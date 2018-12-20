Акции РУСАЛа выросли на 25%, акции EN+ на 40% в начале торгов на московской бирже

Это произошло на фоне сообщений о том, что Минфин США намерен исключить из санкционного списка компании Олега Дерипаски. При этом РУСАЛ предупредил инвесторов об отсутствии гарантий того, что санкции будут сняты, и рекомендовал проявлять осторожность при работе с ценными бумагами компании. En+ также предупредила инвесторов о рисках, отметив, что нет уверенности в том, что Конгресс не потребует внесения дополнительных условий для снятия ограничений.