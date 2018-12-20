Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прибыл в Великобританию
И уже сегодня проведет первую тренировку с командой.
Во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Жозе Моуринью. И назвал имя приемника португальца. Исполнять обязанности главного тренера красных дьяволов до конца сезона будет Уле-Гуннар Сульшер, который в бытность игрока выступал за красных больше десяти лет. Вместе с командой форвард 6 раз становился победителем английской Премьер-лиги, выигрывал многие национальные и международные трофеи. После завершения карьеры футболиста норвежец несколько лет тренировал резерв команды. Ну а последним местом работы Сульшера был клуб Мельде. С которым он выиграл серебро Чемпионата Норвегии.
«Манчестер Юнайтед» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего Ливерпуля на 19 очков.
Комментарии2
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amebix 20 декабря 2018 | 12:25
Тот финал ЛЧ с Баварией не забуду никогда, вот уж кто знает как добывать победы дак это Оле Гунар. Не являюсь болельщиком MU, но этому ученику Ферги желаю удачи. Пусть учителя порадует)