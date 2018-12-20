В аэропорту Лондона Гатвик приостановлены полеты

Причиной стали сообщения о появлении в воздушном пространстве двух дронов.

Взлетно-посадочная полоса была закрыта с 9 вечера до 3 часов утра. Ее уже планировали открыть, однако вскоре дроны вновь появились в небе над аэропортом. В результате вылеты снова были приостановлены, самолеты Гатвик не принимает. В следствие этого в аэропорту собралось множество пассажиров, в преддверии Рождества число желающих улететь значительно выросло. Второй по размеру аэропорт Лондона призывает людей заранее проверять статус рейса, прежде чем выезжать из дома. Прибывающие самолеты направляют в другие воздушные гавани Великобритании, а также во Францию и Нидерланды. Все службы задействованы для решения проблем пассажиров, авиакомпании расселяют людей в гостиницы и ищут варианты рейсов из других аэропортов. Полиция в свою очередь выясняет, кто запускал дроны.



Аэропорт Гатвик считается одним из самых загруженных в мире.