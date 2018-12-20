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Эксклюзив Эха 12:31, 20 декабря 2018

ФСО не пустила шеф-редактора издания «Инсайдер " Романа Доброхотова на пресс-конференцию Путина

Доброхотов рассказал «Эху Москвы», что у него есть аккредитация, он внесён в список, вывешенный на сайте Кремля, но ФСО заявляет, что он прошёл ещё какую-то проверку и на пресс-конференцию его не допустят. Это окончательный отказ. По мнению шеф-редактора «Инсайдера», таким образом ФСО пытается обезопасить президента от неудобных вопросов.

Доброхотов сказал, что хотел спросить о его офшорах и некоторых финансовых операциях.

Комментарии

17

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vitaly_qf22 20 декабря 2018 | 12:34


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pattrick1 20 декабря 2018 | 12:47

ФСО не пустила шеф-редактора издания «Инсайдер " Романа Доброхотова на пресс-конференцию Путина...

Всем! Всем! Всем! Сенсация мира - Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию! Сейчас произойдёт обвал цен на нефть и падение всех ценных бумаг на всех торговых площадках мира!

huyt 20 декабря 2018 | 13:01

pattrick1: Так цены на нефть уже валятся. Ниже 54 долларов за баррель уже. так нефть упала впервые за полтора года. Полный трындец. А этот господин ещё сказки пытается рассказывать,дуря голову народу.

old44 20 декабря 2018 | 13:45

huyt: если учесть , что против поварят ещё и санкции вводят - вообще тоска, только боярышник успокоит патрика

huyt 20 декабря 2018 | 12:35

Невелика беда. У меня например никакого интереса нет слушать какого-то плешывого карлика. К тому же ещё и вруна про пенсии, про ихтамнетов и прочее многое.

tv_victim 20 декабря 2018 | 12:36

Ну все, конференция насмарку, я правильно понял? Кому она нужна, раз Доброхотова не пустили....

huyt 20 декабря 2018 | 12:42

tv_victim: Зато тролли пригожинские сейчас трудятся в усиленном режиме. Слышал, что перед 1 декабря там намного увеличили штат.

pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 12:45

А кто ему дал аккредитацию, Донька Трамп или матушка Тереза? Пускай берёт интервью у засерателей в общественном сортире - там его законное место, а в нормальном месте таким тварям делать нечего.

macclarren 20 декабря 2018 | 12:46

правильно делают, что всякую шваль не пускают на прессконференцию!

huyt 20 декабря 2018 | 12:59

macclarren: Значит правда сообщалось что пригожинских троллей почти удвоили. Вон их сколько тут налетело.

tv_victim 20 декабря 2018 | 13:22

huyt: Самокритика? Похвально. Но могут погнать из твоего тролльчатника, поганец!

abidas 20 декабря 2018 | 13:36

macclarren: правильно делают, что всякую шваль не пускают на прессконференцию!

А лучше, в целях безопасности и вообще - никого туды не пускать.
Пусть себе сидят в холле и вопросы на бумажечках пишут и передают, скажем, через Мединскаго
А ответы уже можно по телевизору услышать.
Нормально, счЕтаю

j_partizan 20 декабря 2018 | 12:55

Путин конечно же об этом ничего не знает.

ochevidno_i_neveroyatno 20 декабря 2018 | 13:32

j_partizan: ...а в Америке вообще негров вешают.

plank1957 20 декабря 2018 | 13:02

Патриометр выдал недостаток патриотизму.

ura_123 20 декабря 2018 | 13:03

”Ну ка все вместе,уши развесте,лучше по хорошему хлопайте в ладоши!”(с)

kmetracicus1975 20 декабря 2018 | 13:36

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