Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова сотрудники ФСО не пускают на пресс-конференцию Владимира Путина
Об этом сам Доброхотов рассказал «Эху Москвы».
По словам Доброхотова, все необходимые действия для того, чтобы принять участие в пресс-конференции были им осуществлены.
Сотрудники ФСО не пускают шеф-редактора издания «The Insider» Романа Доброхотова на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Р.Доброхотов.
«У меня есть аккредитация, карточка, которую выдают всем аккредитованным журналистам, бейджик. Я есть в списке, вывешенном на сайте Кремля. Но ФСО заявляет, что я не прошел еще какую-то проверку и куда-то звонят. Не знаю, что происходит, но пока меня не пускают на конференцию», — рассказал он.
По мнению Р.Доброхотова, таким образом ФСО «пытается обезопасить Путина от неудобных вопросов». «Я хотел спросить о его офшорах, в которых он хранит свои средства, и некоторых финансовых операциях, которые мы можем подтвердить документально. Они доказывают, что данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — заключил он.
Комментарии52
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 11:03
Всё правильно.
На такое важное мероприятие должны быть допущены только самые заслуженные работники органов агитации и пропаганды, награждённые орденами и медалями за свою многолетнюю службу.
pattrick1 20 декабря 2018 | 11:06
Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова сотрудники ФСО не пускают на пресс-конференцию Владимира Путина...
Для пиара картавого вонючки Доброхотова это не хуже, а может даже лучше, чем задать вопрос про А.Чепигу и А.Мишкина.
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 11:09
Шоу ставится для пиара Путина, а не для пиара Доброхотова :)
romashka__ 20 декабря 2018 | 11:13
Ребята, маскируйтесь, гримируйтесь.
pattrick1 20 декабря 2018 | 11:17
romashka__:
Ты думай, что говоришь. А если маскировка напугает охранников ФСО и они пристрелят ублюдка Р.Доброхотова, прямо на пороге пресс-центра, тогда что?
antimalin 20 декабря 2018 | 11:21
...данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — заключил он.
///
На государственные резиденции президента тратятся деньги.
А в каких странах государственные деньги на дворцы-резиденции президентов вообще не тратятся?
Было бы интересно узнать, в какой стране президент тратит на это свои личные деньги.
shicotus_live 20 декабря 2018 | 11:47
И что, только Доброхотова не пускают? Как то это всё сумнитекльно. Подозреваю, что он не выполнил каких либо необходимых требований, чтобы быть на этой прессухе, и тем самым тупо пиарится.
Да и ничего страшного, без представителя этого помойного лживого СМИ мероприятие мало что потеряет.
poluputing 20 декабря 2018 | 11:20
pattrick1: вопрос то хотел чел задать про украденные у тебя деньги. Но ради вас ,росииянцев, зря Доброхотов стараеться. Вы, терпилы мазохистские полюбляете, когда вас объё.... наухнарь
pattrick1 20 декабря 2018 | 11:25
poluputing:
От хохлов и евреев только и слышишь - деньги, деньги, деньги, деньги, деньги,
деньги, деньги... и как вы только не лопните?
vikwlad 20 декабря 2018 | 11:35
На пресс-конференции фейкового президента должны быть только фейковые журналисты.
echo_shar 20 декабря 2018 | 11:48
poluputing:
Если Доброхотов имеет контакты с госдепом или ЦРУ, то лучше не пускать из соображений безопасности.
lenin3 20 декабря 2018 | 11:08
mikhail_spb_: да и деда,который сказал,что "Ёлка,б..,мне нравится!",к Вошьдю не пустят.В реальности Вошьдя таких дедов с такой пенсией не существует...
olegleon 20 декабря 2018 | 11:04
"все необходимые действия для того, чтобы принять участие в пресс-конференции были им осуществлены"
человек может "осуществить все необходимые действия" для получения визы, а его в страну не пустят, т.к. визы то у него нет
andygo__ru 20 декабря 2018 | 11:07
olegleon: "человек может "осуществить все необходимые действия" для получения визы, а его в страну не пустят, т.к. визы то у него нет" ---
---- т.е. Кремль (в широком смысле этого слова) - отдельная страна?
Хм... Нужно бы подумать об этом... (Пауза). Да. Вы - правы. Именно: отдельная страна.
Поддерживаю Вас на 146%. Спасибо!
olegleon 20 декабря 2018 | 11:22
andygo__ru: почти так. отдельная, специально охраняемая. и необходим пропуск для посещения подобных мероприятий.
хотя... визу получить проще
andygo__ru 20 декабря 2018 | 11:30
olegleon: "почти так. отдельная, специально охраняемая." ---
--- а что, рамку на входе (на предмет выявления спрятанного ледоруба, например) - не по силам поставить?
Сдается мне, что наше фффсе просто боится неудобного вопроса: ведь потеть придется... всей (за)лысиной, поди.
П.С. Кстати, в Пражский Град нормально совершенно вхожу - чудеса, да и только...
olegleon 20 декабря 2018 | 11:51
andygo__ru: ну да. и спокойно туда входили во время визита Буша. ой, действительно "а рамку на входе" и всё.
кстати, я в нашу префектуру тоже нормально вхожу. там только рамка. а вот в здание британского парламента не очень нормально. хотя тогда были каникулы и парламентариев не было, но обыск был не детский.
но на неудобные вопросы никто не любит отвечать. достаточно вспомнить Псаки с её "следующий вопрос" или Макрона с его "я вам отвечать не буду"
prostotak123 20 декабря 2018 | 11:05
Это какой-то неадекват. Так и хочется спросить его: Тебе это нужно?
daos013 20 декабря 2018 | 11:05
Всех дебилов пускать что ли? Пусть в ЕСПЧ или лигу сексуальных реформ обращается )
u237 20 декабря 2018 | 11:09
daos013: у нас же демократия, тебя же дебильную ни кто не запрещает
zor 20 декабря 2018 | 11:18
daos013: Из беседы окружения Путина с ФСО:
-Всех дебилов пускать что ли?
-Пускать только дебилов!Не дебилов не пускать!
-Будет исполнено!
anemon 20 декабря 2018 | 11:05
Как там про "язык - опасней пистолета"!?
pattrick1 20 декабря 2018 | 11:09
anemon:
Прямо таки "опасней"? Думаешь тупой вопрос пропахшего говном Романа Доброхотова про "солсберийских туристов", убил бы В.Путина наповал? Хи-хи.
u237 20 декабря 2018 | 11:12
pattrick1: ну раз не пустили , то своим вопросом вполне мог твоего фюрера в говно и посадить и это в прямом эфире на всю великодержавную Русь
pattrick1 20 декабря 2018 | 11:21
u237:
Да неужели он спросит что-то такое, что не может спросить представитель проститутской нации Роман Цимбалюк, который задаёт вопросы на каждой пресс-конференции с 1914 года?
anemon 20 декабря 2018 | 11:23
pattrick1: Это не я, это ФСО-шники так считают. Кстати, у Грибоедова -не "опасней", а -"страшнее пистолета".
pattrick1 20 декабря 2018 | 11:30
anemon:
Для благородного аристократа восемнадцатого века, слово может было страшнее пистолета, но в 21 веке, когда самые красивые и благородные на вид женщины, что ни слово то мат-перемат - слова теряют своё сакральное значение. Всегда можно ответить - "сам говно".
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 11:35
pattrick1: Поскольку ты Патрикос виртуальный мудак, то можно еще виртуалько смачно плюнуть в твою виртуальную рожу и виртуально дать поджопник, как щелудивой собачонке ;))
pattrick1 20 декабря 2018 | 11:38
grs_alx_112018:
Чё ты за крутой. Скажи ещё что-нибудь, только теперь страшное?
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 11:58
pattrick1: Тьфу на тебя еще раз ( из классики) !!!
jblack2 20 декабря 2018 | 11:12
Работа Доброхотова мало чем связана с журналистикой...
punyoshohlai 20 декабря 2018 | 11:18
jblack2: мало чем связана с журналистикой
Работа ТВ-госканалов, разных там КП, Известий и т.п. ВООБЩЕ не связана с журналистикой. А их там будет
alexey_x 20 декабря 2018 | 11:14
Ну нормы-то какие-то должны соблюдаться, в магазин, например, собак не пускают
vedma2017 20 декабря 2018 | 11:20
alexey_x:
Ну да, ну да, а народу знать, что перзидент их обваровывает - не нужно - перзиденту.
archibald_dandy_esquire 20 декабря 2018 | 11:37
alexey_x: @ нормы-то какие-то должны соблюдаться, в магазин, например, собак не пускают @
смотря какие собаки - попробовали бы не пустить в магазин собаку, вместе с которой гибрид плавает по 2 часа в сутки
казалось бы, при чём здесь пропагондоны федеральных СМИ?
alexey_x 20 декабря 2018 | 12:04
archibald_dandy_esquire: Странный текст, вообще ничего не понятно. Что за собака?что за гибрид?Вы уж поясните, а то я не смотрю федеральные СМИ
stratofighter 20 декабря 2018 | 11:15
Хе, Путин предпочитает, чтобы ему задавали только подобострастные вопросы.
macclarren 20 декабря 2018 | 11:16
Все правильно! Толерастам и м*удакам вход воспрещен!
noxepy_88 20 декабря 2018 | 11:16
Он чо, дурак что-ли? "Это же никому не интересно!" (с)
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 11:17
Место Доброхотова отдали жирному блогеришке Горному. На самом деле тявкать там должна была Мушка, но и так сойдет.
Смешное то другое - с каких пор протокольными делами занимается охрана ;))
punyoshohlai 20 декабря 2018 | 11:36
grs_alx_112018: Смешное то другое - с каких пор протокольными делами занимается охрана
с тех самых пор, как гэбня президентствует
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 11:20
Доброхотов, он же по бабушкинской линии, он же - настоящий Фанни Каплан!
maczyz 20 декабря 2018 | 11:20
Поверьте,хорошего и прорывного на этом мероприятии народ не услышит- только "надо",надо подумать" и так 18 лет,люди в нищите,умирают косяками и молодые в том числе и прочее- ничего не изменится,страна вранья и воровства чиновников.
putin_itogy 20 декабря 2018 | 11:23
Зассали трусливые твари..
Коротышка пересиделец может не выдержать колких вопросов, и не дай чёрт - инсульт старичка хватит..
Чекисты перестраховываются.
Респект Мужикам Зе Инсайдер..!
gregor 20 декабря 2018 | 11:28
Всё правильно , спрашивать где деньги 86 % обворованных нельзя ,по просьбе самих обворованных 86 % одобрямсов .
vova6_let 20 декабря 2018 | 11:31
«Я хотел спросить о его офшорах, в которых он хранит свои средства, и некоторых финансовых операциях, которые мы можем подтвердить документально. Они доказывают, что данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — заключил он."
Просто он хотел, чтобы в статьи "на что берутся налоги" было добавлено: "на дворцы путина", ведь когда из статей "на здравоохранение, образование и пр." берутся деньги на дворцы путину"-возникает неразбериха.
petrovich_spb 20 декабря 2018 | 11:32
Ватники и тролли, через полчаса чтобы как сурикаты на бархане — все у телевизра!
neyexo 20 декабря 2018 | 11:34
С этим решением обязан смириться даже ВВП, ведь президенты выполняют указания своей охраны
alex949 20 декабря 2018 | 11:35
Из 1700 журналистов СМИ не допустят только Доброхотова ! Сколько это процентов ? - правильно ноль целых ноль десятых.
Допустят кстати ВВС, ГА, РС/РСЕ и с Украины.
А доброхотова отправят твда, куда заслуживает...
farmer1984 20 декабря 2018 | 11:44
Иногда грамотно поставленный Вопрос бывает намного важнее ответа.
in_cat_we_trust 20 декабря 2018 | 11:55
Ст. 144 УК РФ
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 12:07
ЛЮбая прессуха - четко спланированное мероприятие, пока модератор не ткнет пальцем ни кто из зала вопрос и не задаст. На каждом стуле бирка с нумерочком и фамилией - куда посодют там и притулись. Это чисто протокольные дела, а эта суета безпеки имеет обратное действие.