Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ и закупить новую технику по плану ввода газовых заправок в регионах

Об этом пишет РБК. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Как отмечают эксперты, от этого могут выиграть Газпром, а также производители автомобилей на газе. Сейчас госкомпании, как и другие участники рынка, переводят технику на газ на добровольной основе. Природный газ стоит почти в 3 раза дешевле бензина.

