Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море
Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.
Планы Украины еще раз попытаться провести военные корабли через Керченский пролив дестабилизируют обстановку в регионе, — считают в российском МИДе. Это недопустимо, — сказала спикер ведомства Мария Захарова.
После инцидента в Керченском проливе Мария Захарова неоднократно говорила о возможности подобного рода провокациях.
Комментарии72
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olegleon 20 декабря 2018 | 10:04
и все 40 сенаторов готовы лично присутствовать в Чёрном море?
pattrick1 20 декабря 2018 | 10:08
Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море...
Что за операция такая, по смене обосраных памперсов в полевых условиях, с последующим списанием на берег американских весёлых морячков?
johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:13
так ЧЬЯ это провокация в Чёрном море????
gordy 20 декабря 2018 | 10:15
Россия померилась размерами кораблей с Украиной, теперь Америка хочет сравнить свои корабли с российскими?
pattrick1 20 декабря 2018 | 10:19
"Business Insider (США): новые ракеты России и Китая могут заставить президента США отказаться от развертывания авианосцев..."
Всё что являлось основой американского военного доминирования в мире, американские авианосные группы, теряет всяческий смысл после создания В.Путиным гиперзвуковых ракет.
poluputing 20 декабря 2018 | 10:28
pattrick1: путин может создать гиперзвук только в своём сортире, вы об этом?
pattrick1 20 декабря 2018 | 10:30
poluputing:
Да конечно в сортире.
rktq 20 декабря 2018 | 10:33
poluputing: Что у кого болит, тот о том и говорит
alexandr_l 20 декабря 2018 | 10:41
pattrick1: после создания В.Путиным гиперзвуковых ракет.
Не царское это дело, у ВВП дел много, есть мультипликаторы.
zonda_3 20 декабря 2018 | 10:46
pattrick1:
" после создания В.Путиным гиперзвуковых ракет" -
о дааа! Такие же гиперзвуковые ракеты как "робот" Борис, "робот" Игорек, боевой "робот" на китайском радиоуправляемом квадроцикле, аэротакси, "робот" Федор, съемки из Апачей, мультики про Флориду, гелий 3 на Луне и многое, многое другое. Хавай Патрик, не заляпайся, тупица
kottigr1 20 декабря 2018 | 10:21
johnbmw: Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.
olegleon 20 декабря 2018 | 10:28
kottigr1: смешные вы, хохлоботы. всё хотите чужими руками делать. воевать за вас должны американцы, содержать вас и работать должны европейцы. хорошо устроились ))
а сами только в плен сдаваться можете?
kottigr1 20 декабря 2018 | 10:33
olegleon: Не такому врунишке как вам рассуждать о чужих руках.. Ваши то вон бесплатным валежником заняты. Большего вы и не достойны.
edyunia 20 декабря 2018 | 10:10
olegleon: \\40 сенаторов готовы лично присутствовать\\
Вы думаете и Путин подъедет или он только с Трампом будет встречаться?
olegleon 20 декабря 2018 | 10:15
edyunia: хорошо бы было, если поехал бы лично.
edyunia 20 декабря 2018 | 10:17
olegleon: \\хорошо бы было\\
Вы ему лично это предложите.
olegleon 20 декабря 2018 | 10:26
edyunia: предложить что? посетить Керченский пролив? предложу.
tvitov66 20 декабря 2018 | 10:28
olegleon: /хорошо бы было, если поехал бы лично
И на сколько он опоздает?
olegleon 20 декабря 2018 | 10:31
tvitov66: ну американские сенаторы подождут. им то спешить некуда
tvitov66 20 декабря 2018 | 10:41
olegleon: мне вот нравится ваш аргумент - в том что наш бессменный вошьдь врун и опоздун уже никто не сомневается :)
olegleon 20 декабря 2018 | 10:45
tvitov66: "- как узнать, что политик врёт?
- у него открыт рот"
gonduras_in_colima 20 декабря 2018 | 10:12
olegleon: // и все 40 сенаторов готовы лично присутствовать в Чёрном море? //
Плешегном был готов лично присутствовать в Грузии-2008, Шанмырке, Сирии, Лугандоне, и недавно в Керченском проливе, где бараны бодали новые ворота?
А тов. Сралин, герой из героев, хоть однажды был на фронте, где полегло более 20-ти млн. его вояк?
Так что свой выхлоп сверни в трубочку и задвинь себе в место, которым думаешь.
И да, удило, кремлядям ещё много раз будут икаться (если не сказать больше) этот беспредел в Азовском море.
Кстати, вопрос о СП-2, туда или сюда, скорей всего, уже решился, и последней каплей были именно те события.
Учи матчасть, подросток умственный.
johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:16
gonduras_in_colima: об этом портянкам не принято/не положено думать ...
olegleon 20 декабря 2018 | 10:17
gonduras_in_colima: так ты не путай. он же авторитарный, а не демократический. твой же Петя тоже ребят на убой посылал, а сам прятался. как и Мишико ранее.
poluputing 20 декабря 2018 | 10:31
olegleon: Петя один в Крым прилетел в 14-ом. Во время его захвата. Фюрерок никогда и никуда
olegleon 20 декабря 2018 | 10:43
poluputing: а причём тут Крым? там всё мирно было. он и сейчас туда может прилететь
perestarok 20 декабря 2018 | 10:18
gonduras_in_colima: "Учи матчасть, подросток умственный."
Хамлы на Эхе все из одной партии. Из партии "Антироссия". Помнится Венидиктова зам такой же хам.
oo0oo 20 декабря 2018 | 10:08
Интересно, выдержит ли какой-нибудь американский авианосец прямое попадание российского "Циркона"?)
edyunia 20 декабря 2018 | 10:12
oo0oo: \\выдержит ли какой-нибудь американский авианосец прямое попадание\\
Макаронный бог Кузя вот прямое попадание подъемного крана выдерживает, но страдает только от собственных матросов.
johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:12
oo0oo: желаете узнать долетит ли?????
yan19 20 декабря 2018 | 10:20
oo0oo: Что бы по настоящему испугать корабли НАТО -при попытке прохода через Керченский пролив-Россия должна развернуть на Керченском мосту-огромный экран и круглосуточно крутить на нем-устрашающие путенские мультики
compare 20 декабря 2018 | 10:31
oo0oo: того "циркона",которым руководит "зАпашный"? неизвестно...
i_c_e 20 декабря 2018 | 10:08
Круто. То есть дежурство боевых кораблей международной коалиции, как у берегов Сомали было против пиратов.
Сомнительно, правда, что они на это пойдут — никому кроме Украины и России это Азовское море на фиг не нужно. Но сам факт такого предложения впечатляет.
johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:14
i_c_e: УВЕРЕН что в той или иной форме Будет ...
glotov 20 декабря 2018 | 10:10
Вот так, друзья, мы утопим вскоре
весь флот Америки в черном море.
vasyakirin 20 декабря 2018 | 10:16
glotov: осталось, нагнать по больше сторожевиков-камикадзе от флота РФ...
ptizin 20 декабря 2018 | 10:26
vasyakirin: Для тебя, необразованного, сообщу, что все черное море простреливается из Крыма на вылет всякими противокорабельными ракетами)) Да и флот камикадзе, это флот украины) Да и такого из них не получилось))
sssfff1968 20 декабря 2018 | 10:18
glotov: Да вы говно в очке можете только потопить. Посмотри на истерику своих воинов при атаке незащищенного буксира. Куда вам сиплым против 750 млрд американского бюджета тягаться. А мультикам вашим весь мир уже не верит.
neyexo 20 декабря 2018 | 10:12
С Эрдоганом получается вовремя поработали
mikr 20 декабря 2018 | 10:14
После присоединении Крыма к России Черное море находится под полным военным контролем российских Вооруженных Сил. Даже турецкие проливы Россия в состоянии перекрыть не хуже самой Турции. Поэтому любой корабль, вошедший в акваторию, с легкостью может быть уничтожен. И американцы это хорошо понимают. Поэтому все разговоры насчет "операции в ЧМ назло России" являются такой же пустопорожней болтовней, как и все остальные антироссийские обвинения.
anemon 20 декабря 2018 | 10:18
mikr: Кто бы еще признал это "присоединение", кроме мощных Вануату, Науру и пр.!
pattrick1 20 декабря 2018 | 10:26
anemon:
Пока Варфоломей Константинопольский не признает присоединение Крыма, до тех пор не считается?
johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:21
mikr: БРЕДИТЬ изволите??? мало Что придумал себе пу ... люди привыкли пользоваться Международным правом ... и будут продолжать это делать ...
ptizin 20 декабря 2018 | 10:29
johnbmw: По какому международному праву бомбили Югославию?
perestarok 20 декабря 2018 | 10:32
johnbmw: " люди привыкли пользоваться Международным правом"
А американцы его игнорируют, значит они не люди. (Курс формальной логики).
bigmaikl 20 декабря 2018 | 10:23
mikr: А по всем международным нормам Крым - украинский.
evkryl 20 декабря 2018 | 10:29
bigmaikl: А по всем международным нормам Крым - украинский.
Так по тем же самым нормам и Косово е Сербия
vitaminoz 20 декабря 2018 | 10:32
evkryl: именно так, оба утверждения верны.
mikr 20 декабря 2018 | 10:41
evkryl: Ну, в таком случае предлагаю все вооруженные силы расположенные в Крыму так же считать украинскими. И если с ракета, выпущенная с Крымского полуострова поразит какой-нибудь натовский корабль, то пускай за это ответственность перед НАТО несет Киев. А Россия останется не причем. Согласны?
yan19 20 декабря 2018 | 10:27
mikr: Плевали американцы,на то что Россия считает ЧМ под своим полным контролем..
Выход к ЧМ имеют еще три страны НАТО-Турция,Румыния и Болгария..
А выход из ЧМ -для российских кораблей под полным контролем Турции..И при малейшей попытке уничтожить или обстрелять(протаранить) один из кораблей НАТО-это обьявление войны Россией и проливы Босфор и Дараданеллы-будут для России-закрыты...
moderator_pablo 20 декабря 2018 | 10:32
yan19:
а афроамериканские подростки из гетто , они знают , что такое НАТО и Болгария ?
rom8883 20 декабря 2018 | 10:35
mikr: Один штатовский эсминец спокойно (нагло) поплавал около Владтвостока, и все там молчали. А что сказать если подойдёт авианосная группа.
tetriz 20 декабря 2018 | 10:14
Дебилы надеются успеть добежать до подземного бункера?
j_partizan 20 декабря 2018 | 10:15
Российский МИД был прав.
johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:18
j_partizan: КОГДА????? в Последний раз он был прав???
perestarok 20 декабря 2018 | 10:30
johnbmw: "КОГДА????? в Последний раз он был прав???"
Правы могут быть только американцы. Потрясли пробиркой и нет страны. А победитель всегда прав.
j_partizan 20 декабря 2018 | 10:33
johnbmw:
17 декабря 2018 года.
j_partizan 20 декабря 2018 | 10:35
Но не факт, что в последний.
perestarok 20 декабря 2018 | 10:16
"Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море"
России надо туда ещё пару "Бастионов" подвезти.
johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:18
perestarok: иииии??????
perestarok 20 декабря 2018 | 10:27
johnbmw: "иииии??????"
Держать под прицелом. Явно готовится очередная провокация хохлов.
yan19 20 декабря 2018 | 10:31
perestarok: Ой как страшно...Турки снесли Су24 и убили посла России в Турции..
И где ваши " Бастионы" ? Забздели с одной Турцией связываться?Помидоры запретили? А Путин в июне Эрдогану в знак покорности-япд зелени перечислил НАТО и США-это вам не Грузия или Украина...
Так шо утретесь так же как от турков
perestarok 20 декабря 2018 | 10:37
yan19: "Так шо утретесь так же как от турков"
Так уже утёрлись. При попытке американцев придти в Крым, Россия забрала Крым себе.
vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 10:16
АААА! Подлые мерикосы хотят построить базу НАТО внашемморе!
sg114 20 декабря 2018 | 10:16
"Помимо всего прочего, по словам законодателей, в американском ответе «Путин должен увидеть» и требование остановить строительство «Северного потока-2»...."
Ничего личного. Просто бизнес по-американски. Таким способом эти пидорасы торгуются за поставки своего сжиженного газа в Европу..
dominator13 20 декабря 2018 | 10:24
.Сколько за всю свою историю Севастополь сдавался неприятелю и все сдачи не упомнишь ,в плен к США всем Крымом ломануться,без всякого референдума,только пятки засверкают!
belovnikita 20 декабря 2018 | 10:30
dominator13: крысчане за пайку под кого угодно лягут - предав однажды..
venikoff 20 декабря 2018 | 10:24
Хитрый план! Скоро к шароварным мореходам в московский изолятор прибудет подкрепление пиндосовских мореходов,так потихоньку они и захватят Москву! Так победят!
poluputing 20 декабря 2018 | 10:36
venikoff:дурашка, продолжайте вениками торговать, рассусоливать о большой политике не ваше
compare 20 декабря 2018 | 10:29
непонятно,как можно называть провокацией, проход кораблей в свою акваторию? захарова уже заговаривается,однако...
pionerka Зинаида Сацкая 20 декабря 2018 | 10:31
Американцы, марсиане, провокации - это все ширма. Вопрос только один: имеет ли Украина законное (то есть основанное на законе) право пользоваться водами Азовского моря. Да - да, нет - нет, а остальное от лукавого. И сразу станет ясно, кто выступает в роли лукавого. IMHO
alexakimfaa 20 декабря 2018 | 10:38
А Захарова,делая такие заявления - знакома с международными законами по морскому праву, и договору между Украиной и Россией от 2003 года?..Похоже,что незнакома - она несёт пропагандистскую чепуху....