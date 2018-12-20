ФСО не пускает шеф-редактора издания «Инсайдер» Романа Доброхотова на пресс-конференцию Путина
Доброхотов рассказал «Эху Москвы», что у него есть аккредитация, он внесён в список, вывешенный на сайте Кремля, но ФСО заявляет, что он прошёл ещё какую-то проверку и на пресс-конференцию его не допустят. Это окончательный отказ. По мнению шеф-редактора «Инсайдера», таким образом ФСО пытается обезопасить президента от неудобных вопросов.
Доброхотов сказал, что хотел спросить о его офшорах и некоторых финансовых операциях.
Комментарии25
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 11:33
Не прошёл проверку на верность режиму.
kottigr1 20 декабря 2018 | 11:36
mikhail_spb_: Поговаривают, что Путина на самом деле не существует.. Это кардиограмма уставшего Ельцина, случайно попавшая на серверы российского телевидения.
pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 11:40
kottigr1: еслиб не ФСО, то восторженные россияне высосали бы из Путина кишечник через задний проход. Целуя.
danko1 20 декабря 2018 | 11:50
pyco__mypucmo: Надумал задать вопрос, ответ на который Путин не знает.
Но ответил бы, что сам не знает сколько ему и куда выводят, как ответил на вопрос о своей зарплате.
lenin3 20 декабря 2018 | 11:51
danko1: danko1: да и деда,который сказал,что "Ёлка,б..,мне нравится!",к Вошьдю не пустят.В реальности Вошьдя таких дедов с такой пенсией не существует...
call911 20 декабря 2018 | 11:51
Поздравляю россиян. С их молчаливого согласия страна окончательно скатилась до уровня автократии туркменского типа.
Включил телевизор, а там, в ожидании пресс-конференции, какой-то холуй, с микрофоном в руке, восторженно перечисляет, что подают в буфете.
blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 11:51
Ромика-гомика послали на... - а туда ему и дорога. ;)
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 11:55
Это страшный человек, одним движением руки такие скрепы разгибает...
alex949 20 декабря 2018 | 11:48
mikhail_spb_:
На пресс-конференцию допустили 1702 журналиста, в т.ч. ВВС, ГА, РС/РСЕ и других. А власовцев место на свалке истории- пусть туда и едет !
in_cat_we_trust 20 декабря 2018 | 11:36
Правильно Пуськи пели: ,ccыт
noxepy_88 20 декабря 2018 | 11:37
Чего он прётся туда, это же "никому не интересно")))))))))))
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 11:42
Чего там Путина про воровство допрашивать - тут дело ясное в стране воруют те, кому положено, а те, кому нельзя, уже сидят или же ждут, когда посадят! А вот полезней бы спросить его про "Вятский квас", который опять куда-то исчез с новогодних прилавков. Народ желает квасу! Вятского!
plank1957 20 декабря 2018 | 11:43
Патриотизму мало! У ФСО есть прибор по замеру патриотизма, результат выдает в Путиных.
blindpew_33 20 декабря 2018 | 11:45
А смысл?
Ну вот скажите мне хоть кто-нибудь: вы реально ожидаете там узнать что-то новое и/или полезное?
Правда?????
vlabumur 20 декабря 2018 | 11:47
ФСО заявляет, что он прошёл ещё какую-то проверку
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Проверки и перепроверки,как это по нашему.
cromwel 20 декабря 2018 | 11:48
всё правильно. А вдруг он задаст несогласованный вопрос солнцеликому? Что тогда нац дилер отвечать будет?
vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 11:51
Нельзя спрашивать об офшорах и прочил ралдугиных имени Владимир Владимирыча.
Это непатриотичное русофобство.
Лучше о панфиловцах, Сталинграде и Жукове.
poluputing 20 декабря 2018 | 11:52
мыслепреступление задумал Доброхотов , про денежки святого фюрерка спросить? Так нет же , доблестная ФСО не допустит грязных поползновений и инсинуаций. На корню срежет гидру либерализма. Чтобы неповадно было
kablukov 20 декабря 2018 | 12:02
Свобода слова по-путински.
dimon0203 20 декабря 2018 | 12:04
Не расстраивайтесь, Роман. У нормальных людей к Путину давно нет вопросов, а участие в ватном дискурсе...увольте.
krestianin_067rus Михаил Никитин 20 декабря 2018 | 12:05
И правильно! Пропустить Киселева и Пескова, и пусть задают вопросы! Вернее, сразу ответы зачитывают. :)))
ivfn 20 декабря 2018 | 12:13
Юрку-Хрипатого ,из нашей деревни Кузякино ,не пустили тоже. И ЧО???!!!
Тот тоже хотел . Он как поллитру выпьет так тоже любит вопросы задавать.
anji70 20 декабря 2018 | 12:18
Режим где служба охраны решает кому можно из журналистов присутсвовать на пресс-конференции, а кому нет называется — хунта.
nehoroshiy 20 декабря 2018 | 12:19
ЕГЭ - где вопросы и ответы отрегулированы.
dr_nemos 20 декабря 2018 | 12:23
мразь решает, что говорить, и о чем спрашивать...