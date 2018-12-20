Цена барреля марки Брент упала до 55 долларов впервые с сентября 2017 года
Об этом свидетельствуют данные торгов. Баррель легкой нефти на бирже в Нью-Йорке стоит чуть больше 46 долларов.
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Об этом свидетельствуют данные торгов. Баррель легкой нефти на бирже в Нью-Йорке стоит чуть больше 46 долларов.
Александр Логинов: Чтобы русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют неправда, и хочу задать риторический вопрос— неужели Русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?
Комментарии7
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piter_ug 20 декабря 2018 | 12:45
//упала до 55 долларов...//
В добрый путь!
olegleon 20 декабря 2018 | 12:47
вот и хорошо. может хотя бы это заставит власть пойти на реформы
huyt 20 декабря 2018 | 12:51
olegleon: piter_ug: А что реформировать-то воровская власть будет? Перестанет воровать?
olegleon 20 декабря 2018 | 12:55
huyt: воровать не перестанет, но может поймёт, что чтобы было что воровать надо реформировать экономику и развивать её, а не тупо воровать и тратить деньги только на свой электорат.
thrombus 20 декабря 2018 | 13:12
olegleon: ну да, по вашей логике вор должен сначала что-то принести в вашу квартиру, что бы было что украсть.
lager23 20 декабря 2018 | 13:01
Если бы не цены на нефть Володя не просидел бы в кресле больше одного срока
valkuz7 20 декабря 2018 | 13:27
Хорошо бы упала до 15, чтобы страна, считающая себя супердержавой, показала сколько она может заработать без нефти и газа.