки на гладильной доске.. Жду когда на них швы рассосутся..
Сосед себе даже геморрой вылечил, прикладывая больное место к экрану телевизора..

kaputvsemu 20 декабря 2018 | 13:11

kottigr1: Ага. Тот же Кашпировский в сравнении с Путиным просто дитя. Кашпировский всего только швы рассасывал, а Путин - мозги.

puli2_4 20 декабря 2018 | 13:08

40 сенаторов ПОТРЕБОВАЛИ от Трампа провести военную операцию против России на черном море . Время табакерки .

s_prime 20 декабря 2018 | 13:08

Ну вот так, незатейливо, нам объяснили почему мы будем хреново жить. Опять враги виноваты. Интересно, американцам тоже придётся затянуть пояса?? И мне вот интересно, он мультики сегодня будет показывать??

kaputvsemu 20 декабря 2018 | 13:13

s_prime: В острые моменты выступления будет выходить Маша Захарова и танцевать "Калинку", как бы показывая всем телом - "ну вы же видите!"

s_prime 20 декабря 2018 | 13:20

kaputvsemu: На этой типа пресконференции "острые моменты"?? О чём вы??)))

plank1957 20 декабря 2018 | 13:11

И что, США вот к Сатурну летали, а вот РФ симметрично не ответила почему-то.

chudilo 20 декабря 2018 | 13:11

Мы даже помним чем предыдущая гонка кончилась - СССР развалился.

osal 20 декабря 2018 | 13:11

У нас до гонки вооружений не дойдет. Мы ещё на мультфильмах разоримся!

alger 20 декабря 2018 | 13:13

бедный Вова, то его Украина буксиром провоцирует, то Трамп рожу воротит.
а еще вчера утверждал, что страна затарилась новым оружием по самые не могу
неужели врал своим генералам

(комментарий скрыт)

opupevshy 20 декабря 2018 | 13:13

По-моему,я это уже слышал...лет эдак 40 назад.Правда,чувак,говоривший это,брови имел по-гуще.

dr_nemos 20 декабря 2018 | 13:13

развязав агрессию в европе, бряцая оружием, удивляя фашистской риторикой, внедряя милитаризацию в сознание население......вот это жалуется на гонку вооружений

marika919 20 декабря 2018 | 13:14

Пупок развяжется.

pavelmistery 20 декабря 2018 | 13:20

И это говорит президент страны, которая постоянно заявляет о новых ракетах, танках, самолетов и т.д.

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 13:21

Америка - это психическое заболевание Кремля.
Где бы врача подходящего найти...

serjio99 20 декабря 2018 | 13:39

vasya_von_smetankin: "Америка - это психическое заболевание Кремля...".
------------------------------------------
Давным-давно уже не только Кремля. В данном случае Кремль - плоть от плоти народной. Наш "основной" принес это заболевание из народных масс. Вирус стойкий, никакой врач не поможет.

nikolaitschi 20 декабря 2018 | 13:25

Пока народ смотрит и слушает эту ахинею, журналисты будут ходить и задавать вопросы, на которые не ждут ответов. Вопросы важней ответов. Во всяком случае, люди их хоть как-то обсуждают. А на ответы или ругаются или машут рукой.

maikl5301 20 декабря 2018 | 13:39

как бы сша не херакнули по нам...

alexakimfaa 20 декабря 2018 | 14:05

А несколько ранее,в этом же году - "царь" заявлял,что "..мы не будем участвовать в гонке вооружений.." Это из той же серии.что и "..пока я буду президентом никакого повышения возраста выхода на пенсию не будет.."..

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