Акции РУСАЛа выросли на 25%, акции EN+ на 40% в начале торгов на московской бирже
Это произошло на фоне сообщений о том, что Минфин США намерен исключить из санкционного списка компании Олега Дерипаски. При этом РУСАЛ предупредил инвесторов об отсутствии гарантий того, что санкции будут сняты, и рекомендовал проявлять осторожность при работе с ценными бумагами компании. En+ также предупредила инвесторов о рисках, отметив, что нет уверенности в том, что Конгресс не потребует внесения дополнительных условий для снятия ограничений.
Комментарии12
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ivar1964 20 декабря 2018 | 10:33
"Мы, женщины, можем делать с мужчинами всё, что захотим. Это что-то!"
mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 10:33
Возмутительно, что цена акций российских компаний зависит от намерений каких-то вражеских заокеанских ведомств!
andy66 20 декабря 2018 | 11:38
именно! Теперь капитализация российских предприятий полностью зависит от настроений в американском сенате ))) Добились! Смогли!
olegleon 20 декабря 2018 | 10:34
и что от того, что акции выросли? металл лучше стал?
kryimzdick 20 декабря 2018 | 10:35
olegleon: Дерипаска лучше стал
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 10:46
Америка проклятая считает так: Алюминий - собственность Русал, Русал принадлежит Дерипаске, цену которому определяет Конгресс США. Вывод: От санкций польза в крике патриота, а остальному населению - валежник без рыбы, поскольку рыбалка на один крючок - госудаственное преступление.
vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 10:51
Минфин США только подумал, а акции Дерипаски уже выросли.
Вот она, сила американской мысли!
И кто, спрашивается, поставил благополучие Великого Кремля в зависимость от мыслей Ничтожной Америки?
vilingrad 20 декабря 2018 | 10:53
Кто рулит российской экономикой- Кремль или Вашингтонский обком? Ответ очевиден, как и вся болтовня про суверенитет страны Авось.
valeromm 20 декабря 2018 | 10:55
Кто-то в конгрессе серьезно нагрел руки на спекуляциях с акциями российских компаний.
Умных ход беспринципных деляг.
wlad5210 20 декабря 2018 | 10:57
Зато ударили по солберецким....
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 11:26
Получается, что котировками на Московской бирже управляют мыслеполагания чуваков из Минфина США и рождественские настроения в Конгрессе.
Завтра чувак из Минфина подхватит чирей на заднице, и акции рухнут. А что будет если парочке конгрессменов от республиканцев пару раз не даст секретарша - страшно подумать !!!
doxerom 20 декабря 2018 | 11:39
Что и требовалось доказать. Америкосы рулят всем.