В аэропорту Лондона Гатвик приостановлены полеты
Причиной стали сообщения о появлении в воздушном пространстве двух дронов.
Взлетно-посадочная полоса была закрыта с 9 вечера до 3 часов утра. Ее уже планировали открыть, однако вскоре дроны вновь появились в небе над аэропортом. В результате вылеты снова были приостановлены, самолеты Гатвик не принимает. В следствие этого в аэропорту собралось множество пассажиров, в преддверии Рождества число желающих улететь значительно выросло. Второй по размеру аэропорт Лондона призывает людей заранее проверять статус рейса, прежде чем выезжать из дома. Прибывающие самолеты направляют в другие воздушные гавани Великобритании, а также во Францию и Нидерланды. Все службы задействованы для решения проблем пассажиров, авиакомпании расселяют людей в гостиницы и ищут варианты рейсов из других аэропортов. Полиция в свою очередь выясняет, кто запускал дроны.
Аэропорт Гатвик считается одним из самых загруженных в мире.
Комментарии3
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olegleon 20 декабря 2018 | 11:07
"Полиция в свою очередь выясняет, кто запускал дроны. "
видимо это очень крутые шпионы, раз полиция не может отследить сигнал управления дронами. может эти шпионы управляют дронами через космос?
sg114 20 декабря 2018 | 11:23
olegleon:
Хайлилайкли через российское посольство управляли ими.. К Терезе Мэй не ходи.
ankir 20 декабря 2018 | 11:15
Это снова Петров и Баширов? Кто кроме них может.