Начальник ГИБДД России Михаил Черников поддержал предложение раз в 10 лет пересдавать теоретический экзамен на права

Такая идея прозвучала на конгрессе автошкол, сообщает газета «КоммерсантЪ». Черников отметил, что это потребует серьёзной проработки и больших ресурсов. Скорее всего. Водители будут сдавать теорию добровольно.

Представители ГИБДД также сообщили, что планируют принимать справки, выданные медкомиссиями перед экзаменами, в электронном виде. Кроме того, будет запрещено выдавать права категории «Д», дающие право водить автобусы, если у водителя нет стажа по другим категориям.