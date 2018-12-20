Мнения россиян по поводу направления, в котором движется Россия, разделились практически поровну

45% опрошенных Левада Центром считают, что дела в стране идут правильно. 44% уверены, что Россия идет по неверному пути.

Большинство россиян — 66% опрошенных – не одобряют деятельность Госдумы. При этом столько же респондентов довольны работой президента.

Премьер-министра Медведева поддерживают 32% опрошенных, работа правительства в целом нравится лишь 37%.