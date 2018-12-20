В центре Москвы подросток распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому в ответ на сделанное замечание

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного Управления МВД. Инцидент произошёл накануне в Пресненском районе. Инспектор по делам несовершеннолетних заметил курящего подростка и сделал ему замечание. В ответ молодой человек брызнул в полицейского из баллончика. Сотрудник полиции обратился в травмпункт. Его здоровью ничего не угрожает. О задержании подростка ничего не сообщается.