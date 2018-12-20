Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева
Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят космонавта Сергея Прокопьева в связи с обнаружением отверстия в обшивке корабля «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Напомним, сегодня утром на Землю вернулся экипаж МКС. Прокопьев доставил на Землю контейнеры с пробами из отверстия и образцы герметики, которые были взяты во время выхода в открытый космос. Как ожидается, уже завтра улики передадут следственным органам.
Спускаемый аппарат корабля «Союз» будет опечатан и доставлен на предприятие – изготовитель в РКК «Энергия».
Комментарии7
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 10:39
Зря он вернулся.
Надо было просить инопланетного политического убежища.
Теперь всё свалят на него и отправят в гулаг.
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 10:53
mikhail_spb_: Не получится - все зафиксированно на видио. Там ещзе второй есть и тетка, которая говорила на английском ;))
eduard1958 20 декабря 2018 | 10:42
Такое важное дело нельзя доверить следственным органам.Допросить должен лично Батут.
plank1957 20 декабря 2018 | 10:44
Во, нашли крайнего. Оказывается это Прокопьев дырку просверлил.
vilingrad 20 декабря 2018 | 10:55
Японцы решают проблему, отвечая на вопрос «Что делать?». Запад- «Кто виноват?»
Россия- «На кого бы свалить?»
stratofighter 20 декабря 2018 | 11:18
Надеюсь, в этот раз обойдется без бутылки из-под шампанского.
doxerom 20 декабря 2018 | 11:42
Дожились, в каждой сраной конторе, начиная с детского садика, сидят тупорылые дармоеды с правом допрашивать.