Генпрокуратура Бразилии предъявила обвинение президенту страны в коррупции и отмывании денег
Мишела Тимера обвиняют в получении взяток от портовых операторов. Глава государства обвинения отрицает, сообщает агентство Reuters. Как отмечает бразильская пресса. Обвинения против действующего президента должен одобрить Национальный конгресс Бразилии, который дважды уже отказывался это сделать. Между тем, срок полномочий Тимера истекает 1 января, а после этого согласия парламента уже не нужно.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 20 декабря 2018 | 11:40
и этот взяточником оказался
neyexo 20 декабря 2018 | 11:41
Точно по такому же обвинению он помог уйти предыдущего президента.
Обвинение против нее (Русеф) было смешное - не украла, а неправильно указала
maestro_air 20 декабря 2018 | 11:51
А в России прокуратора если что и может выдвинуть президенту, так это безграничную благодарность за возможность жить роскошно как в сказке...
in_cat_we_trust 20 декабря 2018 | 12:22
Сменить российску прокуратуру на бразильскую!