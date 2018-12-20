К 18 годам заключения приговорён в Хабаровске Анар Аллаверханов
Он признан виновным в убийстве известного пауэрлифтера Андрея Драчёва. Драка, в которой пострадал Драчёв, произошла летом 2017 года. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Аллаверханов сначала скрылся, но потом сдался полиции. Свою вину в суде он частично признал, утверждая, что это было убийство по неосторожности.
Комментарии5
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putin_itogy 20 декабря 2018 | 10:47
Надеюсь уже не выйдет.
Срок такой, что дорога в одну сторону.
Справедливо!
viteck 20 декабря 2018 | 11:26
putin_itogy: лишь бы к Цеповязу в колонию не попал...
borhudarov 20 декабря 2018 | 11:00
За убийство в драке 18 лет? По-моему, круто. Потерпевший сам согласился на драку. не так ли? Обходи кретинов, и всё.
viteck 20 декабря 2018 | 11:24
borhudarov: "За убийство в драке 18 лет"
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вот вот, гуманисты хреновы. В Штатах ему 100% смертная казнь светила бы. Хладнокровное убийство беззащитного, упавшего на землю человека...
kommucap 20 декабря 2018 | 11:27
Чтоб он там сдох.