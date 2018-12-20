В Литве сегодня открывают архивы КГБ
Это может помочь узнать что-то новое о работе ведомства, а также лучше понять расследование дел о борцах за независимость, — сказал «Эху Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Андрей Черкасов.
Он добавил, что открытие архивов, — это всегда хорошо. Без этого историкам остаются сплошные гадания и спекуляции, — считает председатель совета правозащитного центра «Мемориал».
Комментарии18
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olegleon 20 декабря 2018 | 10:06
молодцы. за 30 лет всё что нужно подчистили, а теперь можно оставшееся открыть
edyunia 20 декабря 2018 | 10:14
olegleon: \\за 30 лет всё что нужно подчистили\\
В Московии для "подчистки" лет 300, надо полагать, необходимо.
olegleon 20 декабря 2018 | 10:21
edyunia: Литве проще. там народу то всего как в одном округе Москвы. вот за 30 лет и управились
edyunia 20 декабря 2018 | 10:23
olegleon: \\там народу то всего как в одном округе\\
Ага, если ни йyx длинный, то рубашка коротка.
luger_max_otto 20 декабря 2018 | 10:17
Путеныш считает, что другие такие как он.
kottigr1 20 декабря 2018 | 10:37
luger_max_otto: Надеюсь. что родственники репрессированных ещё успеют затаскать по судам КГБшных стукачков и палачей.. Пусть для нынешнего гэбья станет примером. Никто не забыт и ничто не забыто !
belovnikita 20 декабря 2018 | 10:07
Прекрасно! Только это надо было сделать в 1991 году, на всей поганой территории издохшего сссришки
ku000ku 20 декабря 2018 | 10:18
belovnikita: А не хотят прибалты открыть архивы СС? Сообщить реально как прибалты массово уничтожали евреев и цыган?
poluputing 20 декабря 2018 | 10:25
ku000ku: чё там про власовцев у вас открыли? Хотелось бы ознакомиться. Как всегда, бревно в глазу у россиянцев
rktq 20 декабря 2018 | 10:20
belovnikita: поганый рот твой...
perestarok 20 декабря 2018 | 10:44
rktq: " поганый рот твой..."
И род.
evkryl 20 декабря 2018 | 10:07
А почему только сейчас, спустя 27 лет после того как они оказались в распоряжении литовских властей?
avp235 20 декабря 2018 | 10:14
evkryl:
Лучше поздно, чем никогда.
poluputing 20 декабря 2018 | 10:16
evkryl: olegleon: просто за 27 лет фигуранты самоподчистились и можно открывать. Иных уж нет , а те - далече. 27 лет назад сил бы не хватило всех люстрировать, ведь каждый второй - агент. А работать кто будет?
olegleon 20 декабря 2018 | 10:23
poluputing: а работать могла вторая половина. сколько чиновников то надо для небольшой Литвы?
b522 20 декабря 2018 | 10:39
olegleon: Вот вы "большие" а живёте на порядок хуже литовцев. А самое главное, с импотентом, от которого даже жена сбежала вам только загнивать.
perestarok 20 декабря 2018 | 10:41
"В Литве сегодня открывают архивы КГБ"
Грибную Ускайте выведут на чистую воду.
sasass 20 декабря 2018 | 10:44
Себе беду кличут - ведЬ могут нарваться на очередную оккупацию...