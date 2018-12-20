Лукьянов: Резолюция сенаторов США об операции по освобождению Керченского пролива не будет месть последствий
Резолюция сенаторов США об операции по освобождению Керченского пролива для навигации не будет месть практических последствий. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.
«Такого рода резолюция — малоприятный сигнал, который показывает, что никаких сдвигов в российско-американских отношениях ждать не стоит. При этом никакой операции в Черном и тем более Азовском море не будет — это чисто политическое заявление, которое должно продемонстрировать решимость и поддержку украинским партнерам», — сказал эксперт.
Как напомнил Ф.Лукьянов, «у США нет никаких обязательств перед Украиной, которая не является членом каких-либо альянсов и даже не имеет такой перспективы». «Окончательное решение о такого рода операциях принимает исполнительная власть, которая в авантюры не ввязывается. Думаю, это чисто политический демарш, который не будет иметь никаких практических последствий», — заключил он.
Ранее в сенате США выступили за «жесткую операцию» по освобождению Керченского пролива для навигации. К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина сенаторов. Авторы резолюции, которую подписали почти сорок членов сената, считают это необходимым ответом на действия России в Керченском проливе.
25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за нарушение российской границы. При этом трое украинских моряков были ранены. Экипажи кораблей арестованы российским судом. Власти Украины назвали инцидент актом военной агрессии, а президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на 30 дней.
Комментарии32
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 11:08
Этот пролив является сокральным для российского народонаселения, ведь через него ехал на камазе нацдилер!
kottigr1 20 декабря 2018 | 11:12
mikhail_spb_: РФ наконец-то сможет сойтись с равным по Величию соперником в Черном море.. Не всегда же нападать на крохотную Грузию или на Украину не имевшую фактически армию..
antimalin 20 декабря 2018 | 11:14
kottigr1: Одни бла-бла.
Россия не Сербия, которую США безнаказанно бомбили.
raffal 20 декабря 2018 | 11:26
antimalin: Россия не Сербия, которую США безнаказанно бомбили.
_____________
Удивительная проницательность, как же мы тут не знали, что Россия не Сербия и даже не Зимбабве;)
Только всю серьёзность ситуации Вы не понимаете. Никто и не собирается бомбить Россию, но есть методы воздействия, не летальные, которые не менее эффективны, чем бомбардировки. И всё в рамках международного морского права, Конвенции ООН по морскому праву и совершенной нетерпимости к любым препятствиям свободы судоходства.
Что именно, Вы просто не знаете, а я знаю. Так что, цитирую Вас: "одни бла бла", это о Вашем сообщении.
antimalin 20 декабря 2018 | 12:02
raffal: И всё в рамках международного морского права, Конвенции ООН по морскому праву и совершенной нетерпимости к любым препятствиям свободы судоходства.
///
Нет никакой абсолютной свободы судоходства нигде.
Ни в рамках международного морского права, ни в рамках Конвенции ООН по морскому праву.
Учите матчасть.
Или вы в каком-то своем Зазеркалье живете?
raffal 20 декабря 2018 | 12:19
antimalin:
Что такое "абсолютная" свобода судоходства, я не знаю. И никто не знает. Потому, что такого понятия нет. Свобода судоходства регламентируется положениями морского права, которое в отличии от размытого понятия международное право, строго описано в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, правилах Гаага-Висби, Гамбургских правилах и Конвенция ООН по морской перевозке грузов, других международных правил IMO.
Последствия грубого нарушения регламентированной свободы судоходства могут иметь немедленные и чрезвычайно болезненные последствия для судоходства страны нарушителя. Причём, для тоннажа как под национальным флагом, так и под флагами третьих стран, операторами которых являются судовладельцы страны-нарушителя, так и с ним аффилированных.
_______
Ваше "Учите матчасть" считаю примитивной демагогией юзера, понятия не имеющего в данной теме.
kottigr1 20 декабря 2018 | 11:28
antimalin: США не для того Россию своими гуманитарными окорочками выкормила, что бы бомбить..
testmeter 20 декабря 2018 | 11:29
antimalin: "Россия не Сербия" ///
Что да - то да. Россия куда как более Вяликая.
В Сербии нельзя даже бесплатно собирать валежникЪ
prade 20 декабря 2018 | 11:33
antimalin: "Россия не Сербия, которую США безнаказанно бомбили"
Будет у тебя возможность повоевать со США. Не волнуйся. А США бомбили армию Милошевича, а не Сербию.
antimalin 20 декабря 2018 | 12:09
prade: США бомбили армию Милошевича, а не Сербию.
///
Правда что ли, что только "армию Милошевича"?
А как вам вот это?:
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1 700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Операция «Союзная сила» унесла жизни людей и после своего окончания, НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран.
Операция официально обосновывалась как гуманитарная интервенция, вместе с тем, в связи с отсутствием мандата ООН она часто характеризуется критиками как незаконная военная агрессия.
vasyakirin 20 декабря 2018 | 11:17
kottigr1: Интересно, что будет с украинскими моряками ?
alis_kirs 20 декабря 2018 | 11:21
vasyakirin: ===...что будет с украинскими моряками ?===
Да ничего! Посидят до суда... Получат символический срок за незаконное пересечение российской границы... Сразу их амнистируют и поедут они к себе домой! Чай, мы не хохлонацистики, чтобы людей в заложниках держать...
alex_d 20 декабря 2018 | 11:36
alis_kirs: если с лестницы не упадут...
archibald_dandy_esquire 20 декабря 2018 | 11:44
alis_kirs:
BEWARE!
с alis_kirs поосторожнее - сутенёр detected:
цитаты:
" alis_kirs
18 июня 2017 | 17:26
Ваш бой-френд Вас перестал удовлетворять? Могу адресок подбросить. Вам там от души засунут туда, куда Вы так жаждите!
alis_kirs
18 июня 2017 | 18:01
Могу Вас послать по необходимому Вам адресочку "
он тут клиентов ищет для его приятелей с нетрадиционной ориентацией
рекламирует, наверное, свой бордель
mark60n 20 декабря 2018 | 11:23
kottigr1:"или на Украину не имевшую фактически армию.. "
Вы беспробудно отстали в делах Украины.Вот выдержка из укрСМИ:
"По словам Порошенко, благодаря совместным усилиям украинских военных, общества, власти украинская армия по уровню боевого мастерства считается одной из сильнейших в мире. Украинские воины демонстрируют свободолюбивый, жертвенный и непокоренный украинский дух, присущий украинским рыцарям всех поколений. Высшие генералы со всех стран мира удивляются, как за такой короткий срок Украина создала такие дееспособные, боеспособные и эффективные Вооруженные Силы."
in_cat_we_trust 20 декабря 2018 | 12:26
mark60n: русским плохо владеете? Не имевшую и не имеющую не отличаете?
raffal 20 декабря 2018 | 12:28
mark60n:
Речь шла о событиях 2014 года, а не о дне сегодняшнем. Разумеется, вооружённые силы Украины уже совсем не те, которые пребывали в полном ступоре более четырёх лет назад. Тогдашняя военная доктрина Украины была ориентирована на оборону страны в западном направлении. Сейчас она изменилась коренным образом.
echo_shar 20 декабря 2018 | 11:40
kottigr1: mikhail_spb_:
Штаты обосрутся испугавшись, как недавно обосрались пересечь морские границы России. )))
Штаты обосрались подойти к нашим границам в заливе Петра Великого в Приморье. Поплавали в нейтральных водах и убежали. ))))
raffal 20 декабря 2018 | 12:26
echo_shar:
Пересекать границы Российской Федерации корабли ВМФ США и не намеревались. Состояния войны нет. Но странная логика: строгое соблюдении международных конвенций по судоходству, Вы определили, как страх.
Логика хулигана.
А вот постоянное присутствие флота НАТО в акватории Азовского моря, разумеется ограниченное только характеристиками акватории, может стать реальностью. Как и базы ВМФ дружественных с Украиной стран.
testmeter 20 декабря 2018 | 11:13
"не будет месть последствий" ///
Заговаривается уже председатель Федя
olegleon 20 декабря 2018 | 11:14
"Думаю, это чисто политический демарш, который не будет иметь никаких практических последствий"
Фёдор, Вы что несёте? на Украине уже празднуют приход военных кораблей в Азовское море, а Вы тут такое написали!
alis_kirs 20 декабря 2018 | 11:23
olegleon: ===на Украине уже празднуют приход ====
Вот на этом и надо было Вам остановиться! На Уркаине уже 5 лет празднуют приход. :-)
curhatuy6 20 декабря 2018 | 11:19
Федя Лукьянов или Сенат США? Кто весомей? Кто меньше врет? Кто исполняет задекларированное? Поживем увидим:)))
alex_d 20 декабря 2018 | 11:39
curhatuy6: если выбирать из этих "двух", то лукьянов просто спиноза и сократ по сравнению с этими "лучшими людьми города"(с)...
ipaul 20 декабря 2018 | 11:32
... не будет иметь месть в последствии...
velbkeirf2 20 декабря 2018 | 11:34
Выступили за жесткую операцию по освобождению...……..
Дык РФ тогд стену придется сносить на границе с Мексикой?
alex_d 20 декабря 2018 | 11:42
velbkeirf2: я думаю, можно ограничиться освобождением оккупированной части сербии от американской базы...
ramses333 20 декабря 2018 | 11:35
"Резолюция сенаторов США... не будет месть практических последствий".
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Лукьянов Федя, вы большой ученый. В языкознаньи знаете вы толк.
Имеется в виду такое язокознание, когда язык безошибочно находит анус.
echo_shar 20 декабря 2018 | 11:44
Да не будет никакой операции!
В случае ее проведения весь мир увидит, на сколько она смешна и беспомощна, а CNN раструбит, что в этом виноват Трамп! ))))
ostapba 20 декабря 2018 | 11:50
echo_shar: и быть тебе голу, босу о голодну..
Без лаптев в море Лаптевых.
У Берингова пролива даже..
echo_shar 20 декабря 2018 | 12:02
ostapba:
Штаты обсираются вести операции даже против Северной Кореи! )))
И дело не в военной мощи. Это просто не выгодно Уолл-стриту, бизнесу и мировой экономике. Если мировой экономический кризис начался бы ДАЖЕ в случае войны с Северной Кореей, то о военном конфликте с ядерной державой и речи быть не может.
Именно поэтому максимум, что возможно, это проход американского военного корабля в нейтральных водах (в 100-400 километрах от тер. вор. России), как это недавно было в Приморье. Потом громкий пук в лужу в СМИ и куча критики против Трампа на CNN! ))))
Оно ему надо? Смысл ему публично обсираться еще раз? ))))
sergey_volkov 20 декабря 2018 | 11:57
Да не надо ничего делать. Перекрыть для рашки все проливы и хватит.