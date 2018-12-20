Начальник ГИБДД России Михаил Черников поддержал предложение раз в 10 лет пересдавать теоретический экзамен на права
Такая идея прозвучала на конгрессе автошкол, сообщает газета «КоммерсантЪ». Черников отметил, что это потребует серьёзной проработки и больших ресурсов. Скорее всего. Водители будут сдавать теорию добровольно.
Представители ГИБДД также сообщили, что планируют принимать справки, выданные медкомиссиями перед экзаменами, в электронном виде. Кроме того, будет запрещено выдавать права категории «Д», дающие право водить автобусы, если у водителя нет стажа по другим категориям.
Комментарии23
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putin_itogy 20 декабря 2018 | 09:35
Поздравляю всех! ))
tvitov66 20 декабря 2018 | 09:40
putin_itogy: взяткоемкость несомненно повысится. Если взятки включить в ВВП Родины вошьдя, то мы уже вперде планеты всей
ajsenev 20 декабря 2018 | 09:35
Ух, бабла нарубят!!!
ansh 20 декабря 2018 | 09:39
Тогда и черниковых надо обязать периодически сдавать экзамены по ТГП, конституционному, административному, уголовному ... Праву?
Пусть толстяки попотеют.
tvitov66 20 декабря 2018 | 09:45
ansh: да пусть сперва хотя бы нормы по физ.подготовке сам сдаст. А вооще я одобрямс любые меры по "повышению" авторитета горячо "любимой" нам власти ПЖиВ
pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 09:43
А я предлагаю чтобы все гибддэшники сдавали экзамены перед народом, а хозяева автошкол каждый квартал подтверждали на пригодность обучения перед всем народом! Дебил гибддэшник черников с дебилом хозяинос автошколы калмыковым реально решили срывать с людей деньгу за воздух!
tvitov66 20 декабря 2018 | 09:47
pedya_porosenok: ты чо супротив ПЖиВ хавальник открыл? Цулуй давай, а то из ПУртянок выгонят! :)
aleksandr63 20 декабря 2018 | 09:45
Бред... Сейчас все водители ломануться добровольно сдавать теорию. У него с головой все в порядке? Маразм в РФ крепчает....
putin_itogy 20 декабря 2018 | 09:45
Гарантия, Черников не сдаст.
Если без подготовки на выбор, из 40 билетов 800 вопросов, то Черников(и любой другой ДПСный начальничек) поплывут, не менее чем на 8-10 ошибок из 20 вопросов.
Проверено!
petrovich_spb 20 декабря 2018 | 09:46
Что, козлам уже на презервативы не хватает?
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 09:48
Чувствуется, что все конечности этого государства переживат ужасное денежное голодание.
kuchumka 20 декабря 2018 | 09:48
Такое ощущение что они там каждый день собираются и думают какую бы хрень еще выдумать чтоб людям жизнь медом не казалась
sergyncho 20 декабря 2018 | 09:54
Путинская эпоха - время мерзавцев!
rktq 20 декабря 2018 | 09:54
Чемпионат России среди чиновников "Лучшая инициатива по "честному" отъему денег у населения" продолжается..
Молодцом Черников!
vitaminoz 20 декабря 2018 | 10:00
Какая семантически мерзкая фамилия - от слова чернь
cromwel 20 декабря 2018 | 10:01
Мусор он всегда мусором и останется. Просто хочет еще денег из воздуха.
putin_itogy 20 декабря 2018 | 10:02
Дело в том что теория, никак не связана с безопасностью ДД.
Проверено.
Простая статистика: в Москве наименьшее количество дтп совершают приезжие из соседних, таксисты таджики и узбеки, ездят гораздо более безопаснее и ловчее чем например, местные армяне..
При том что теоретические Правила они конечно не сдадут, ни при каких обстоятельствах..
belovnikita 20 декабря 2018 | 10:12
Еще бы этот вор такое не поддержал - новый источник коррупции! Воруй - не хочу!
rash 20 декабря 2018 | 10:15
Занимает вопрос - в гаишной управе есть специальный отдел придумывающий новые поборы или это происходит на конкурсной основе среди всего личного состава?
pls215 20 декабря 2018 | 10:17
Ещё раз подтверждает , что нами правят дураки. Ни чего не могут сделать , только озабочены как по больше денег заработать на автомобилистах. Нужно гаи ликвидировать как во всем мире функции гаи переданы полиции, техосмотров вообще нет, в голову никому не приходит о пересдаче экзаменов на права. И смертност и ДТП в десятки раз ниже. Съездите придурки за границу и возьмите один к одному как у них.
jamba 20 декабря 2018 | 10:36
Правильная идея, хорошая! Только накануне прочитал призыв зоозащитников диких животных. Пишут, что чем больше в лесу кормушек, тем лучше для животных!
penny 20 декабря 2018 | 10:39
Нет-нет!!! Сдавать экзамены по пдд обязаны КАЖДЫЙ ГОД сотрудники дпс, гаи и прочие полицейские. Иначе профнепригодность. Хотя вряд ли это поможет, когда все всё нарушают. Лучше сделать как на филлипинах - задавил кого на смерть - плати родственрикам 2к зелени на похороны. Ну хоть что то...
compare 20 декабря 2018 | 10:45
ишшо бы! он спит и видит цифры,цифры на счетах...яхты и виллы,гурии и пальмы в "райских уголках",в которые,"невозможно не влюбиться",как высказался сынок "жеребновского"...