Минздрав заявил о рекордном снижении младенческой смертности
Ведомство утверждает, что за 10 месяце этого года в России младенческая смертность упала до рекордного минимума – 5 случаев гибели на тысячу.
Между тем, накануне Счетная палата заявила об обратном. В девятнадцати регионах страны было отмечено повышение этого показателя. Больше всего – почти на 46 процентов – младенческая смертность выросла в Адыгее. Неблагополучными являются также Мурманская и Новгородская области.
Комментарии25
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vova6_let 20 декабря 2018 | 11:36
Продолжительность жизни в России (рост ) остановился в 1950-е г на уровне 65 лет, на западе он уже 85 лет, а у нас-65.
viteck 20 декабря 2018 | 12:13
Понижение показателей уровня смертностив нашей стране, с нашей медициной, добиваются только одним способом: выписывают безнадежных больных домой, чтобы они умирали дома а не на больничной койке. Вот и вся хитрость...☺
kir_pich_101 20 декабря 2018 | 11:37
Когда это жизнь на Руси, чего-нибудь стоила?
Тем более сейчас, когда есть все, чтобы спасти, но применяется избирательно.
А власть имущие вообще брезгуют рожать в путирашке, отдавая предпочтение ненавистной загранице.
seryj_wolk 20 декабря 2018 | 11:52
kir_pich_101: Кто-то из этих двух ведомств врет. Или Минздрав или Счетная палата. Внутренний голос подсказывает, что врет Минздрав, ибо таким образом он себя возвышает. Да и каким образом могут быть дрстигнуты прлржительные результаты при повальном воровстве и снижении финансирования?
kottigr1 20 декабря 2018 | 12:11
kir_pich_101: Минздрав снова натянул "сову на глобус".. Завтра выяснится, что как и с небывалым подъемом сельского хозяйства в РФ, всё получилось лишь за счет 30% приписок.. Это будет завтра, а сегодня Гла-Лузеру на его шоу понадобились красивые цифры..
olegleon 20 декабря 2018 | 11:38
если в 19 из 80 выросла, а в остальных понизилась, то скорее всего, что и общая понизилась. тем более, если повышение произошло в малонаселённых регионах, а снижение, например, в Москве
snikkersnepper 20 декабря 2018 | 11:53
olegleon:
Так сообщение Минздрава и есть реакция на доклад Палаты. Причем Минздрав говорит, что смертность повысилась аж в 23 регионах, а не в 19. Причем речь идет о 2017 году вообще (в 18 году ситуация другая). Причем изложены все подробности и причины. Которые, конечно, никому тут не интересны.
Эхо Москвы - это убийство всего, что только может напоминать СМИ.
uralruss 20 декабря 2018 | 11:45
Потому что рожать меньше стали, вот и упала.
snikkersnepper 20 декабря 2018 | 12:02
uralruss:
Мда... Бывает...
plank1957 20 декабря 2018 | 11:48
Приятная новость на фоне убийства недоношенного младенца в Калужской области.
osal 20 декабря 2018 | 11:48
Как грит наше " изделие№2", снизилось на 200%!
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 11:48
Два ведомства получили разные задания, и Смертность растерялась... Но ничего, скоро отойдет, ведь так уже случалось с Продолжительностью жизни.
cromwel 20 декабря 2018 | 11:50
дальше нам расскажут что продолжительность жизни в России до 100 лет выросла. Пенсионеры с радостными лицами и с Его именем на устах доживает свой век. Слава солнцеликому!
sergs_sergs 20 декабря 2018 | 11:51
Средняя длина мужского пениса в Вилла-Риба составляет 18см, а в Вилла-Баджо 14см, разница лишь в том что в Вилла-Риба делали опрос, а в Вилла-Баджо - замеры.
yralez 20 декабря 2018 | 11:54
Там у них соревнование идет.....больше спиз....ит.
В одном компоте варятся.
delovoy_podolsk 20 декабря 2018 | 11:54
В силу прихода в роддома неквалифицированных акушеров кесарить стали поголовно, по малейшим показаниям, которые в большинстве случаев сами же врачи и придумывают, поэтому младенческая смертность где-то понизилась. Но в целом картина такая ужасная, что впору вести речь о полном развале здравоохранения как такового.
azatjan1 20 декабря 2018 | 11:55
Вчера только сюжет был по зомбоящику, как можно снизить младенческую смертность, родился недоношенный ребенок, главврач говорит по телефону, унесите его в другую холодную комнату там помрет, скажете роженице , мол, родился мертвый, т.е. если умрет родившись живым у них в роддоме, то показатели будут плохие-конец года.
sim202_ 20 декабря 2018 | 11:56
В Калуге оправданы врачи, фактически убившие младенца при родах для улучшения статисстики...
grigorcar 20 декабря 2018 | 12:03
"минздрав заявил, что белое, а накануне счетная палата заявила, что черное"
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мечтаю о возвращении телесных наказаний для врущих чиновников.
не делает то, что ему положено - выбить ему зубы, которыми он отгрызает от бюджета на свое никчемное существование. соврал, что делает - отрезать полязыка. продолжает ничего не делать и врать - оторвать ему с корнем руки загребущие и остатки языка брехливого.
buridan 20 декабря 2018 | 12:05
https://lenta.ru/articles/2018/12/19/smertmladenza/
curhatuy6 20 декабря 2018 | 12:09
Ну и что??? Заведомо врут! И о смертности, и о рождаемости. Мы знаем, что врут, они знают, что врут. И что дальше? Кого-нибудь осудили? Кого-нибудь наказали?:(((
goodman 20 декабря 2018 | 12:14
Статистика, блин! Народу невдомек, что медицинская статистическпя административная вертикаль работает на нужный власти результат! Просто поговорите с медицинским статистиком по человечески, по душам. Он Вам столько расскажет! Борьба со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний? Борьба с инсультами? С травмами? Вот теперь, с младенческой смертностью! Бля.., да нет лекарств, расходников, оборудования! И зарплаты дохленькие! До указов далеко не дотягивают! Лицемерие и обман граждан! Слов нет, одна нецензурщина!
dr_nemos 20 декабря 2018 | 12:26
а это смотря как зафиксировать....впрочем, как и все в путинской рашке - поиграть с методикой расчета и....ву а ля...уже нет бедных, нет нищих, нет безработных...в общем, все хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела..
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 12:27
Сейчас в прямом эфире Луноликий и Солнцеподобный вам такое расскажет и покажет ;))
Все кто внимательно изучал мат статистику прекрасно знают - на одной и той же выборке можно получить диаметрально противоположные результаты ;))
a_m_59 20 декабря 2018 | 12:28
Минздрав сказал, что стало лучше, а счетная палата сказала, что хуже...Но они же не минздрав...Завтра скажут, что жить стали дольше (в среднем), значит еще лет пяток добавить надо к пенсионному возрасту..."Слава" избирателям, что голосовали за теперешнюю власть...