Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прибыл в Великобританию

И уже сегодня проведет первую тренировку с командой.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Жозе Моуринью. И назвал имя приемника португальца. Исполнять обязанности главного тренера красных дьяволов до конца сезона будет Уле-Гуннар Сульшер, который в бытность игрока выступал за красных больше десяти лет. Вместе с командой форвард 6 раз становился победителем английской Премьер-лиги, выигрывал многие национальные и международные трофеи. После завершения карьеры футболиста норвежец несколько лет тренировал резерв команды. Ну а последним местом работы Сульшера был клуб Мельде. С которым он выиграл серебро Чемпионата Норвегии.

«Манчестер Юнайтед» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего Ливерпуля на 19 очков.