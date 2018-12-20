Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море...

Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.

Планы Украины еще раз попытаться провести военные корабли через Керченский пролив дестабилизируют обстановку в регионе, — считают в российском МИДе. Это недопустимо, — сказала спикер ведомства Мария Захарова.

После инцидента в Керченском проливе Мария Захарова неоднократно говорила о возможности подобного рода провокациях.