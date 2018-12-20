К 18 годам заключения приговорён в Хабаровске Анар Аллаверханов

Он признан виновным в убийстве известного пауэрлифтера Андрея Драчёва. Драка, в которой пострадал Драчёв, произошла летом 2017 года. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Аллаверханов сначала скрылся, но потом сдался полиции. Свою вину в суде он частично признал, утверждая, что это было убийство по неосторожности.