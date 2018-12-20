Минфин США ввёл новые санкции против 18 физических и четырёх юридически лиц из России
Как Петров и Боширов и которых Лондон обвиняет в отравлений Скрипалей. В список также попали люди, которых в США называют «хакерами из российской военной разведки». Из юридических лиц ограничения введены против Федерального агентства новостей и USA Really, которых связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
В то же время американский Минфин уведомил Конгресс США о планах прекратить санкции в отношении компаний, связанных с Олегом Дерипаской.
Комментарии6
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opponent70 20 декабря 2018 | 12:35
Интересно за сколько дерипаска откупился от санкций...
pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 12:38
Петров с Васечкиным заливаются горючими слезами, встали на колени и просят прощения у Доньки Трамп об пощаде! Гыыы, реально америкашки дебилы! Их санкции это как для моей козы барабан! Но наши оппы хлопают в ладошки, реально веря в могущество америкашкиных санкции!
gazer59 20 декабря 2018 | 12:46
pedya_porosenok: Так Вы помимо того, что троллите на ЭМ , еще и коз пасете? Ну, уникум чистой воды.
piter_ug 20 декабря 2018 | 12:51
Вы лучше отправьте домой в болото едропутинских выкормышей.
Они по Гейропам да Америкам засиделись.
Это будет настоящая санкция.
maczyz 20 декабря 2018 | 12:54
Господи,как же гражданам страны Россия живется тяжело и нет ни какого просвета,гайки закрчиваются своими же властями все туже и туже,когда наступит конец и люди смогут вздохнуть полной грудью.
trochnablesgsun1978 20 декабря 2018 | 13:41
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