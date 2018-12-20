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Эксклюзив Эха 11:30, 20 декабря 2018

ФСО не пускает шеф-редактора издания «Инсайдер» Романа Доброхотова на пресс-конференцию Путина

Доброхотов рассказал «Эху Москвы», что у него есть аккредитация, он внесён в список, вывешенный на сайте Кремля, но ФСО заявляет, что он прошёл ещё какую-то проверку и на пресс-конференцию его не допустят. Это окончательный отказ. По мнению шеф-редактора «Инсайдера», таким образом ФСО пытается обезопасить президента от неудобных вопросов.

Доброхотов сказал, что хотел спросить о его офшорах и некоторых финансовых операциях.

Комментарии

25

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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 11:33


Не прошёл проверку на верность режиму.

kottigr1 20 декабря 2018 | 11:36

mikhail_spb_: Поговаривают, что Путина на самом деле не существует.. Это кардиограмма уставшего Ельцина, случайно попавшая на серверы российского телевидения.

pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 11:40

kottigr1: еслиб не ФСО, то восторженные россияне высосали бы из Путина кишечник через задний проход. Целуя.

danko1 20 декабря 2018 | 11:50

pyco__mypucmo: Надумал задать вопрос, ответ на который Путин не знает.
Но ответил бы, что сам не знает сколько ему и куда выводят, как ответил на вопрос о своей зарплате.

lenin3 20 декабря 2018 | 11:51

danko1: danko1: да и деда,который сказал,что "Ёлка,б..,мне нравится!",к Вошьдю не пустят.В реальности Вошьдя таких дедов с такой пенсией не существует...

call911 20 декабря 2018 | 11:51

Поздравляю россиян. С их молчаливого согласия страна окончательно скатилась до уровня автократии туркменского типа.
Включил телевизор, а там, в ожидании пресс-конференции, какой-то холуй, с микрофоном в руке, восторженно перечисляет, что подают в буфете.

blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 11:51

Ромика-гомика послали на... - а туда ему и дорога. ;)

luger_max_otto 20 декабря 2018 | 11:55

Это страшный человек, одним движением руки такие скрепы разгибает...

alex949 20 декабря 2018 | 11:48

mikhail_spb_:
На пресс-конференцию допустили 1702 журналиста, в т.ч. ВВС, ГА, РС/РСЕ и других. А власовцев место на свалке истории- пусть туда и едет !

in_cat_we_trust 20 декабря 2018 | 11:36

Правильно Пуськи пели: ,ccыт

noxepy_88 20 декабря 2018 | 11:37

Чего он прётся туда, это же "никому не интересно")))))))))))

platonnekafrin 20 декабря 2018 | 11:42

Чего там Путина про воровство допрашивать - тут дело ясное в стране воруют те, кому положено, а те, кому нельзя, уже сидят или же ждут, когда посадят! А вот полезней бы спросить его про "Вятский квас", который опять куда-то исчез с новогодних прилавков. Народ желает квасу! Вятского!

plank1957 20 декабря 2018 | 11:43

Патриотизму мало! У ФСО есть прибор по замеру патриотизма, результат выдает в Путиных.

blindpew_33 20 декабря 2018 | 11:45

А смысл?
Ну вот скажите мне хоть кто-нибудь: вы реально ожидаете там узнать что-то новое и/или полезное?
Правда?????

vlabumur 20 декабря 2018 | 11:47

ФСО заявляет, что он прошёл ещё какую-то проверку
++++++++++++++++++++++++++++++++
Проверки и перепроверки,как это по нашему.

cromwel 20 декабря 2018 | 11:48

всё правильно. А вдруг он задаст несогласованный вопрос солнцеликому? Что тогда нац дилер отвечать будет?

vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 11:51

Нельзя спрашивать об офшорах и прочил ралдугиных имени Владимир Владимирыча.
Это непатриотичное русофобство.
Лучше о панфиловцах, Сталинграде и Жукове.

poluputing 20 декабря 2018 | 11:52

мыслепреступление задумал Доброхотов , про денежки святого фюрерка спросить? Так нет же , доблестная ФСО не допустит грязных поползновений и инсинуаций. На корню срежет гидру либерализма. Чтобы неповадно было

kablukov 20 декабря 2018 | 12:02

Свобода слова по-путински.

dimon0203 20 декабря 2018 | 12:04

Не расстраивайтесь, Роман. У нормальных людей к Путину давно нет вопросов, а участие в ватном дискурсе...увольте.

krestianin_067rus Михаил Никитин 20 декабря 2018 | 12:05

И правильно! Пропустить Киселева и Пескова, и пусть задают вопросы! Вернее, сразу ответы зачитывают. :)))

ivfn 20 декабря 2018 | 12:13

Юрку-Хрипатого ,из нашей деревни Кузякино ,не пустили тоже. И ЧО???!!!
Тот тоже хотел . Он как поллитру выпьет так тоже любит вопросы задавать.

anji70 20 декабря 2018 | 12:18

Режим где служба охраны решает кому можно из журналистов присутсвовать на пресс-конференции, а кому нет называется — хунта.

nehoroshiy 20 декабря 2018 | 12:19

ЕГЭ - где вопросы и ответы отрегулированы.

dr_nemos 20 декабря 2018 | 12:23

мразь решает, что говорить, и о чем спрашивать...

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