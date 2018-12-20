В центре Москвы подросток распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому в ответ на сделанное замечание
Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного Управления МВД. Инцидент произошёл накануне в Пресненском районе. Инспектор по делам несовершеннолетних заметил курящего подростка и сделал ему замечание. В ответ молодой человек брызнул в полицейского из баллончика. Сотрудник полиции обратился в травмпункт. Его здоровью ничего не угрожает. О задержании подростка ничего не сообщается.
Комментарии35
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 20 декабря 2018 | 11:34
Мозг не пострадал ввиду отсутствия...
А дальше будет хуже.
blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 11:53
Вот они - обкуренные навальнята!
Таких надо живьём закапывать, ну или кастрировать сразу, чтобы потомства не давали. ;)
vasyakirin 20 декабря 2018 | 12:00
blinorozhiy__chmo: Если бы разрешили ношение короткостволов, полицейский бы сначала ноги пацану растопырил, руки на стену уложил, а по том объяснял про вред курения, и всё, обошлось бы без больниц!
А пока полиция на расслабоне, и происходят такие ляпы...
vitaly_qf22 20 декабря 2018 | 12:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
tetriz 20 декабря 2018 | 12:16
blinorozhiy__chmo: живьём надо было закопать твою маму.
При чём не закопать - а погрузить в парашу, чтоб ты родился в привычной для себя среде и там и остался, глиста путинская.
brandfa 20 декабря 2018 | 11:57
Инспектор скорее всего "по гражданке" был и вместо того чтобы вежливо попросить - начал быковать считая, что сила на его стороне. А пацан увидев надвигающееся на него шумящее (возможно подвыпившее) мурло - достал баллончик и прыснул в него, как учили родители.
servelat 20 декабря 2018 | 12:12
brandfa: Фантазёр мля.
costs 20 декабря 2018 | 12:12
brandfa: подросток был с мамой , так пишет Insider
brandfa 20 декабря 2018 | 12:25
servelat: лучше быть выдающимся, чем ущербным.
costs: ...о … ну тем более: это что же такое должно было сделать это мурло, чтобы ребёнок воспользовался баллончиком в присутствии своей матери? Там видимо одними оскорблениями дело не обошлось … и, подозреваю, что направлено это было не в сторону подростка.
opponent70 20 декабря 2018 | 12:24
kir_pich_101: Полицаи выводов не сделают, думать у них не получается. Почему-то...
vova6_let 20 декабря 2018 | 11:38
УМНИЧКА !
timwlad94 20 декабря 2018 | 11:47
Ну теперь будет как в сша и израле,полный отстрел всех правонарушителей которых теперь будут определять как террористов.
Так что vova6_let,жди в окно залет 'шмеля' после любого выражения недовольства.
Или пережут глотку чтобы не шлышно было твоего вяканья.
В израиле уже вопят о том,что уже при просто при встречах еврея с евреев в некоторых раонах разговор идет с помощью коктейля молотова.
Так что побольше синагог и протестанских сект вместо православных храмом и разделка на улицах любого прохожего которые не понравится кому либо станет нормой.
Ткк что умнички любители на зам5чание властей гадостью в лицо брызгать и их подерживающие ,ждите в ответ на вашу брзгалку удар дубиной или нож в глотку.
polikarpich 20 декабря 2018 | 11:54
timwlad94: Не боись. Тому, кому суждено быть повешенным, не перережут глотку. ;-)
Интересно, я вот знаю лозунг "Православие или смерть!", а вот "Протестантство или смерть" не слышал.
timwlad94 20 декабря 2018 | 12:02
Ты это от евреев слышал polikarpich: .
Прорусаки1 мир тоже евреи гундят.
И о пролетариев всех стран тоже евреи говорят.
И о коммунизме тоже еареи вопили.
Евреи на всем белают деньги делая всех дураками.
Теперь и в израиле тоже до того дуками друг друга сделали,чо кидаются друг в друга котейлями молотова.
Так что это суждено всем коли в еврейскую протестанскую религию уйдут друг другатперерезать.
Смотри фильм книга илая.
Не православие это кино поставило.но евреи протестанты.
nnikolay 20 декабря 2018 | 12:00
timwlad94:
"Ну теперь будет как в сша и израле…"
Не будет. Если только на словах. Но нужна ведь не только говорильня про "ракетные комплексы авангард, гарантирующие на десятилетия защиту россиян", но ещё и политическая воля для того, чтобы защитить россиян (включая полицейских) в самой России, а не "в Сирии".
Полицейским проламывают бошки, когда они приходят с проверками на рынки, их давят на лимузинах, когда они пытаются остановить "мажоров", им распыляют в лицо перцовый газ, но они поджимают хвост, а отыгрываются а простолюдинах, когда те сдают на права, или попадают в СИЗО.
А в это время президент России выгибается в реверансах перед правозащитничками вроде Алексеевой и грозит Западу "Авангардом". Шапито...
polikarpich 20 декабря 2018 | 12:07
nnikolay: Таких ментов давно уже уволили всех. Там сейчас служат только правильные "решалы". Других не держат. Никого они не останавливают и не проверяют.
А весь этот героизм остался как раз в 90-х.
nnikolay 20 декабря 2018 | 11:51
vova6_let:
Надеюсь, Вы про полицейского, который сделал замечание курящему подростку, а не про подростка, который в ответ на замечание полицейского распылил тому в лицо перцовый газ?
А то тут недавно публика умилялась выходке одного подростка, который оскорбил старшего по возрасту человека только за то, что тот был полицейским, но представил дело так, что тот не уступал место старушке в маршрутке!
kryimzdick 20 декабря 2018 | 12:03
nnikolay: он его не оскорбил, а назвал мудаком, то есть констатировал факт
yralez 20 декабря 2018 | 11:43
Мы видим, что ОПГ Озеро ничего мировое сообщество сделать не может.
Ну так хотя бы холуям ОПГ по соплям .
polikarpich 20 декабря 2018 | 11:45
yralez: Ну что, запрещаем перцовые баллончики? :-)
timber_head 20 декабря 2018 | 11:45
Хотели создать поколение безграмотных недумающих отморозков? Получите и распишитесь. Ведь "мат это неотъемлемая часть языка и наше народная достояние", а "учитель не должен нарушать права детей" (хамить ему, материться, курить, срывать уроки и т.д.), да?
kryimzdick 20 декабря 2018 | 12:04
timber_head: Дети хотят как в Париже, а вы не можете им обеспечить уровень Гондураса, вот и хавайте.
wild_division 20 декабря 2018 | 11:47
Да щас поколение выросло, мало им не покажется за украденное детство.
ankir 20 декабря 2018 | 11:48
Хорошо хоть не "новичок"
noxepy_88 20 декабря 2018 | 11:56
Ух, какая хорошая новость!
Дальше будем бросать с крыш городовых, топить в баржах офицеров Росгвардии.
А дальше будет ГУЛАГ, куда отправятся все либералы(((((
polikarpich 20 декабря 2018 | 11:59
noxepy_88: Зачем либералы? Диванные путриотические воины. От них всё равно никакого толку, сплошной пассив, пусть хоть Беломорканал какой строят. Они сильно сопротивляться и не будут.
timwlad94 20 декабря 2018 | 11:57
Да и ище,это была специально серавоцированная акция против представителя уласти для приема в банду совершившего против представителя власти террористический акт.
В сша надо угнать полицейскую машину или ище что либе сделать именно против власти чтобы стать бандой где против всех по своим законам.
Синагогам тоже гореть синим пламенем при этом.
Евреи жадные потгму что.
Потому и сливают друг друга на украине и в израиле вопя о терроризме что там все террористы занимающиеся кидаловом.
Евреи добились своего однако раздув алчность потребления.
Теперьькаждый по себе и со своей сектой и своими законами чтобы выпотрошить конкурента.
Моисей то воспитан был государственной системой ,но не в секте тупых еврейских алчных ублюдков жрущих друг друга в борьбе за выживание.
Так что евреи,по вашей же религии вас и выпотрошат,а моисеев некому подготовить.
polikarpich 20 декабря 2018 | 12:04
timwlad94: Тот подросток таки был евреем? Или протестантом? Или американцем? Иначе не понятны вот эти разглагольствования про евреев, Израиль, протестантов...
putn_pnh 20 декабря 2018 | 11:59
Повезло. Мог бы и сжечь.
chapter_2 20 декабря 2018 | 12:09
Курящий вредит своему здоровью, но не нарушает право на здоровье других людей, если они не вынуждены дышать дымом его табака. Похоже, что полицейский вмешался в личную жизнь подростка и тем самым превысил свои полномочия.
brandfa 20 декабря 2018 | 12:21
chapter_2: твоя личная жизнь заканчивается после порога твоей личной жилплощади, дальше начинаются общественные места и жизнь в них - общественная. А ваша отговорка про "права на здоровье" сделала намного больше людей нездоровыми (посредствам ссор, драк, баллончиков и т.п.). Раньше нигде курить не запрещали, при этом все дружили друг с другом и никто ни кому не мешал - все эти "проблемы" только в ваших головах.
ivfn 20 декабря 2018 | 12:22
chapter_2:
Во первых он курил в общественном месте. Во вторых он сопляк и ему правильно сделали замечание. В чем проблема. Может хватит тупить?
ivfn 20 декабря 2018 | 12:24
chapter_2:
Во первых он курил в общественном месте. Во вторых он сопляк и ему правильно сделали замечание. В чем проблема. Может хватит тупить?Кстати и полномочия он не превысил ,он инспектор по делам несовершеннолетних. Так что какашка мимо. НЕДОЛЕТ!!!
bignick 20 декабря 2018 | 12:18
нет у меня сочувствия к полицаю, почему так? сам не пойму
pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 12:23
Алёшка Навральный не забывает дать своим навральнятам инструктаж на действия при встрече с полицейскими.
Ну что сказать? .... В центре демократии, СШП, от этого подростка остались бы рожки и ножки, так пускай радуется что живёт в России.