Вернувшегося сегодня на Землю космонавта Сергея Прокопьева допросят по поводу «дырки» в «Союзе»

Ранее после возвращения с орбиты показания дал другой россиянин Олег Артемьев.

Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса могут встретиться с Прокопьевым через несколько дней. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Сегодня экипаж доставил с МКС «улики». Это образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и элементы с поверхности бытового отсека. Они были взяты российскими космонавтами в ходе выхода в открытый космос. Их передадут в экспертно-криминалистическую лабораторию для установления причин происшествия.

Напомню, в августе на Международной космической станции была обнаружена утечка воздуха. Это было вызвано микротрещиной во внешней обшивке корабля «Союз». Ее заделали герметиком. По предварительным данным, дыру просверлили умышленно. Теперь предстоит выяснить, где и кто это сделал. В момент инцидента Артемьев и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на борту станции. Вместе с ними там находился немец Александр Герст и трое американцев — Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньён-Чэнселлор.

Сегодня тот самый «Союз» с дырой приземлился в казахстанской степи. Однако, бытовой отсек, в обшивке которого находилось отверстие, сгорел при возвращении в плотных слоях атмосферы.