Лукьянов: Резолюция сенаторов США об операции по освобождению Керченского пролива не будет месть последствий

Резолюция сенаторов США об операции по освобождению Керченского пролива для навигации не будет месть практических последствий. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

«Такого рода резолюция — малоприятный сигнал, который показывает, что никаких сдвигов в российско-американских отношениях ждать не стоит. При этом никакой операции в Черном и тем более Азовском море не будет — это чисто политическое заявление, которое должно продемонстрировать решимость и поддержку украинским партнерам», — сказал эксперт.

Как напомнил Ф.Лукьянов, «у США нет никаких обязательств перед Украиной, которая не является членом каких-либо альянсов и даже не имеет такой перспективы». «Окончательное решение о такого рода операциях принимает исполнительная власть, которая в авантюры не ввязывается. Думаю, это чисто политический демарш, который не будет иметь никаких практических последствий», — заключил он.

Ранее в сенате США выступили за «жесткую операцию» по освобождению Керченского пролива для навигации. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина сенаторов. Авторы резолюции, которую подписали почти сорок членов сената, считают это необходимым ответом на действия России в Керченском проливе.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за нарушение российской границы. При этом трое украинских моряков были ранены. Экипажи кораблей арестованы российским судом. Власти Украины назвали инцидент актом военной агрессии, а президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на 30 дней.