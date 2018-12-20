Госорганы и корпорации потратят на празднование Нового года больше 140 миллионов рублей
Это подсчитал РБК, проанализировав новогодние закупки. Больше всего на празднование Нового года потратит Управление делами президента почти 40 миллионов рублей. Основная статья расходов – новогодний приём президента, который пройдёт 27 декабря в Большом театре. Прошлом году президентский приём, проходивший в Кремлёвском дворце, обошёлся чуть больше, чем в 15 миллионов рублей. На втором месте по объёму новогодних закупок Минобороны, которое выделило на эти цели 27 миллионов рублей. На третьем месте Генпрокуратура, которая потратит 25 миллионов.
Комментарии2
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macclarren 20 декабря 2018 | 10:38
Везуха-пьяных телок на корпоративах пердолить будут. Это мечта любого образованного интеллигентного россиянина. Больше водки-больше демократии-вот наш лозунг на митингах протеста!
stratofighter 20 декабря 2018 | 11:20
macclarren: Ты идиот? Не приписывай интеллигентным россиянам собственные поросячьи мечты. И уж в прокураторе, Госдуме и МО точно никаких интеллигентов нет и быть не может — там такое же быдло, как и ты.