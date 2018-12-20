Z Архив новостей новости
5 25 6 500
11:31, 20 декабря 2018

Минздрав заявил о рекордном снижении младенческой смертности

Ведомство утверждает, что за 10 месяце этого года в России младенческая смертность упала до рекордного минимума – 5 случаев гибели на тысячу.

Между тем, накануне Счетная палата заявила об обратном. В девятнадцати регионах страны было отмечено повышение этого показателя. Больше всего – почти на 46 процентов – младенческая смертность выросла в Адыгее. Неблагополучными являются также Мурманская и Новгородская области.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vova6_let 20 декабря 2018 | 11:36

Продолжительность жизни в России (рост ) остановился в 1950-е г на уровне 65 лет, на западе он уже 85 лет, а у нас-65.

viteck 20 декабря 2018 | 12:13

Понижение показателей уровня смертностив нашей стране, с нашей медициной, добиваются только одним способом: выписывают безнадежных больных домой, чтобы они умирали дома а не на больничной койке. Вот и вся хитрость...☺

kir_pich_101 20 декабря 2018 | 11:37

Когда это жизнь на Руси, чего-нибудь стоила?
Тем более сейчас, когда есть все, чтобы спасти, но применяется избирательно.
А власть имущие вообще брезгуют рожать в путирашке, отдавая предпочтение ненавистной загранице.

seryj_wolk 20 декабря 2018 | 11:52

kir_pich_101: Кто-то из этих двух ведомств врет. Или Минздрав или Счетная палата. Внутренний голос подсказывает, что врет Минздрав, ибо таким образом он себя возвышает. Да и каким образом могут быть дрстигнуты прлржительные результаты при повальном воровстве и снижении финансирования?

kottigr1 20 декабря 2018 | 12:11

kir_pich_101: Минздрав снова натянул "сову на глобус".. Завтра выяснится, что как и с небывалым подъемом сельского хозяйства в РФ, всё получилось лишь за счет 30% приписок.. Это будет завтра, а сегодня Гла-Лузеру на его шоу понадобились красивые цифры..

olegleon 20 декабря 2018 | 11:38

если в 19 из 80 выросла, а в остальных понизилась, то скорее всего, что и общая понизилась. тем более, если повышение произошло в малонаселённых регионах, а снижение, например, в Москве

snikkersnepper 20 декабря 2018 | 11:53

olegleon:

Так сообщение Минздрава и есть реакция на доклад Палаты. Причем Минздрав говорит, что смертность повысилась аж в 23 регионах, а не в 19. Причем речь идет о 2017 году вообще (в 18 году ситуация другая). Причем изложены все подробности и причины. Которые, конечно, никому тут не интересны.

Эхо Москвы - это убийство всего, что только может напоминать СМИ.

uralruss 20 декабря 2018 | 11:45

Потому что рожать меньше стали, вот и упала.

snikkersnepper 20 декабря 2018 | 12:02

uralruss:

Мда... Бывает...

plank1957 20 декабря 2018 | 11:48

Приятная новость на фоне убийства недоношенного младенца в Калужской области.

osal 20 декабря 2018 | 11:48

Как грит наше " изделие№2", снизилось на 200%!

platonnekafrin 20 декабря 2018 | 11:48

Два ведомства получили разные задания, и Смертность растерялась... Но ничего, скоро отойдет, ведь так уже случалось с Продолжительностью жизни.

cromwel 20 декабря 2018 | 11:50

дальше нам расскажут что продолжительность жизни в России до 100 лет выросла. Пенсионеры с радостными лицами и с Его именем на устах доживает свой век. Слава солнцеликому!

sergs_sergs 20 декабря 2018 | 11:51

Средняя длина мужского пениса в Вилла-Риба составляет 18см, а в Вилла-Баджо 14см, разница лишь в том что в Вилла-Риба делали опрос, а в Вилла-Баджо - замеры.

yralez 20 декабря 2018 | 11:54

Там у них соревнование идет.....больше спиз....ит.
В одном компоте варятся.

delovoy_podolsk 20 декабря 2018 | 11:54

В силу прихода в роддома неквалифицированных акушеров кесарить стали поголовно, по малейшим показаниям, которые в большинстве случаев сами же врачи и придумывают, поэтому младенческая смертность где-то понизилась. Но в целом картина такая ужасная, что впору вести речь о полном развале здравоохранения как такового.

azatjan1 20 декабря 2018 | 11:55

Вчера только сюжет был по зомбоящику, как можно снизить младенческую смертность, родился недоношенный ребенок, главврач говорит по телефону, унесите его в другую холодную комнату там помрет, скажете роженице , мол, родился мертвый, т.е. если умрет родившись живым у них в роддоме, то показатели будут плохие-конец года.

sim202_ 20 декабря 2018 | 11:56

В Калуге оправданы врачи, фактически убившие младенца при родах для улучшения статисстики...

grigorcar 20 декабря 2018 | 12:03

"минздрав заявил, что белое, а накануне счетная палата заявила, что черное"
-----------------------------
мечтаю о возвращении телесных наказаний для врущих чиновников.
не делает то, что ему положено - выбить ему зубы, которыми он отгрызает от бюджета на свое никчемное существование. соврал, что делает - отрезать полязыка. продолжает ничего не делать и врать - оторвать ему с корнем руки загребущие и остатки языка брехливого.

buridan 20 декабря 2018 | 12:05

https://lenta.ru/articles/2018/12/19/smertmladenza/

curhatuy6 20 декабря 2018 | 12:09

Ну и что??? Заведомо врут! И о смертности, и о рождаемости. Мы знаем, что врут, они знают, что врут. И что дальше? Кого-нибудь осудили? Кого-нибудь наказали?:(((

goodman 20 декабря 2018 | 12:14

Статистика, блин! Народу невдомек, что медицинская статистическпя административная вертикаль работает на нужный власти результат! Просто поговорите с медицинским статистиком по человечески, по душам. Он Вам столько расскажет! Борьба со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний? Борьба с инсультами? С травмами? Вот теперь, с младенческой смертностью! Бля.., да нет лекарств, расходников, оборудования! И зарплаты дохленькие! До указов далеко не дотягивают! Лицемерие и обман граждан! Слов нет, одна нецензурщина!

dr_nemos 20 декабря 2018 | 12:26

а это смотря как зафиксировать....впрочем, как и все в путинской рашке - поиграть с методикой расчета и....ву а ля...уже нет бедных, нет нищих, нет безработных...в общем, все хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела..

grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 12:27

Сейчас в прямом эфире Луноликий и Солнцеподобный вам такое расскажет и покажет ;))
Все кто внимательно изучал мат статистику прекрасно знают - на одной и той же выборке можно получить диаметрально противоположные результаты ;))

a_m_59 20 декабря 2018 | 12:28

Минздрав сказал, что стало лучше, а счетная палата сказала, что хуже...Но они же не минздрав...Завтра скажут, что жить стали дольше (в среднем), значит еще лет пяток добавить надо к пенсионному возрасту..."Слава" избирателям, что голосовали за теперешнюю власть...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 249 6 11645 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 506 6 26232 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 96 6 7109
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 192 6 18833 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 509 6 53570 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15562 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7959 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США Соответствующий документ размещен на сайте Минфина…

5 76 6 8501 19.12
Kобщество, санкции, сша, скрипаль, события
Блоги

Александр Логинов: Чтобы русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют неправда, и хочу задать риторический вопрос— неужели Русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?

5 90 6 22361 13.12
Kспорт, общество, политика, допинг, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 113 6 13309 17.12
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 246 6 30289 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 229 6 28524 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40914 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 69 6 9518 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 508 6 75247 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

О, меня тут, похоже, снова под арест сажают. Именем Усманова и Михася Служба судебных приставов сообщила, что завтра составит на меня протоколы, которые потом передаст в суд, а суд и посадить может. Ну с моим опытом общения с судами, не сомневаюсь: посадят…

5 262 6 92292 13.12
Kполитика, суды, законы, рф, усманов, мнения

Популярное за неделю

Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 110 6 8530
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 148 6 179332 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 115 6 13546 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 372 6 352315 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 113 6 120184 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7494850
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3816495

Сегодня в эфире