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Эксклюзив Эха 11:00, 20 декабря 2018

Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова сотрудники ФСО не пускают на пресс-конференцию Владимира Путина

Об этом сам Доброхотов рассказал «Эху Москвы».

По словам Доброхотова, все необходимые действия для того, чтобы принять участие в пресс-конференции были им осуществлены.

Сотрудники ФСО не пускают шеф-редактора издания «The Insider» Романа Доброхотова на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Р.Доброхотов.

«У меня есть аккредитация, карточка, которую выдают всем аккредитованным журналистам, бейджик. Я есть в списке, вывешенном на сайте Кремля. Но ФСО заявляет, что я не прошел еще какую-то проверку и куда-то звонят. Не знаю, что происходит, но пока меня не пускают на конференцию», — рассказал он.

По мнению Р.Доброхотова, таким образом ФСО «пытается обезопасить Путина от неудобных вопросов». «Я хотел спросить о его офшорах, в которых он хранит свои средства, и некоторых финансовых операциях, которые мы можем подтвердить документально. Они доказывают, что данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — заключил он.

Комментарии

52

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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 11:03


Всё правильно.
На такое важное мероприятие должны быть допущены только самые заслуженные работники органов агитации и пропаганды, награждённые орденами и медалями за свою многолетнюю службу.

pattrick1 20 декабря 2018 | 11:06

Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова сотрудники ФСО не пускают на пресс-конференцию Владимира Путина...

Для пиара картавого вонючки Доброхотова это не хуже, а может даже лучше, чем задать вопрос про А.Чепигу и А.Мишкина.

luger_max_otto 20 декабря 2018 | 11:09

Шоу ставится для пиара Путина, а не для пиара Доброхотова :)

romashka__ 20 декабря 2018 | 11:13

Ребята, маскируйтесь, гримируйтесь.

pattrick1 20 декабря 2018 | 11:17

romashka__:

Ты думай, что говоришь. А если маскировка напугает охранников ФСО и они пристрелят ублюдка Р.Доброхотова, прямо на пороге пресс-центра, тогда что?

antimalin 20 декабря 2018 | 11:21

...данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — заключил он.
///

На государственные резиденции президента тратятся деньги.
А в каких странах государственные деньги на дворцы-резиденции президентов вообще не тратятся?
Было бы интересно узнать, в какой стране президент тратит на это свои личные деньги.

shicotus_live 20 декабря 2018 | 11:47

И что, только Доброхотова не пускают? Как то это всё сумнитекльно. Подозреваю, что он не выполнил каких либо необходимых требований, чтобы быть на этой прессухе, и тем самым тупо пиарится.
Да и ничего страшного, без представителя этого помойного лживого СМИ мероприятие мало что потеряет.

poluputing 20 декабря 2018 | 11:20

pattrick1: вопрос то хотел чел задать про украденные у тебя деньги. Но ради вас ,росииянцев, зря Доброхотов стараеться. Вы, терпилы мазохистские полюбляете, когда вас объё.... наухнарь

pattrick1 20 декабря 2018 | 11:25

poluputing:

От хохлов и евреев только и слышишь - деньги, деньги, деньги, деньги, деньги,
деньги, деньги... и как вы только не лопните?

vikwlad 20 декабря 2018 | 11:35

На пресс-конференции фейкового президента должны быть только фейковые журналисты.

echo_shar 20 декабря 2018 | 11:48

poluputing:
Если Доброхотов имеет контакты с госдепом или ЦРУ, то лучше не пускать из соображений безопасности.

lenin3 20 декабря 2018 | 11:08

mikhail_spb_: да и деда,который сказал,что "Ёлка,б..,мне нравится!",к Вошьдю не пустят.В реальности Вошьдя таких дедов с такой пенсией не существует...

olegleon 20 декабря 2018 | 11:04

"все необходимые действия для того, чтобы принять участие в пресс-конференции были им осуществлены"

человек может "осуществить все необходимые действия" для получения визы, а его в страну не пустят, т.к. визы то у него нет

andygo__ru 20 декабря 2018 | 11:07

olegleon: "человек может "осуществить все необходимые действия" для получения визы, а его в страну не пустят, т.к. визы то у него нет" ---

---- т.е. Кремль (в широком смысле этого слова) - отдельная страна?

Хм... Нужно бы подумать об этом... (Пауза). Да. Вы - правы. Именно: отдельная страна.

Поддерживаю Вас на 146%. Спасибо!

olegleon 20 декабря 2018 | 11:22

andygo__ru: почти так. отдельная, специально охраняемая. и необходим пропуск для посещения подобных мероприятий.
хотя... визу получить проще

andygo__ru 20 декабря 2018 | 11:30

olegleon: "почти так. отдельная, специально охраняемая." ---

--- а что, рамку на входе (на предмет выявления спрятанного ледоруба, например) - не по силам поставить?

Сдается мне, что наше фффсе просто боится неудобного вопроса: ведь потеть придется... всей (за)лысиной, поди.

П.С. Кстати, в Пражский Град нормально совершенно вхожу - чудеса, да и только...

olegleon 20 декабря 2018 | 11:51

andygo__ru: ну да. и спокойно туда входили во время визита Буша. ой, действительно "а рамку на входе" и всё.
кстати, я в нашу префектуру тоже нормально вхожу. там только рамка. а вот в здание британского парламента не очень нормально. хотя тогда были каникулы и парламентариев не было, но обыск был не детский.
но на неудобные вопросы никто не любит отвечать. достаточно вспомнить Псаки с её "следующий вопрос" или Макрона с его "я вам отвечать не буду"

prostotak123 20 декабря 2018 | 11:05

Это какой-то неадекват. Так и хочется спросить его: Тебе это нужно?

daos013 20 декабря 2018 | 11:05

Всех дебилов пускать что ли? Пусть в ЕСПЧ или лигу сексуальных реформ обращается )

u237 20 декабря 2018 | 11:09

daos013: у нас же демократия, тебя же дебильную ни кто не запрещает

zor 20 декабря 2018 | 11:18

daos013: Из беседы окружения Путина с ФСО:

-Всех дебилов пускать что ли?
-Пускать только дебилов!Не дебилов не пускать!
-Будет исполнено!

anemon 20 декабря 2018 | 11:05

Как там про "язык - опасней пистолета"!?

pattrick1 20 декабря 2018 | 11:09

anemon:

Прямо таки "опасней"? Думаешь тупой вопрос пропахшего говном Романа Доброхотова про "солсберийских туристов", убил бы В.Путина наповал? Хи-хи.

u237 20 декабря 2018 | 11:12

pattrick1: ну раз не пустили , то своим вопросом вполне мог твоего фюрера в говно и посадить и это в прямом эфире на всю великодержавную Русь

pattrick1 20 декабря 2018 | 11:21

u237:

Да неужели он спросит что-то такое, что не может спросить представитель проститутской нации Роман Цимбалюк, который задаёт вопросы на каждой пресс-конференции с 1914 года?

anemon 20 декабря 2018 | 11:23

pattrick1: Это не я, это ФСО-шники так считают. Кстати, у Грибоедова -не "опасней", а -"страшнее пистолета".

pattrick1 20 декабря 2018 | 11:30

anemon:

Для благородного аристократа восемнадцатого века, слово может было страшнее пистолета, но в 21 веке, когда самые красивые и благородные на вид женщины, что ни слово то мат-перемат - слова теряют своё сакральное значение. Всегда можно ответить - "сам говно".

grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 11:35

pattrick1: Поскольку ты Патрикос виртуальный мудак, то можно еще виртуалько смачно плюнуть в твою виртуальную рожу и виртуально дать поджопник, как щелудивой собачонке ;))

pattrick1 20 декабря 2018 | 11:38

grs_alx_112018:

Чё ты за крутой. Скажи ещё что-нибудь, только теперь страшное?

grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 11:58

pattrick1: Тьфу на тебя еще раз ( из классики) !!!

jblack2 20 декабря 2018 | 11:12

Работа Доброхотова мало чем связана с журналистикой...

punyoshohlai 20 декабря 2018 | 11:18

jblack2: мало чем связана с журналистикой

Работа ТВ-госканалов, разных там КП, Известий и т.п. ВООБЩЕ не связана с журналистикой. А их там будет

alexey_x 20 декабря 2018 | 11:14

Ну нормы-то какие-то должны соблюдаться, в магазин, например, собак не пускают

vedma2017 20 декабря 2018 | 11:20

alexey_x:
Ну да, ну да, а народу знать, что перзидент их обваровывает - не нужно - перзиденту.

archibald_dandy_esquire 20 декабря 2018 | 11:37

alexey_x: @ нормы-то какие-то должны соблюдаться, в магазин, например, собак не пускают @

смотря какие собаки - попробовали бы не пустить в магазин собаку, вместе с которой гибрид плавает по 2 часа в сутки
казалось бы, при чём здесь пропагондоны федеральных СМИ?

alexey_x 20 декабря 2018 | 12:04

archibald_dandy_esquire: Странный текст, вообще ничего не понятно. Что за собака?что за гибрид?Вы уж поясните, а то я не смотрю федеральные СМИ

stratofighter 20 декабря 2018 | 11:15

Хе, Путин предпочитает, чтобы ему задавали только подобострастные вопросы.

macclarren 20 декабря 2018 | 11:16

Все правильно! Толерастам и м*удакам вход воспрещен!

noxepy_88 20 декабря 2018 | 11:16

Он чо, дурак что-ли? "Это же никому не интересно!" (с)

grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 11:17

Место Доброхотова отдали жирному блогеришке Горному. На самом деле тявкать там должна была Мушка, но и так сойдет.
Смешное то другое - с каких пор протокольными делами занимается охрана ;))

punyoshohlai 20 декабря 2018 | 11:36

grs_alx_112018: Смешное то другое - с каких пор протокольными делами занимается охрана

с тех самых пор, как гэбня президентствует

platonnekafrin 20 декабря 2018 | 11:20

Доброхотов, он же по бабушкинской линии, он же - настоящий Фанни Каплан!

maczyz 20 декабря 2018 | 11:20

Поверьте,хорошего и прорывного на этом мероприятии народ не услышит- только "надо",надо подумать" и так 18 лет,люди в нищите,умирают косяками и молодые в том числе и прочее- ничего не изменится,страна вранья и воровства чиновников.

putin_itogy 20 декабря 2018 | 11:23

Зассали трусливые твари..
Коротышка пересиделец может не выдержать колких вопросов, и не дай чёрт - инсульт старичка хватит..
Чекисты перестраховываются.
Респект Мужикам Зе Инсайдер..!

(комментарий скрыт)

gregor 20 декабря 2018 | 11:28

Всё правильно , спрашивать где деньги 86 % обворованных нельзя ,по просьбе самих обворованных 86 % одобрямсов .

vova6_let 20 декабря 2018 | 11:31

«Я хотел спросить о его офшорах, в которых он хранит свои средства, и некоторых финансовых операциях, которые мы можем подтвердить документально. Они доказывают, что данные деньги тратятся именно на дворцы и прочее имущество президента», — заключил он."
Просто он хотел, чтобы в статьи "на что берутся налоги" было добавлено: "на дворцы путина", ведь когда из статей "на здравоохранение, образование и пр." берутся деньги на дворцы путину"-возникает неразбериха.

petrovich_spb 20 декабря 2018 | 11:32

Ватники и тролли, через полчаса чтобы как сурикаты на бархане — все у телевизра!

neyexo 20 декабря 2018 | 11:34

С этим решением обязан смириться даже ВВП, ведь президенты выполняют указания своей охраны

alex949 20 декабря 2018 | 11:35

Из 1700 журналистов СМИ не допустят только Доброхотова ! Сколько это процентов ? - правильно ноль целых ноль десятых.
Допустят кстати ВВС, ГА, РС/РСЕ и с Украины.
А доброхотова отправят твда, куда заслуживает...

farmer1984 20 декабря 2018 | 11:44

Иногда грамотно поставленный Вопрос бывает намного важнее ответа.

in_cat_we_trust 20 декабря 2018 | 11:55

Ст. 144 УК РФ

grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 12:07

ЛЮбая прессуха - четко спланированное мероприятие, пока модератор не ткнет пальцем ни кто из зала вопрос и не задаст. На каждом стуле бирка с нумерочком и фамилией - куда посодют там и притулись. Это чисто протокольные дела, а эта суета безпеки имеет обратное действие.

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