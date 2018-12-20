Мнения россиян по поводу направления, в котором движется Россия, разделились практически поровну
45% опрошенных Левада Центром считают, что дела в стране идут правильно. 44% уверены, что Россия идет по неверному пути.
Большинство россиян — 66% опрошенных – не одобряют деятельность Госдумы. При этом столько же респондентов довольны работой президента.
Премьер-министра Медведева поддерживают 32% опрошенных, работа правительства в целом нравится лишь 37%.
Комментарии18
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vitaly_qf22 20 декабря 2018 | 12:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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ramen 20 декабря 2018 | 12:38
Россия идёт по неправильному пути с подачи президента и его компании. Всё.
Знаменитые "нюрнбергские законы". равноценные псевдозаконам яровой (ну не могу я её с большой буквы писать!)
Кончилась Война - ВСЕ эти законы были отменены! И эту будут отменены. СМЕТЕНЫ на хрен!
huyt 20 декабря 2018 | 12:46
ramen: Это где такой опрос-то делали? В дурдоме что-ль?
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 12:46
То есть половина считает, что движемся в вагину, половина- в анал. Диалектика- она такая.
valia47 20 декабря 2018 | 12:41
32% одобряют деятельность Медведева, т. е. пенсионный грабеж. Нет слов.
permsky_valenok 20 декабря 2018 | 12:43
valia47: Вы полагаете, что у нас премьер федеральные законы принимает?
huyt 20 декабря 2018 | 12:48
У нас нацлидер случайно из СМИ узнал, что Медведев хочет повысить пенсионный возраст.
novyrusich 20 декабря 2018 | 13:03
permsky_valenok: половина россиян находится в состоянии шизофрении.
Они довольны президжентолм, но недовольны работой назначенных им правительства и Думы.
Или они , дорогие россияне, идиоты, которые не понимают, что и правительство и дума тщательнейшим образом выполняют указания президента, иначе бы летели в выгребную яму и кувыркались.
Чем кончаются взбрыкивания показала судьба Улюкаева, который был любимым министром и позволил мелкие вольности.
tv_victim 20 декабря 2018 | 12:42
Это еще раз подтверждает факт, что страна топчется на месте. Застой, как и было сказано. В перспективе - откат и обнищание.
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 12:42
И снова я ни с кем: Россия болтается как в прорубе кавелики.
vova6_let 20 декабря 2018 | 12:47
В действительности, половина россиян считает, что мы залезли в задни-у, а другая считает, что мы движемся (в ней) дальше (вглубь ).
piter_ug 20 декабря 2018 | 12:49
Вчера же было 86% поддержантов!
К кому пеметнулся 41% путриотов?
lager23 20 декабря 2018 | 12:58
На бойне бараны с надеждой смотрят на хозяина, в этом плане ватоцефалы от них ничем не отличаются.
nichirin 20 декабря 2018 | 13:04
У россиян запущенная форма вялотекущей шизофрэнии, не иначе.
hinaichigo 20 декабря 2018 | 13:12
В ... или на ...?
timwlad94 20 декабря 2018 | 13:26
Мнения россиян по поводу направления, в котором движется Россия, разделились практически поровну
45% опрошенных Левада Центром считают, что дела в стране идут правильно. 44% уверены, что Россия идет по неверному пути.
Большинство россиян — 66% опрошенных – не одобряют деятельность Госдумы. При этом столько же респондентов довольны работой президента.
Премьер-министра Медведева поддерживают 32% опрошенных, работа правительства в целом нравится лишь 37%.
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Ну вообще то тут все согласны с тем, что нужны кадровые реформы чтобы все видели перспективы ради чего они вкладываются в образование.
А может лучше в гангстеры или в режиссёры и,или в партию пойти?!
Ума не надо, кормушка возле бюджета и вопить что все кругом дураки не способные сами ничего добиваться.
Ну тогда только в ганстеры,чтобы на реальной конкуренции карьеру делать .
К стати это сейчас и происходит, развивается теневая экономика где корпорации с частными армия начали битву за ресурсы своего выживания в обход всех чиновников и партийных деятелей как это и было всегда с перманентной гражданской войной между мафиозными кланами.
Ну типа как в кино "Почтальон" или "Книга Илая".
К стати, православие к постановкам этих фильмов никакого отношения не имеет. Это протестантское еврейское кино как живут при еврейской протестантской власти.
Финал конечно фантастика, так как Сталина готовит Христианская религия. Протестанты евреи готовят только Гитлера.
hiryrg 20 декабря 2018 | 13:29
Не понял...А где 86% у которых всё хорошо и за ВВП?
glock09 20 декабря 2018 | 13:31
Где делали этот опрос? Среди сотрудников ФСО, ФСБ или АП? Очень давно не встречал, ни одного человека, одобряющего то, что происходит внутри страны. Опрос свидетельствуеь лишь о том, что половина людей уже решилась говорить то, что думает, а половина пока боится. и на всякий случай говорит, "то, что нужно".