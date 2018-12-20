Лондонский аэропорт Гатвик на смог возобновить работу из-за новых сообщений о дронах
Напомним, приём и отправка самолётов были прекращены накануне вечером после появления информации о том, что над взлётно-посадочной полосой обнаружены два беспилотных летательных аппарата. 6 часов спустя Гатвик решили открыть, однако через 40 минут аэропорт снова закрылся. Пассажирам принесены извинения за неудобства. Однако безопасность путешественников всего персонала – наш приоритет, говорится в заявлении аэропорта.
Лондонский Гатвик считается одним из самых загруженных аэропортом мира. Этим летом вблизи Гатвика произошёл инцидент с участием дрона. Он пролетел над крылом аэробуса, поставив под угрозу жизни 130 пассажиров, находившихся на борту.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 20 декабря 2018 | 10:37
опять Петрова с Бошировым обвинят? или "хакеров, близких к российской разведке"?
rktq 20 декабря 2018 | 10:37
...два беспилотных летательных аппарата.
"То Боширов и Петров" цитата из вечернего выступления в парламенте Мэй
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 10:39
Мда, вот и задача для своего рода наноПВО.
afrikanez 20 декабря 2018 | 11:16
....Однако безопасность путешественников всего персонала – наш приоритет, говорится в заявлении аэропорта... Это с какого укура была рождена такая фраза?