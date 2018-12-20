ФСО не пустила шеф-редактора издания «Инсайдер " Романа Доброхотова на пресс-конференцию Путина
Доброхотов рассказал «Эху Москвы», что у него есть аккредитация, он внесён в список, вывешенный на сайте Кремля, но ФСО заявляет, что он прошёл ещё какую-то проверку и на пресс-конференцию его не допустят. Это окончательный отказ. По мнению шеф-редактора «Инсайдера», таким образом ФСО пытается обезопасить президента от неудобных вопросов.
Доброхотов сказал, что хотел спросить о его офшорах и некоторых финансовых операциях.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_qf22 20 декабря 2018 | 12:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 20 декабря 2018 | 12:47
ФСО не пустила шеф-редактора издания «Инсайдер " Романа Доброхотова на пресс-конференцию Путина...
Всем! Всем! Всем! Сенсация мира - Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию! Сейчас произойдёт обвал цен на нефть и падение всех ценных бумаг на всех торговых площадках мира!
huyt 20 декабря 2018 | 13:01
pattrick1: Так цены на нефть уже валятся. Ниже 54 долларов за баррель уже. так нефть упала впервые за полтора года. Полный трындец. А этот господин ещё сказки пытается рассказывать,дуря голову народу.
old44 20 декабря 2018 | 13:45
huyt: если учесть , что против поварят ещё и санкции вводят - вообще тоска, только боярышник успокоит патрика
huyt 20 декабря 2018 | 12:35
Невелика беда. У меня например никакого интереса нет слушать какого-то плешывого карлика. К тому же ещё и вруна про пенсии, про ихтамнетов и прочее многое.
tv_victim 20 декабря 2018 | 12:36
Ну все, конференция насмарку, я правильно понял? Кому она нужна, раз Доброхотова не пустили....
huyt 20 декабря 2018 | 12:42
tv_victim: Зато тролли пригожинские сейчас трудятся в усиленном режиме. Слышал, что перед 1 декабря там намного увеличили штат.
pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 12:45
А кто ему дал аккредитацию, Донька Трамп или матушка Тереза? Пускай берёт интервью у засерателей в общественном сортире - там его законное место, а в нормальном месте таким тварям делать нечего.
macclarren 20 декабря 2018 | 12:46
правильно делают, что всякую шваль не пускают на прессконференцию!
huyt 20 декабря 2018 | 12:59
macclarren: Значит правда сообщалось что пригожинских троллей почти удвоили. Вон их сколько тут налетело.
tv_victim 20 декабря 2018 | 13:22
huyt: Самокритика? Похвально. Но могут погнать из твоего тролльчатника, поганец!
abidas 20 декабря 2018 | 13:36
macclarren: правильно делают, что всякую шваль не пускают на прессконференцию!
А лучше, в целях безопасности и вообще - никого туды не пускать.
Пусть себе сидят в холле и вопросы на бумажечках пишут и передают, скажем, через Мединскаго
А ответы уже можно по телевизору услышать.
Нормально, счЕтаю
j_partizan 20 декабря 2018 | 12:55
Путин конечно же об этом ничего не знает.
ochevidno_i_neveroyatno 20 декабря 2018 | 13:32
j_partizan: ...а в Америке вообще негров вешают.
plank1957 20 декабря 2018 | 13:02
Патриометр выдал недостаток патриотизму.
ura_123 20 декабря 2018 | 13:03
”Ну ка все вместе,уши развесте,лучше по хорошему хлопайте в ладоши!”(с)
kmetracicus1975 20 декабря 2018 | 13:36
Посмoтритe, какой я пoдарoк взялa мужy нa нoвый год, вот тут: https://is.gd/XEKaan
Комплект часы Emporio Armani и клaтч co скидкой 70 %. Нaдeюсь пoнрaвится).