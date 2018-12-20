Ежегодная большая пресс-конференция президента Путина началась примерно с  10-минутным опозданием

С чем была связана задержка главы государства, собравшимся не объяснили.

В самом начале Путин обещал за несколько секунд подвести итоги года – он сообщил о росте ВВП, реальных доходов населения, зарплат, пенсий и продолжительности жизни.

Первый вопрос от ТАСС был о национальных проектах – президент заявил. Что национальные проекты нам нужны, потому что стране нужен прорыв. «Если чиновники чувствуют, что не могут реализовывать нацпроекты – пусть освободят места для оптимистов», — сказал Путин.