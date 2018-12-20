В Мосгордуму внесён проект поправок, предлагающих резко повысить штраф за неоплату парковок

Сейчас размер штрафа составляет 2,5 тысячи. Его предлагается повысить до 5 тысяч рублей. Авторы поправок из думской комиссии по законодательству считают, что нынешний размер штрафа не соответствует степени общественной опасности деяния.

Как отмечает «КоммерсантЪ», законопроект внесён в первоочередном порядке. Как правило, такая формулировка значительно ускоряет принятие документа.