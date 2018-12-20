Генпрокуратура Бразилии предъявила обвинение президенту страны в коррупции и отмывании денег

Мишела Тимера обвиняют в получении взяток от портовых операторов. Глава государства обвинения отрицает, сообщает агентство Reuters. Как отмечает бразильская пресса. Обвинения против действующего президента должен одобрить Национальный конгресс Бразилии, который дважды уже отказывался это сделать. Между тем, срок полномочий Тимера истекает 1 января, а после этого согласия парламента уже не нужно.