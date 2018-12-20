Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова сотрудники ФСО не пускают на пресс-конференцию Владимира Путина...

Об этом сам Доброхотов рассказал «Эху Москвы».

По словам Доброхотова, все необходимые действия для того, чтобы принять участие в пресс-конференции были им осуществлены.

Сотрудники ФСО не пускают шеф-редактора издания «The Insider» Романа Доброхотова на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Р.Доброхотов.

«У меня есть аккредитация, карточка, которую выдают всем аккредитованным журналистам, бейджик. Я есть в списке, вывешенном на сайте Кремля. Но ФСО заявляет, что я не прошел еще какую-то проверку и куда-то звонят. Не знаю, что происходит, но пока меня не пускают на конференцию», — рассказал он.

По мнению Р.Доброхотова, таким образом ФСО «пытается обезопасить Путина от неудобных вопросов». «Я хотел спросить о его офшорах, в которых он хранит свои средства, и некоторых финансовых операциях, которые мы можем подтвердить документально. Они доказывают, что данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — заключил он.