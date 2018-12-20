Сегодня в Саранске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

По итогам которого будет сформирована команда для участия в Чемпионатах Европы и Мира.

Ажиотаж вокруг национального первенства поднялся нешуточный. И заслуга в этом, в первую очередь, Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Которые впервые встретятся лицом к лицу после Олимпиады в Пхенчхане. Что тут говорить, если даже тренировку одиночниц накануне транслировал в интернете Первый канал. Впрочем, женщины начнут состязаться только в пятницу. Ну а сегодня короткую программу исполнят последовательно мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты.

По регламенту фигуристы, занявшие первое и второе места на национальном Первенстве, напрямую отбираются на чемпионат Европы, который состоится в январе в Минске, а кандидат на третью квоту будет утвержден исполкомом Федерации по представлению тренерского совета.

Короткую программу у мужчин Телеканал матч ТВ покажет, начиная с 14 часов.