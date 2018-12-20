ФСО не пустила шеф-редактора издания «Инсайдер " Романа Доброхотова на пресс-конференцию Путина...

Доброхотов рассказал «Эху Москвы», что у него есть аккредитация, он внесён в список, вывешенный на сайте Кремля, но ФСО заявляет, что он прошёл ещё какую-то проверку и на пресс-конференцию его не допустят. Это окончательный отказ. По мнению шеф-редактора «Инсайдера», таким образом ФСО пытается обезопасить президента от неудобных вопросов.

Доброхотов сказал, что хотел спросить о его офшорах и некоторых финансовых операциях.