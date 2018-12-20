Минфин США ввёл новые санкции против 18 физических и четырёх юридически лиц из России

Как Петров и Боширов и которых Лондон обвиняет в отравлений Скрипалей. В список также попали люди, которых в США называют «хакерами из российской военной разведки». Из юридических лиц ограничения введены против Федерального агентства новостей и USA Really, которых связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В то же время американский Минфин уведомил Конгресс США о планах прекратить санкции в отношении компаний, связанных с Олегом Дерипаской.