Z Архив новостей новости
5 72 6 4865
10:00, 20 декабря 2018

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море

Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции. «США и  союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию России. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Чёрного моря в Азовское. Мир должен сообща остановить российскую атаку на демократию и суверенитет Украины», отмечается в документе.

Планы Украины еще раз попытаться провести военные корабли через Керченский пролив дестабилизируют обстановку в регионе, — считают в российском МИДе. Это недопустимо, — сказала спикер ведомства Мария Захарова.

После инцидента в Керченском проливе Мария Захарова неоднократно говорила о возможности подобного рода провокациях.

Комментарии

72

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olegleon 20 декабря 2018 | 10:04

и все 40 сенаторов готовы лично присутствовать в Чёрном море?

pattrick1 20 декабря 2018 | 10:08

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море...

Что за операция такая, по смене обосраных памперсов в полевых условиях, с последующим списанием на берег американских весёлых морячков?

johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:13

так ЧЬЯ это провокация в Чёрном море????

gordy 20 декабря 2018 | 10:15

Россия померилась размерами кораблей с Украиной, теперь Америка хочет сравнить свои корабли с российскими?

pattrick1 20 декабря 2018 | 10:19

"Business Insider (США): новые ракеты России и Китая могут заставить президента США отказаться от развертывания авианосцев..."

Всё что являлось основой американского военного доминирования в мире, американские авианосные группы, теряет всяческий смысл после создания В.Путиным гиперзвуковых ракет.

poluputing 20 декабря 2018 | 10:28

pattrick1: путин может создать гиперзвук только в своём сортире, вы об этом?

pattrick1 20 декабря 2018 | 10:30

poluputing:

Да конечно в сортире.

rktq 20 декабря 2018 | 10:33

poluputing: Что у кого болит, тот о том и говорит

alexandr_l 20 декабря 2018 | 10:41

pattrick1: после создания В.Путиным гиперзвуковых ракет.

Не царское это дело, у ВВП дел много, есть мультипликаторы.

zonda_3 20 декабря 2018 | 10:46

pattrick1:

" после создания В.Путиным гиперзвуковых ракет" -


о дааа! Такие же гиперзвуковые ракеты как "робот" Борис, "робот" Игорек, боевой "робот" на китайском радиоуправляемом квадроцикле, аэротакси, "робот" Федор, съемки из Апачей, мультики про Флориду, гелий 3 на Луне и многое, многое другое. Хавай Патрик, не заляпайся, тупица

kottigr1 20 декабря 2018 | 10:21

johnbmw: Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.

olegleon 20 декабря 2018 | 10:28

kottigr1: смешные вы, хохлоботы. всё хотите чужими руками делать. воевать за вас должны американцы, содержать вас и работать должны европейцы. хорошо устроились ))
а сами только в плен сдаваться можете?

kottigr1 20 декабря 2018 | 10:33

olegleon: Не такому врунишке как вам рассуждать о чужих руках.. Ваши то вон бесплатным валежником заняты. Большего вы и не достойны.

edyunia 20 декабря 2018 | 10:10

olegleon: \\40 сенаторов готовы лично присутствовать\\
Вы думаете и Путин подъедет или он только с Трампом будет встречаться?

olegleon 20 декабря 2018 | 10:15

edyunia: хорошо бы было, если поехал бы лично.

edyunia 20 декабря 2018 | 10:17

olegleon: \\хорошо бы было\\
Вы ему лично это предложите.

olegleon 20 декабря 2018 | 10:26

edyunia: предложить что? посетить Керченский пролив? предложу.

tvitov66 20 декабря 2018 | 10:28

olegleon: /хорошо бы было, если поехал бы лично

И на сколько он опоздает?

olegleon 20 декабря 2018 | 10:31

tvitov66: ну американские сенаторы подождут. им то спешить некуда

tvitov66 20 декабря 2018 | 10:41

olegleon: мне вот нравится ваш аргумент - в том что наш бессменный вошьдь врун и опоздун уже никто не сомневается :)

olegleon 20 декабря 2018 | 10:45

tvitov66: "- как узнать, что политик врёт?
- у него открыт рот"

gonduras_in_colima 20 декабря 2018 | 10:12

olegleon: // и все 40 сенаторов готовы лично присутствовать в Чёрном море? //
Плешегном был готов лично присутствовать в Грузии-2008, Шанмырке, Сирии, Лугандоне, и недавно в Керченском проливе, где бараны бодали новые ворота?
А тов. Сралин, герой из героев, хоть однажды был на фронте, где полегло более 20-ти млн. его вояк?
Так что свой выхлоп сверни в трубочку и задвинь себе в место, которым думаешь.
И да, удило, кремлядям ещё много раз будут икаться (если не сказать больше) этот беспредел в Азовском море.
Кстати, вопрос о СП-2, туда или сюда, скорей всего, уже решился, и последней каплей были именно те события.
Учи матчасть, подросток умственный.

johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:16

gonduras_in_colima: об этом портянкам не принято/не положено думать ...

olegleon 20 декабря 2018 | 10:17

gonduras_in_colima: так ты не путай. он же авторитарный, а не демократический. твой же Петя тоже ребят на убой посылал, а сам прятался. как и Мишико ранее.

poluputing 20 декабря 2018 | 10:31

olegleon: Петя один в Крым прилетел в 14-ом. Во время его захвата. Фюрерок никогда и никуда

olegleon 20 декабря 2018 | 10:43

poluputing: а причём тут Крым? там всё мирно было. он и сейчас туда может прилететь

perestarok 20 декабря 2018 | 10:18

gonduras_in_colima: "Учи матчасть, подросток умственный."

Хамлы на Эхе все из одной партии. Из партии "Антироссия". Помнится Венидиктова зам такой же хам.

oo0oo 20 декабря 2018 | 10:08

Интересно, выдержит ли какой-нибудь американский авианосец прямое попадание российского "Циркона"?)

edyunia 20 декабря 2018 | 10:12

oo0oo: \\выдержит ли какой-нибудь американский авианосец прямое попадание\\
Макаронный бог Кузя вот прямое попадание подъемного крана выдерживает, но страдает только от собственных матросов.

johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:12

oo0oo: желаете узнать долетит ли?????

yan19 20 декабря 2018 | 10:20

oo0oo: Что бы по настоящему испугать корабли НАТО -при попытке прохода через Керченский пролив-Россия должна развернуть на Керченском мосту-огромный экран и круглосуточно крутить на нем-устрашающие путенские мультики

compare 20 декабря 2018 | 10:31

oo0oo: того "циркона",которым руководит "зАпашный"? неизвестно...

i_c_e 20 декабря 2018 | 10:08

Круто. То есть дежурство боевых кораблей международной коалиции, как у берегов Сомали было против пиратов.
Сомнительно, правда, что они на это пойдут — никому кроме Украины и России это Азовское море на фиг не нужно. Но сам факт такого предложения впечатляет.

johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:14

i_c_e: УВЕРЕН что в той или иной форме Будет ...

glotov 20 декабря 2018 | 10:10

Вот так, друзья, мы утопим вскоре
весь флот Америки в черном море.

vasyakirin 20 декабря 2018 | 10:16

glotov: осталось, нагнать по больше сторожевиков-камикадзе от флота РФ...

ptizin 20 декабря 2018 | 10:26

vasyakirin: Для тебя, необразованного, сообщу, что все черное море простреливается из Крыма на вылет всякими противокорабельными ракетами)) Да и флот камикадзе, это флот украины) Да и такого из них не получилось))

sssfff1968 20 декабря 2018 | 10:18

glotov: Да вы говно в очке можете только потопить. Посмотри на истерику своих воинов при атаке незащищенного буксира. Куда вам сиплым против 750 млрд американского бюджета тягаться. А мультикам вашим весь мир уже не верит.

neyexo 20 декабря 2018 | 10:12

С Эрдоганом получается вовремя поработали

mikr 20 декабря 2018 | 10:14

После присоединении Крыма к России Черное море находится под полным военным контролем российских Вооруженных Сил. Даже турецкие проливы Россия в состоянии перекрыть не хуже самой Турции. Поэтому любой корабль, вошедший в акваторию, с легкостью может быть уничтожен. И американцы это хорошо понимают. Поэтому все разговоры насчет "операции в ЧМ назло России" являются такой же пустопорожней болтовней, как и все остальные антироссийские обвинения.

anemon 20 декабря 2018 | 10:18

mikr: Кто бы еще признал это "присоединение", кроме мощных Вануату, Науру и пр.!

pattrick1 20 декабря 2018 | 10:26

anemon:

Пока Варфоломей Константинопольский не признает присоединение Крыма, до тех пор не считается?

johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:21

mikr: БРЕДИТЬ изволите??? мало Что придумал себе пу ... люди привыкли пользоваться Международным правом ... и будут продолжать это делать ...

ptizin 20 декабря 2018 | 10:29

johnbmw: По какому международному праву бомбили Югославию?

perestarok 20 декабря 2018 | 10:32

johnbmw: " люди привыкли пользоваться Международным правом"

А американцы его игнорируют, значит они не люди. (Курс формальной логики).

bigmaikl 20 декабря 2018 | 10:23

mikr: А по всем международным нормам Крым - украинский.

evkryl 20 декабря 2018 | 10:29

bigmaikl: А по всем международным нормам Крым - украинский.

Так по тем же самым нормам и Косово е Сербия

vitaminoz 20 декабря 2018 | 10:32

evkryl: именно так, оба утверждения верны.

mikr 20 декабря 2018 | 10:41

evkryl: Ну, в таком случае предлагаю все вооруженные силы расположенные в Крыму так же считать украинскими. И если с ракета, выпущенная с Крымского полуострова поразит какой-нибудь натовский корабль, то пускай за это ответственность перед НАТО несет Киев. А Россия останется не причем. Согласны?

yan19 20 декабря 2018 | 10:27

mikr: Плевали американцы,на то что Россия считает ЧМ под своим полным контролем..
Выход к ЧМ имеют еще три страны НАТО-Турция,Румыния и Болгария..
А выход из ЧМ -для российских кораблей под полным контролем Турции..И при малейшей попытке уничтожить или обстрелять(протаранить) один из кораблей НАТО-это обьявление войны Россией и проливы Босфор и Дараданеллы-будут для России-закрыты...

moderator_pablo 20 декабря 2018 | 10:32

yan19:

а афроамериканские подростки из гетто , они знают , что такое НАТО и Болгария ?

rom8883 20 декабря 2018 | 10:35

mikr: Один штатовский эсминец спокойно (нагло) поплавал около Владтвостока, и все там молчали. А что сказать если подойдёт авианосная группа.

tetriz 20 декабря 2018 | 10:14

Дебилы надеются успеть добежать до подземного бункера?

j_partizan 20 декабря 2018 | 10:15

Российский МИД был прав.

johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:18

j_partizan: КОГДА????? в Последний раз он был прав???

perestarok 20 декабря 2018 | 10:30

johnbmw: "КОГДА????? в Последний раз он был прав???"

Правы могут быть только американцы. Потрясли пробиркой и нет страны. А победитель всегда прав.

j_partizan 20 декабря 2018 | 10:33

johnbmw:
17 декабря 2018 года.

j_partizan 20 декабря 2018 | 10:35

Но не факт, что в последний.

perestarok 20 декабря 2018 | 10:16

"Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море"

России надо туда ещё пару "Бастионов" подвезти.

johnbmw Евгений Большаков 20 декабря 2018 | 10:18

perestarok: иииии??????

perestarok 20 декабря 2018 | 10:27

johnbmw: "иииии??????"

Держать под прицелом. Явно готовится очередная провокация хохлов.

yan19 20 декабря 2018 | 10:31

perestarok: Ой как страшно...Турки снесли Су24 и убили посла России в Турции..
И где ваши " Бастионы" ? Забздели с одной Турцией связываться?Помидоры запретили? А Путин в июне Эрдогану в знак покорности-япд зелени перечислил НАТО и США-это вам не Грузия или Украина...
Так шо утретесь так же как от турков

perestarok 20 декабря 2018 | 10:37

yan19: "Так шо утретесь так же как от турков"

Так уже утёрлись. При попытке американцев придти в Крым, Россия забрала Крым себе.

vasya_von_smetankin 20 декабря 2018 | 10:16

АААА! Подлые мерикосы хотят построить базу НАТО внашемморе!

sg114 20 декабря 2018 | 10:16

"Помимо всего прочего, по словам законодателей, в американском ответе «Путин должен увидеть» и требование остановить строительство «Северного потока-2»...."

Ничего личного. Просто бизнес по-американски. Таким способом эти пидорасы торгуются за поставки своего сжиженного газа в Европу..

dominator13 20 декабря 2018 | 10:24

.Сколько за всю свою историю Севастополь сдавался неприятелю и все сдачи не упомнишь ,в плен к США всем Крымом ломануться,без всякого референдума,только пятки засверкают!

belovnikita 20 декабря 2018 | 10:30

dominator13: крысчане за пайку под кого угодно лягут - предав однажды..

venikoff 20 декабря 2018 | 10:24

Хитрый план! Скоро к шароварным мореходам в московский изолятор прибудет подкрепление пиндосовских мореходов,так потихоньку они и захватят Москву! Так победят!

poluputing 20 декабря 2018 | 10:36

venikoff:дурашка, продолжайте вениками торговать, рассусоливать о большой политике не ваше

(комментарий скрыт)

compare 20 декабря 2018 | 10:29

непонятно,как можно называть провокацией, проход кораблей в свою акваторию? захарова уже заговаривается,однако...

pionerka Зинаида Сацкая 20 декабря 2018 | 10:31

Американцы, марсиане, провокации - это все ширма. Вопрос только один: имеет ли Украина законное (то есть основанное на законе) право пользоваться водами Азовского моря. Да - да, нет - нет, а остальное от лукавого. И сразу станет ясно, кто выступает в роли лукавого. IMHO

alexakimfaa 20 декабря 2018 | 10:38

А Захарова,делая такие заявления - знакома с международными законами по морскому праву, и договору между Украиной и Россией от 2003 года?..Похоже,что незнакома - она несёт пропагандистскую чепуху....

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 222 6 26051 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 249 6 11597 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 506 6 26138 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Цифровое будущее выборов: 10 основных тезисов Интернет-голосование является инструментом облегчения доступа избирателей к выборам, а не самоцелью. Любое электронное голосование необходимо применять наряду с традиционным, так как у избирателей должен быть выбор…

5 87 6 22791 13.12
Kвыборы, политика, общество, технологии, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 191 6 18791 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 509 6 53562 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15558 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7957 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 112 6 13021 17.12
Блоги

Александр Логинов: Чтобы русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют неправда, и хочу задать риторический вопрос— неужели Русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?

5 90 6 22357 13.12
Kспорт, общество, политика, допинг, мнения
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 246 6 30256 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 229 6 28522 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40908 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 69 6 9514 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 37 6 5349 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события
Блоги

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США Соответствующий документ размещен на сайте Минфина…

5 50 6 7233 19.12
Kобщество, санкции, сша, скрипаль, события

Популярное за неделю

Новости

На большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря будет четыре основных темы. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь пойдет о самом президенте, обстановке в мире и международных конфликтах, «роли России в урегулировании этих конфликтов и о жизни внутри страны.

5 12 6 3865
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 148 6 175343 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 112 6 12886 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 370 6 352015 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 113 6 119955 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7494647
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3816350

Сегодня в эфире