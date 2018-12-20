В столичном клубе «Плутон» полиция сорвала концерт электронного дуэта Interchain

На артистов составили протокол о незаконном предпринимательстве.

Правоохранители нагрянули в московский клуб «Плутон» в начале концерта Interchain. К тому моменту музыканты успели отыграть только три песни – об этом рассказал один из участников коллектива Андрей Ли. Полицейские остановили выступление и начали изымать футболки с символикой группы. За их продажу на артистов составили административный протокол о незаконном предпринимательстве. Кроме того правоохранители стали забирать и музыкальную аппаратуру. Однако позже группе удалось все вернуть.

Сами музыканты предполагают, что у полиции не было умысла сорвать именно их концерт. Так совпало – считает Ли, — что органы пришли поговорить с руководством клуба именно в момент выступления. Эту версию подтвердили в самом заведении телеканалу «Дождь». Представители «Плутона» сказали, что в клубе была проведена проверка.

За последний месяц полиция по всей стране сорвала десяток концертов рэп музыкантов и электронных групп. В Кремле действия силовиков назвали перегибами на местах.