Минздрав заявил о рекордном снижении младенческой смертности

Ведомство утверждает, что за 10 месяце этого года в России младенческая смертность упала до рекордного минимума – 5 случаев гибели на тысячу.

Между тем, накануне Счетная палата заявила об обратном. В девятнадцати регионах страны было отмечено повышение этого показателя. Больше всего – почти на 46 процентов – младенческая смертность выросла в Адыгее. Неблагополучными являются также Мурманская и Новгородская области.