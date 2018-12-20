Российским водителям, возможно, придется подтверждать свои знания ПДД каждые 10 лет
В ГИБДД готовы рассмотреть такую возможность.
Теоретический экзамен по правилам дорожного движения предлагается ввести при смене водительского удостоверения. С такой идеей, как пишет «КоммерсантЪ», выступил в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол директор одной из ярославских автошкол Сергей Калмыков. Глава ГИБДД Михаил Черников назвал это «хорошей инициативой» и предложил ее «сформулировать», заметив, что вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов». В то же время он отметил, что подобные проверки, скорее всего, должны быть добровольными. Например, участники смогут рассчитывать на скидки при покупке полиса ОСАГО, добавил, в свою очередь, глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.
Представители Госавтоинспекции также рассказали о ряде нововведений, на которых настаивает ведомство.
Так, в Минюст уже направлен законопроект о создании электронного реестра медицинских справок, выдаваемых в ходе обучения в автошколах. Также планируется запретить выдавать права категории D (необходимой для вождения автобусов), при отсутствии стажа в рамках других категорий.
Еще одно новшество затронет иностранцев, получивших в России вид на жительство или гражданство. Их обяжут в течение полугода менять права на российские. Это же правило коснется и россиян, которые получили водительское удостоверение за рубежом и вернулись на родину.
Комментарии18
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vasyakirin 20 декабря 2018 | 10:07
А как же мораторий на изменения в пдд?
vata_putya 20 декабря 2018 | 10:09
vasyakirin: эти уроды не будут менять ПДД, а регламент. менты пытаются компенсировать убытки из-за установки камер
gordy 20 декабря 2018 | 10:21
Да почему бы тогда не обязать раз в десять лет подтверждать все аттестаты и дипломы?
kottigr1 20 декабря 2018 | 10:26
gordy: В ГАИ с голоду пухнут.. Как колобки по трассе бегают.. Вот и надо им новую кормушку.
tvitov66 20 декабря 2018 | 10:38
kottigr1: а я ЗА! За любые меры по "повышению" любви и авторитета горячо "любимой" нам власти. "Чем хуже тем лучше" поговаривал другой Вофка ... и ведь знал о чем говорит. Ни один "Навальный" не сделает столько всего, для свержения этой власти, как она сама - главное ей НЕ МЕШАТЬ!
olegleon 20 декабря 2018 | 10:11
и начнут с пересдачи теории самими работниками ГИБДД?
судя по тому, как некоторые из них ездят, они явно забыли правила
u237 20 декабря 2018 | 10:11
Просим ввести налог на воздух, на дождь, на грозу, снег, а то денег тьма, как жить уже и не знаем
gregor 20 декабря 2018 | 10:14
Какие взятки намечаются .......ух ... .,подумали гаишники .
evkryl 20 декабря 2018 | 10:32
gregor: Какие взятки намечаются .......ух
А вы без взятки ПДД сдать не способны?
nnikolay 20 декабря 2018 | 10:44
evkryl:
Сдающие сейчас говорят, что практически невозможно. Правда, речь о вождении. Людей вынуждают платить взятки. Можно этот тест организовать так, что никто из сегодня водящих автомобиль не сдаст его.
Все эти дополнительные экзамены и пересдачи - это совершенно пустое занятие. Нужно добиваться ИСПОЛНЕНИЯ правил. Например, не нужно особого знания, чтобы понимать, как ограничена скорость. И кто соблюдает? Кто не знает? "Стрит-рейсеров" и "дрифтеров", включая дворовых и пешеходных зон, угомонили бы лучше.
Согласен с тем, что это ради взяток всё.
secondvenmud 20 декабря 2018 | 10:17
Так они и экзамены по политэкономии введут.
secondvenmud 20 декабря 2018 | 10:21
Сколько же там наверху бездельников, требующих больших ресурсов
rom8883 20 декабря 2018 | 10:22
Если есть статистика, что через 10 лет водитель больше нарушает ПДД, то согласен.
Если нет, то это очередная кормушка чиновников.
jblack2 20 декабря 2018 | 10:29
А нет ли тут личного шкурного интереса автошкол?
Пожалуй, что есть!
Как здорово, деньги будут гарантированно капать...
compare 20 декабря 2018 | 10:33
правильно...как еще "остричь" овец,имеющих права? а попробуй,сдай "ик-замен",если у принимающего,заранее установка: хрен тебе!?
sasass 20 декабря 2018 | 10:34
Создают "новые технологии " грабежа населения...
kvasoff 20 декабря 2018 | 10:38
Вот б"я долбоклюи. Неугомонятся всё никак
lubomir 20 декабря 2018 | 10:44
Товарищи водители! У кого из вас есть идеи принести денежки голодающей полиции - сформулируйте и приходите. Вас ждут с нетерпением.