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12:33, 20 декабря 2018

Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ и закупить новую технику по плану ввода газовых заправок в регионах

Об этом пишет РБК. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Как отмечают эксперты, от этого могут выиграть Газпром, а также производители автомобилей на газе. Сейчас госкомпании, как и другие участники рынка, переводят технику на газ на добровольной основе. Природный газ стоит почти в 3 раза дешевле бензина.

Комментарии

12

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permsky_valenok 20 декабря 2018 | 12:40

"Природный газ стоит почти в 3 раза дешевле бензина".
Дайте адресок, где это так. Выезжаю.

alger 20 декабря 2018 | 12:51

permsky_valenok: сапог, ты чо, Димону не веришь?

permsky_valenok 20 декабря 2018 | 14:11

alger: Ты чо, ему поверил?
Впрочем, как минимум два раза он сказал очень дельные вещи:
1. Будучи президентом сказал, что коррупция должна стать неприличной. Не говорю, что сбылось, но мысль правильная.
2. "Денег нет, но вы там держитесь". Сбылось, хотя держаться уже утомляет. Хочется знать, когда можно будет передохнуть.

В остальном ему не верю. Но жалею его, конечно, у него совсем нет времени на уточку.

gvs 20 декабря 2018 | 12:41

Госкомпании переведут на газ, а население - на валежник. ))))

danko1 20 декабря 2018 | 12:41

Очередные миллиарды на ветер, точнее Миллеру в карман.

platonnekafrin 20 декабря 2018 | 12:45

"Кортеж" теперь пахучий?

alger 20 декабря 2018 | 12:53

а может лучше сразу на кокс?
заодно и Мадуре помогут.

grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 13:03

Это было очень смешно при совке - две заправки на Московию, вонь в салоне и все равно в баке бензин для запуска в холодное время. А всю разницу сжирала установка итальянского либо шведского оборудования.
Особенно прикольно это будет для Роснефти ;))

timwlad94 20 декабря 2018 | 13:14

grs_alx_112018: Это было очень смешно при совке - две заправки на Московию, вонь в салоне и все равно в баке бензин для запуска в холодное время. А всю разницу сжирала установка итальянского либо шведского оборудования.
Особенно прикольно это будет для Роснефти ;))
------------
В этом и проблема, что конкуренты своим лоббированием в законодательной власти гнобят развитие конкурентов и остаются все проекты на стадии эксперементов,что весьма дорого как и любой обучающий процесс не поставленный на поток.
Потому в западных странах и начался скандал с дизелями ,чтобы противостоять лоббированию нефтяников подмявшие под себя все виды энергетики работающие на ресурсы нефтяных корпораций скупающие все виды энергетических ресурсов. Это и называют монополией ,против которой и заработала антимонопольная служба.
Сейчас первые вопросы и были от интеллигенции президенту, это какие такие деньги пойдут на сомнительные экономические проекты инвестиций в реальный сектор экономики, так как это угроза интеллигентам.
Так что истреблять как старые дизеля интеллигентов придётся. Борьба с дворянской партийной монополией была всегда, как и со старыми дизелями с монополией нефтяников на весь энергетический рынок.
В Германнии даже пару заправок спалили взрывом при заправке газовых авто. Так как спрос пошёл и субсидии платили. И потому разгорелся скандал против дизелей.
Так что монополию всегда истребляют чтобы иметь альтернативы в развитии нового.

bratec_kot_voskrese 20 декабря 2018 | 13:14

А Росатом на какое топливо перевести?

ymnikymnik 20 декабря 2018 | 13:26

Газовые обородувание принадлежит сына Ротенберга , так что Платон-2

kmetracicus1975 20 декабря 2018 | 13:58

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