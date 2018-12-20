Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова сотрудники ФСО не пустили на пресс-конференцию Владимира Путина
Об этом сам Доброхотов рассказал «Эху Москвы».
Доброхотов добавил, что его не пустили, так как понимали, что он может задать неприятные для президента вопросы.
Комментарии20
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edyunia 20 декабря 2018 | 12:03
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!
shicotus_live 20 декабря 2018 | 12:05
Интересно, а ААВ с командой там есть? Или они. в отличие от Ромы, холуи режима и неудобных вопросов не задают?))) Чего то он свистит. Наверняка, сознательно нарушил правила аккредитации. а теперь пиарится))
jyfjh 20 декабря 2018 | 12:08
Я тоже к себе в дом всякую шваль не запускаю.....
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 12:16
Ага, эк брешешь. Дома у тебя телевизор с Путиным и Соловьевым. Эк путеныши на брехне палятся- то!
ivfn 20 декабря 2018 | 12:09
shicotus_live:
Есть дерьмо жидкое ,есть дерьмо крутое ,а есть СУПЕРдерьмо,это Доброхотов.
danko1 20 декабря 2018 | 12:16
ivfn: Есть дерьмо, которое в дерьме живет, дерьмом является и дерьмо защищает, а правду не выносит.
И правильно это дерьмо портянками называют, от которых только вонь идет.
timbuktu 20 декабря 2018 | 12:19
ivfn: и чего это каловые массы так возбудились?
vitaly_qf22 20 декабря 2018 | 12:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 20 декабря 2018 | 12:14
Доброхотов добавил, что его не пустили, так как понимали, что он может задать неприятные для президента вопросы...
Дело не в ответе В.Путина, ответ не интересовал Романа Доброхотова, он шёл туда чтобы насрать и засветится перед жидобандеровской тусовочкой. Хи-хи. Роман, жри теперь своё говно сам.
timbuktu 20 декабря 2018 | 12:06
ненадёжный он ,может спросить что-то неудобное
olegleon 20 декабря 2018 | 12:11
timbuktu: т.е. все остальные, включая иностранных журналистов, надёжные и не зададут неправильных вопросов?
timbuktu 20 декабря 2018 | 12:15
olegleon: те понимают,что если будут излишне некорректными,то их больше не аккредитуют
ну.а украинца пустили,чтобы показать.какие мы демократичные и мирные
payalnick 20 декабря 2018 | 12:08
Голодовка. Традиционно русский протест
good_water 20 декабря 2018 | 12:09
Путин пресс-конференцию ещё не начал
А "Эхо Москвы" уже жидко исходит на кал!
timbuktu 20 декабря 2018 | 12:17
good_water: всё для вас,ибо,раз вы здесь, ладан и елей госканалов вам не даёт дышать
olenenok_zed 20 декабря 2018 | 12:23
good_water: так это новость фейк или чтО? :)
evgeny_biolog 20 декабря 2018 | 12:10
"Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова сотрудники ФСО не пустили на пресс-конференцию"
Ну и что, ему же леща не дали ...
alex949 20 декабря 2018 | 12:16
Из 1702 журналистов 342 из стран ЕС и США,даже Гавнука с Украины пустили, а злохотову там не место !
sborisych 20 декабря 2018 | 12:22
Да оно ему, по совести говоря, надо? Тра-ля-ля, тополя...
P.S. Я лично смотреть не буду. Включил, чтобы посмотреть на сколько опаздает. Оказалось, что вроде минут на восемь- девять. Пунктуален до до небывалого. Ну и?.... "... вырос грузооборот... потребительский спрос растёт... сокращается безработица... выросла продолжительность жизни- с 72,7- до 72, 9...".. Дальше, видимо, будет в том же духе.
sir_sart 20 декабря 2018 | 12:23
Твое место в интернете, Рома. Вместо со своим интернет-изданием.
Там и задавай неудобные вопросы.