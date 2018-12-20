Вернувшегося сегодня на Землю космонавта Сергея Прокопьева допросят по поводу «дырки» в «Союзе»
Ранее после возвращения с орбиты показания дал другой россиянин Олег Артемьев.
Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса могут встретиться с Прокопьевым через несколько дней. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Сегодня экипаж доставил с МКС «улики». Это образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и элементы с поверхности бытового отсека. Они были взяты российскими космонавтами в ходе выхода в открытый космос. Их передадут в экспертно-криминалистическую лабораторию для установления причин происшествия.
Напомню, в августе на Международной космической станции была обнаружена утечка воздуха. Это было вызвано микротрещиной во внешней обшивке корабля «Союз». Ее заделали герметиком. По предварительным данным, дыру просверлили умышленно. Теперь предстоит выяснить, где и кто это сделал. В момент инцидента Артемьев и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на борту станции. Вместе с ними там находился немец Александр Герст и трое американцев — Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньён-Чэнселлор.
Сегодня тот самый «Союз» с дырой приземлился в казахстанской степи. Однако, бытовой отсек, в обшивке которого находилось отверстие, сгорел при возвращении в плотных слоях атмосферы.
Комментарии14
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testmeter 20 декабря 2018 | 11:09
Правильно. Допрос нужно делать с пристрастием. Глядишь и окажется, что дырки никакой и не было - все это измышления американской пропаганды
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 11:11
Нет уж. На дырке должны быть следы члена Обамы, каковым дырка и была пробита. Отпечатки, биоматериалы и так далее. Коричневую пуговку еще найти желательно.
kottigr1 20 декабря 2018 | 11:14
luger_max_otto: Во всем виноваты американские хакеры запустившие космического червя на околоземную орбиту.
compare 20 декабря 2018 | 11:10
впору уже ставить оперу"Дырка в сакрал,или похождения дрели в космосе"...
andygo__ru 20 декабря 2018 | 11:12
"трое американцев — Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньён-Чэнселлор." ---
--- ставлю на Серину! Чует мое сердце: она, она это сделала! Да и имя у нее какое-то... подозрительное, факт!
curhatuy6 20 декабря 2018 | 11:13
Солженицин "В круге первом". Вредительство! При переноске станины 19 века производства, образовалась трещина. Идет расследование. КТО сломал???:)))
kompricikos 20 декабря 2018 | 11:34
curhatuy6: Шёл и насвистывал
Дырочкой в правом боку
vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 11:24
Проклятые инопланетяне, завербованные НАТО, вредят Великому Московскому Княжеству!
Сколько можно терпеть это инопланетно-дырочное вмешательство?
ramses333 20 декабря 2018 | 11:43
"По предварительным данным, дырку просверлили умышленно".
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Конечно, умышленно. По причине отсутствия на МКС женщины.
bergmann 20 декабря 2018 | 11:45
Я думаю, бeз игл под ногтями, снятия скальпа и отсeкания члeнов, посрeдством чeтвeртования, картина возникновeния "дыры" будeт нeполной.
osal 20 декабря 2018 | 11:53
//Вернувшегося сегодня на Землю космонавта Сергея Прокопьева допросят//
Допросить с помощью бутылки из под шампанского!
permsky_valenok 20 декабря 2018 | 11:54
"Это было вызвано микротрещиной во внешней обшивке корабля «Союз». Ее заделали герметиком. По предварительным данным, дыру просверлили умышленно".
Вот читаю, и понять не могу. То трещина, то дыра.
"...Помню только - Мандриан! Какой Мандриан? - нет там никакого Мандриана. Там с левой стороны - два Бронецких: один - брат Адриан, другой - Мариан, а у меня - Мандриан!.."
doomandgloom 20 декабря 2018 | 12:03
Сколько ему светит?
grigorcar 20 декабря 2018 | 12:18
"тот самый «Союз» приземлился. однако, дырка в ем ночью сгорела"
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не иначе поджог. что делается! вышки надо ставить с охраной по углам мкс, прослушки там всякие, подглядки, ну и допросить с пристрастием, само собой (начиная с Рогозина).