Российским водителям, возможно, придется подтверждать свои знания ПДД каждые 10 лет

В ГИБДД готовы рассмотреть такую возможность.

Теоретический экзамен по правилам дорожного движения предлагается ввести при смене водительского удостоверения. С такой идеей, как пишет «КоммерсантЪ», выступил в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол директор одной из ярославских автошкол Сергей Калмыков. Глава ГИБДД Михаил Черников назвал это «хорошей инициативой» и предложил ее «сформулировать», заметив, что вопрос «потребует серьезной проработки и больших ресурсов». В то же время он отметил, что подобные проверки, скорее всего, должны быть добровольными. Например, участники смогут рассчитывать на скидки при покупке полиса ОСАГО, добавил, в свою очередь, глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

Представители Госавтоинспекции также рассказали о ряде нововведений, на которых настаивает ведомство.

Так, в Минюст уже направлен законопроект о создании электронного реестра медицинских справок, выдаваемых в ходе обучения в автошколах. Также планируется запретить выдавать права категории D (необходимой для вождения автобусов), при отсутствии стажа в рамках других категорий.

Еще одно новшество затронет иностранцев, получивших в России вид на жительство или гражданство. Их обяжут в течение полугода менять права на российские. Это же правило коснется и россиян, которые получили водительское удостоверение за рубежом и вернулись на родину.