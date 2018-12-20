Акции компаний Rusal и En+ резко подорожали после сообщений о скором снятии американских санкций

Ценные бумаги на открытии сегодняшних торгов показали рост на 40%.

Сразу после открытия сегодняшней торговой сессии ценные бумаги UC Rusal прибавили почти четверть к закрытию дня накануне, акции En+ стремительно росли вплоть до 40%. Акции показали максимальные значения как для Rusal, так и для EN+ с апреля. Именно тогда были введены санкции американского Минфина. Несколько минут назад по ценные бумаги Русала торговались на уровне без малого 30 рублей за одну акцию, это рост в 15%, Бумаги холдинга En+ на пике доходили в цене до 424 рублей за единицу, сейчас рост ко вчерашнему показателю – 27%. Лежащая на поверхности причина – накануне американское финансовое ведомство сообщило о том, что намерено через 30 дней исключить из санкционного списка упомянутые компании Олега Дерипаски, а также подконтрольную ему «Евросибэнерго». Основание – готовность бизнесмена сократить свою долю в компаниях. Сам Дерипаска при этом в санкционном списке останется. Активы, в которых российскому миллиардеру принадлежит 50% и более, останутся заблокированы. При этом в En+ Group уже заявили о неуверенности в том, что конгресс не потребует дополнительных условий для снятия ограничений с компании.

Если Конгресс США не заблокирует решение американского ведомства по контролю над иностранными активами, оно вступит в силу автоматически.