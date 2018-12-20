Ежегодная большая пресс-конференция президента Путина началась примерно с 10-минутным опозданием
С чем была связана задержка главы государства, собравшимся не объяснили.
В самом начале Путин обещал за несколько секунд подвести итоги года – он сообщил о росте ВВП, реальных доходов населения, зарплат, пенсий и продолжительности жизни.
Первый вопрос от ТАСС был о национальных проектах – президент заявил. Что национальные проекты нам нужны, потому что стране нужен прорыв. «Если чиновники чувствуют, что не могут реализовывать нацпроекты – пусть освободят места для оптимистов», — сказал Путин.
Комментарии54
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forward 20 декабря 2018 | 13:38
У меня работник был, всегда опаздывал, раздолбай...
wasielna 20 декабря 2018 | 13:40
Подарили бы ему часы нормальные уж что ли.
Понятно, что быть точным - это "по королевски", но и Президент - фигура не маленькая.
Куда смотрят его помощники???
carnemoocof1985 20 декабря 2018 | 13:41
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old44 20 декабря 2018 | 13:42
классический финт, чтоб по времени враги не вычислили и не подкараулили. ну и предсказания астрологов учитывать надо
yazva_sibirskaya 20 декабря 2018 | 13:44
Да он совсем заврался. Предприятия закрываются, людям не платят зарплату, у бюджетников она упала, а он все о росте?!
Его обследовать надо, он вне реальности!
brezhneput 20 декабря 2018 | 13:48
Во заливает...
О5 из-за зеркалья?
Какой ещё рост доходов? Рост пенсий копеечный, не успевает за ценами. Рост ВВП по отношению к какому периоду, к прошлому году? Этот статистический показатель роста обеспечен лишь инфляцией, даже при таком сильном спадом экономики. Роста пподолжительности жизни тоже нет, а нынешние сложные условия жизни в России лишь сократят продолжительность жизни.
Или он под ростом имеет ввиду себя, своих друзей, родствееников и т.д.?