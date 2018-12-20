Лондонский аэропорт Гатвик на смог возобновить работу из-за новых сообщений о дронах

Напомним, приём и отправка самолётов были прекращены накануне вечером после появления информации о том, что над взлётно-посадочной полосой обнаружены два беспилотных летательных аппарата. 6 часов спустя Гатвик решили открыть, однако через 40 минут аэропорт снова закрылся. Пассажирам принесены извинения за неудобства. Однако безопасность путешественников всего персонала – наш приоритет, говорится в заявлении аэропорта.

Лондонский Гатвик считается одним из самых загруженных аэропортом мира. Этим летом вблизи Гатвика произошёл инцидент с участием дрона. Он пролетел над крылом аэробуса, поставив под угрозу жизни 130 пассажиров, находившихся на борту.