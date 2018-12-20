В Мосгордуму внесён проект поправок, предлагающих резко повысить штраф за неоплату парковок
Сейчас размер штрафа составляет 2,5 тысячи. Его предлагается повысить до 5 тысяч рублей. Авторы поправок из думской комиссии по законодательству считают, что нынешний размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния.
Как отмечает «КоммерсантЪ», законопроект внесён в первоочередном порядке. Как правило, такая формулировка значительно ускоряет принятие документа.
Комментарии14
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vvs7651 20 декабря 2018 | 12:08
Денег нет! Уже не на что воевать в Сирии, содержать силовиков и прочую обслугу путинистов!
Но вы держитесь!
olegleon 20 декабря 2018 | 12:16
vvs7651: Вы уверены, что из бюджета Москвы финансируется война в Сирии?
astet 20 декабря 2018 | 12:24
olegleon: тоже не люблю либералов и их методы!
Нечего миндальничать с финансовыми террористами,
отказывающимися нести деньги
на очередную укладку тротуарной плитки!
Мочить их на месте,
для чего рекомендую
рядом с местами платных стоянок
возвести сортиры.
olegleon 20 декабря 2018 | 12:26
astet: откройте бюджет Москвы и посмотрите на что уходит половина собранных налогов с работающих москвичей.
rampa 20 декабря 2018 | 12:09
что бы еще поднять, увеличить, ужесточить, запретить?
brandfa 20 декабря 2018 | 12:10
нынешний размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния
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Лучше бы штрафовали этих бездельников за антинародные законы которые являются самым общественноопасным деянием.
lenin3 20 декабря 2018 | 12:14
brandfa: во-во,и в чём состоит опасность для общества?Мне,например,фиолетово,оплатил кто-то парковку или нет,я в центр на своей машине не езжу.А вот пьяные менты(попы,депутаты)за рулём автомобиля несут очень большую опасность для общества...
dimon0203 20 декабря 2018 | 12:11
Беру встречное обязательство - 50 000 руб
vitaly_qf22 20 декабря 2018 | 12:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
evgeny_biolog 20 декабря 2018 | 12:16
"резко повысить штраф за неоплату парковок"
Сначала попробуйте резко повысить цену на водку ...
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 12:17
По мнению авторов поправок, бесплатное стояние - общественно опасное деяние. Соответственно, стоять, сидеть, лежать за плату - деяния общественно полезные. Следовательно, между пользой и вредом лежит только смена кармана гражданина на карман авторов поправок. Так, может быть, полезней отнимать у кассы?
ulagai 20 декабря 2018 | 12:26
Чтобы собрать бабло,оккупантам надо у каждой парковки поставить дегенерата с планшетом,а это затратно,им дошираки надо покупать.Проще запугать баранов драконовскими штрафами.
ramen 20 декабря 2018 | 12:27
А если будут громить паркоматы?
ulagai 20 декабря 2018 | 12:28
На бирже труда,предлогается ишачить с утра до ночи за 20тыр,а штраф 5тыр.Это просто беспредел.